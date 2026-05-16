EUROVISION 17.05.2026

Eurovision 2026: Το «YA YA YA» της Νορβηγίας έφερε club vibes στον τελικό

Ο JONAS LOVV και η Νορβηγία στην 23η θέση του τελικού έφεραν το rock στη σκηνή του μεγάλου τελικού της φετινής Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Η Νορβηγία ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 στην άκρως προνομιακή 23η θέση του μεγάλου τελικού, και ο JONAS LOVV φρόντισε αυτό το πέρασμα προς την τελική ευθεία της βραδιάς να μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη της Ευρώπης. Εμφανιζόμενος στις τελευταίες θέσεις της βραδιάς, ο εκρηκτικός performer από το Bergen μετέτρεψε τη Wiener Stadthalle στο απόλυτο club, παρουσιάζοντας το «YA YA YA».

Η παρουσίαση της Νορβηγίας στον τελικό βασίστηκε στην ακατέργαστη δύναμη του ίδιου του καλλιτέχνη, χωρίς την ανάγκη εντυπωσιακών props, αφήνοντας τον Jonas να λειτουργήσει ως ο απόλυτος κεντρικός πόλος έλξης στη σκηνή. Με το γυμνό του σώμα να λειτουργεί ως καμβάς και τα τατουάζ του να αφηγούνται τη δική τους ιστορία κάτω από τις καταιγιστικές ριπές των κόκκινων φώτων, ο Jonas παρέσυρε την αρένα της Βιέννης σε έναν ξέφρενο ρυθμό.

Η εμφάνιση: Δέρμα, πούλιες και ο «καμβάς» του Jonas

Η σκηνοθεσία του «YA YA YA» ήταν μια ωδή στον μινιμαλισμό που εντυπωσιάζει. Χωρίς props, ο Jonas Lovv κυριάρχησε στη σκηνή φορώντας ένα patchwork παντελόνι από μαύρο δέρμα και πούλιες, αποτελούμενο από 90 πάνελ σε σχήμα διαμαντιού. Επιλέγοντας να εμφανιστεί χωρίς μπλούζα, ο καλλιτέχνης ανέδειξε την εκρηκτική του σκηνική παρουσία, δηλώνοντας πως το σώμα του είναι ο απόλυτος καμβάς έκφρασης.

Στο φόντο, η τεράστια LED οθόνη αναγράφει με έντονα γράμματα τον τίτλο «YA YA YA», ενώ μια σειρά από κόκκινα φώτα χαμηλώνουν και ανεβαίνουν ρυθμικά, δημιουργώντας μια αίσθηση club vibe. Τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα ήταν η απόλυτη αποθέωση: ανάμεσα σε καταιγισμό πυροτεχνημάτων, ο Jonas έπαιρνε πόζες που, με τη βοήθεια του οπίσθιου φωτισμού, τον έκαναν να μοιάζει με είδωλο της rock, προκαλώντας παραλήρημα στην αρένα.

Οι πρόβες: Πιστή στο όραμα του Melodi Grand Prix

Στις πρόβες που προηγήθηκαν, ο Jonas Lovv φάνηκε να μένει πιστός στη συνταγή που του χάρισε τη νίκη στο Håkons Hall του Λιλεχάμερ τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν στην τελειοποίηση του φωτισμού και στον χρονισμό των πυροτεχνημάτων στο φινάλε, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στην τηλεοπτική οθόνη.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε χαλαρός και σίγουρος για τον εαυτό του, δηλώνοντας μάλιστα πως αν τα αποτελέσματα πάνε καλά, το επόμενο τατουάζ του θα είναι αφιερωμένο στη Eurovision!

Ποιός είναι ο JONAS LOVV;

Ο Jonas γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Bergen και έγινε ευρύτερα γνωστός το 2025 μέσα από το «The Voice Norway», όπου έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Η ικανότητά του να αγκαλιάζει διαφορετικά μουσικά είδη και η επιβλητική του παρουσία τον οδήγησαν στην κορυφή του Melodi Grand Prix 2026.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο sold-out εμφανίσεις στις μεγαλύτερες σκηνές της Νορβηγίας, ο Jonas έφτασε στη Βιέννη ως ένας έτοιμος performer που δεν φοβάται να πειραματιστεί και να σπάσει τα όρια ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό.

Στην τελική ευθεία

Με μια εμφάνιση γεμάτη ασταμάτητη ενέργεια, ακλόνητη αυτοπεποίθηση και αστείρευτο ρυθμό από την 23η θέση, ο Jonas Lovv απέδειξε μόλις τώρα σε εκατομμύρια τηλεθεατές γιατί θεωρείται δικαιωματικά το «next big thing» της σκανδιναβικής σκηνής και μένει μόνο να δούμε τι θέση θα καταλάβει στον τελικό πίνακα αξιολόγησης.

Eurovision 2026: Η Ιταλία και ο Sal Da Vinci «μετέφεραν» τη Νάπολη στη Βιέννη

Eurovision 2026: Η Ρουμανία έφερε rock καταιγίδα με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me»

Eurovision 2026: Η οικοδέσποινα Αυστρία «ρίχνει αυλαία» με το απόλυτο pop party

Eurovision 2026: Η Ρουμανία έφερε rock καταιγίδα με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me»

Eurovision 2026: Η Ιταλία και ο Sal Da Vinci «μετέφεραν» τη Νάπολη στη Βιέννη

Eurovision 2026: Η Antigoni έμαθε στη Βιέννη τι σημαίνει τσιφτετέλι με το «Jalla»

Eurovision 2026: Η «εκρηκτική» εμφάνιση της Σουηδίας στον τελικό

Eurovision 2026: Το act της Λιθουανίας με το «Sólo Quiero Más» ήταν από άλλον πλανήτη

Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA

Eurovision 2026: Το βιολί της Φινλανδίας έγινε το απόλυτο highlight της βραδιάς

Eurovision 2026: Η Μολδαβία ανέβασε την ενέργεια στα ύψη με το «Viva Moldova»

