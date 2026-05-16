EUROVISION 17.05.2026

Eurovision 2026: Η Ιταλία και ο Sal Da Vinci «μετέφεραν» τη Νάπολη στη Βιέννη

Με ένα οπτικό υπερθέαμα που θύμισε παραδοσιακό ιταλικό γάμο και φωνητικές επιδόσεις που συγκίνησαν, ο Sal Da Vinci παρουσίασε το «Per Sempre Si»
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί η Ιταλία, ως μέλος των προνομιούχων Big 5, να μην χρειάστηκε να αγωνιά τις προηγούμενες ημέρες για την πρόκριση αφού το εισιτήριό της ήταν ήδη εξασφαλισμένο, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Sal Da Vinci να παραδώσει πριν από λίγα μόλις λεπτά μία από τις πιο θεατρικές, πλούσιες και συγκλονιστικές εμφανίσεις που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία της Eurovision! Εμφανιζόμενος στην πανίσχυρη 22η θέση της σειράς παρουσίασης του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, ο Ιταλός θρύλος παρουσίασε το «Per Sempre Si» μέσα από μια καθηλωτική ιστορία αγάπης σε 4 πράξεις. Η αυλαία σηκώθηκε με εντυπωσιακά, «πολυτελή» γραφικά, αποκαλύπτοντας τον Sal ντυμένο με ένα εκθαμβωτικό λευκό κοστούμι, δημιουργία Ναπολιτάνου σχεδιαστή, που συνδύαζε το μοντέρνο στυλ με την κλασική, αριστοκρατική αισθητική της πατρίδας του.

Το concept της εμφάνισης μετέφερε το κοινό και τους εκατομμύρια τηλεθεατές στις πυρετώδεις προετοιμασίες ενός παραδοσιακού ιταλικού γάμου. Από την πρόβα κουστουμιού με τους «κουμπάρους» χορευτές, μέχρι την εντυπωσιακή κάθοδο ενός γιγαντιαίου πολυελαίου που μετέτρεψε τη σκηνή της Βιέννης σε μια extravagant ballroom αίθουσα, το show ήταν ένα αληθινό υπερθέαμα. Η ενέργεια κορυφώθηκε όταν ο γαμπρός άρχισε τα backflips, ενώ ο Sal Da Vinci, σε έναν διπλό ρόλο ερμηνευτή και τελετάρχη, υποδέχθηκε τη νύφη στο catwalk της σκηνής. Το φινάλε ήταν μια πραγματική έκρηξη, καθώς ολόκληρο το σκηνικό γέμισε με ανθισμένες λεμονιές και φώτα, θυμίζοντας γαμήλια δεξίωση στη Νάπολη, ενώ τα πυροτεχνήματα και οι απίστευτες, αψεγάδιαστες υψηλές νότες του Sal επιβεβαίωσαν γιατί η Ιταλία θεωρείται το απόλυτο «διαμάντι» του φετινού διαγωνισμού.

Η Ιταλία έμεινε πιστή στην παράδοση που τη θέλει να φέρνει στη Eurovision την αριστοκρατική κομψότητα, παρουσιάζοντας μια κορυφαία, ποιοτική πρόταση που κέρδισε τις εντυπώσεις μέσω της απόλυτης αυθεντικότητάς της. Αν και ο ανταγωνισμός φέτος είναι ιδιαίτερα σκληρός, το οπτικό υπερθέαμα που στήθηκε στη σκηνή της Wiener Stadthalle αποθεώθηκε από το κοινό μέσα στο στάδιο, κλειδώνοντας μια θέση πολύ ψηλά στον τελικό βαθμολογικό πίνακα.

Ποιος είναι ο Sal Da Vinci και το φαινόμενο της ναπολιτάνικης σκηνής

Για όσους αναρωτιούνται ποιος είναι ο καλλιτέχνης που έκανε τη Βιέννη να τραγουδά στα ιταλικά, ο Sal Da Vinci είναι ένας πραγματικός θρύλος για τη γειτονική χώρα. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες, έχει καταφέρει να γεφυρώσει την παραδοσιακή ναπολιτάνικη μουσική με τη σύγχρονη pop, όντας ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους performers σε θέατρο και δισκογραφία. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη από μουσική οικογένεια και μεγαλωμένος στη Νάπολη, έχτισε μια ισχυρή προσωπικότητα που συνδυάζει το συναίσθημα με την τεχνική αρτιότητα.

Η θριαμβευτική πορεία από το Sanremo μέχρι τη σκηνή της Βιέννης

Ο Sal Da Vinci εξασφάλισε τη συμμετοχή του μετά τον απόλυτο θρίαμβό του στο εμβληματικό Festival di Sanremo 2026, όπου επικράτησε ανάμεσα σε 30 καταξιωμένους καλλιτέχνες, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κοινού και επιτροπών. Το τραγούδι «Per Sempre Si» χαρακτηρίζεται από μια βαθιά νοσταλγική ατμόσφαιρα, η οποία αναδείχθηκε άψογα απόψε στην 22η θέση εμφάνισης, αποδεικνύοντας τις κλασικές φωνητικές δυνατότητες του ερμηνευτή και την τεράστια ιταλική μουσική παιδεία.

Eurovision 2026: Η Antigoni έμαθε στη Βιέννη τι σημαίνει τσιφτετέλι με το «Jalla»

Eurovision 2026: Το «YA YA YA» της Νορβηγίας έφερε club vibes στον τελικό

Eurovision 2026: Η οικοδέσποινα Αυστρία «ρίχνει αυλαία» με το απόλυτο pop party
