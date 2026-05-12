Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την εμφάνιση του Akyla πριν τον Α' Ημιτελικό

Τα βίντεο από την τελική πρόβα του Akyla διέρρευσαν λίγες ώρες πριν τον Α’ Ημιτελικό και αποκαλύπτουν όλες τις σκηνικές λεπτομέρειες
Λίγες ώρες πριν η Ελλάδα ανέβει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media και στους κύκλους των Eurofans. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη διαρροή βίντεο με ολόκληρη την εμφάνιση του Akylas από την τελική πρόβα, ένα υλικό που μέσα σε ελάχιστο χρόνο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον γύρω από το «Ferto».

Ο Ακύλας στη σκηνή της Eurovision 2026 με εκκεντρική εμφάνιση.
Ο Ακύλας κατά τη διάρκεια της δεύτερης πρόβας του για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Αν παρακολουθείς στενά τη Eurovision, ξέρεις καλά πως οι τελικές πρόβες θεωρούνται από τα πιο «κλειστά» κομμάτια της διοργάνωσης. Για αυτό και όταν διαρρέουν πλάνα από μια εμφάνιση – ειδικά όταν πρόκειται για ολόκληρο το act – η συζήτηση παίρνει αμέσως φωτιά. Στην περίπτωση του Akylas, όμως, το ενδιαφέρον έγινε ακόμη μεγαλύτερο, αφού τα βίντεο αποκαλύπτουν πολλά από τα σκηνικά μυστικά της ελληνικής αποστολής που δεν φαίνονται ποτέ στις επίσημες τηλεοπτικές λήψεις.

Ο Akylas «έγραψε» στο Jury Rehearsal της Eurovision 2026 με ένα act-υπερθέαμα

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στο X από την τελική πρόβα της 11ης Μαΐου, μπορείς να δεις ολόκληρη τη ροή της εμφάνισης του Έλληνα καλλιτέχνη και κυρίως το πώς «χτίζονται» τα τηλεοπτικά πλάνα επάνω στη σκηνή. Παρότι τα βίντεο είναι τραβηγμένα από μακριά, δίνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που θα παρακολουθήσεις στην τηλεοπτική μετάδοση του Α’ Ημιτελικού.

Το στοιχείο που έχει ήδη συζητηθεί περισσότερο είναι τα διαδοχικά «δωμάτια» μέσα στα οποία μεταφέρεται σκηνικά ο Akylas κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Το act μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό, καθώς κάθε αλλαγή χώρου δημιουργεί και μια διαφορετική συναισθηματική ατμόσφαιρα. Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της εμφάνισης, ο Akylas συναντά την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία εμφανίζεται να πλέκει το χαρακτηριστικό σκουφάκι του, δημιουργώντας μία σκηνή με έντονο συμβολισμό και θεατρικό χαρακτήρα. Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής μεταφέρεται σε διαφορετικό δωμάτιο, όπου ένα αρχαίο άγαλμα αρχίζει να κινείται και να χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto», προσθέτοντας μια σουρεαλιστική πινελιά στην ελληνική συμμετοχή.


Η σκηνική αφήγηση συνεχίζεται με ακόμη πιο έντονες εικόνες, καθώς ο Akylas εμφανίζεται δίπλα σε έναν άνδρα καλυμμένο με χρυσό, σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά πλάνα του act. Όλα δείχνουν πως η ελληνική αποστολή επένδυσε φέτος σε μια εμφάνιση με έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, γεμάτη συμβολισμούς και συνεχείς εναλλαγές εικόνων. Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει και η γέφυρα του τραγουδιού, η οποία θεωρείται από πολλούς το πιο συγκινητικό σημείο της εμφάνισης. Εκεί ο Akylas απευθύνεται στη μητέρα του, σε μια στιγμή που ήδη χαρακτηρίζεται από Eurofans ως μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες του φετινού διαγωνισμού. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι αυτό το σημείο μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά στην τηλεοπτική σύνδεση με το κοινό.

Τα βίντεο της πρόβας έχουν ήδη γίνει viral στα social media, με τους fans της Eurovision να σχολιάζουν κυρίως την ενέργεια του Akyla πάνω στη σκηνή αλλά και την κινηματογραφική αισθητική του act. Πολλοί Eurofans θεωρούν ήδη δεδομένη την πρόκριση της Ελλάδας στον Μεγάλο Τελικό, ενώ αρκετοί εκτιμούν ότι η ελληνική συμμετοχή μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και μία από τις κορυφαίες θέσεις στην ψηφοφορία του κοινού.

Η Ελλάδα εμφανίζεται απόψε, 12 Μαΐου, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα μεταδοθεί στις 22:00 από την ΕΡΤ1. Ο Akyla θα ανέβει τέταρτος στη σκηνή, σε μία βραδιά όπου όλα δείχνουν πως το ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική συμμετοχή έχει ήδη κορυφωθεί πριν ακόμη ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοση.

Ο Akylas «σαρώνει« μετά τη δεύτερη πρόβα – 1,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok

Eurovision 2026 Ακύλας
Δανάη Παππά και Πάνος Βλάχος: Βάφτισαν την κόρη στενών τους φίλων στο Καβούρι

