Μουσικά Νέα 12.05.2026

Ο Akylas «έγραψε» στο Jury Rehearsal της Eurovision 2026 με ένα act-υπερθέαμα

Ένα πολύπλευρο σκηνικό show με αναφορές στο 2005, σουρεαλιστικά δωμάτια και εκρηκτικό φινάλε έφερε την ελληνική συμμετοχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Akylas δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει στόχο απλώς τη συμμετοχή στη Eurovision 2026, αλλά μια πρωταγωνιστική πορεία στον διαγωνισμό, καθώς η εμφάνισή του στην αποψινή Jury Rehearsal του πρώτου ημιτελικού χαρακτηρίστηκε από όσους την παρακολούθησαν ως ένα πλήρες οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Η πρόβα αυτή είναι κρίσιμη, αφού επηρεάζει το 50% της βαθμολογίας των επιτροπών για τον ημιτελικό, και η ελληνική αποστολή παρουσίασε ένα σκηνικό concept γεμάτο ιδέες, αναφορές και θεατρικότητα, που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις.

Η εμφάνιση ξεκινά με απόλυτη μινιμαλιστική αλλά δυναμική εικόνα: ο Akylas βρίσκεται μόνος του στη σκηνή, μέσα σε μια σκοτεινή αρένα, και με μια χαρακτηριστική κίνηση πατάει ένα εικονικό «play» σε ψηφιακό interface, σαν να ενεργοποιεί ο ίδιος την εμπειρία που θα ακολουθήσει. Από εκείνη τη στιγμή, το τραγούδι «Ferto» ξεκινά και η σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα περιβάλλον που θυμίζει βιντεοπαιχνίδι, με τα γραφικά να γεμίζουν τις οθόνες και να «κατακλύζουν» τον χώρο μέχρι το πρώτο ρεφρέν, δημιουργώντας μια συνεχώς εξελισσόμενη εμπειρία για τηλεθεατές και κοινό.

Στο πρώτο μεγάλο σκηνοθετικό «χτύπημα», λίγο πριν το ρεφρέν, εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης σε ένα concept που παραπέμπει ξεκάθαρα στην ιστορική νίκη της Ελλάδας το 2005. Η ενδυμασία του και η κινησιολογία του αποτελούν ευθεία αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και τους χορευτές της τότε εμφάνισης, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό αλλά και μοντέρνο «κλείσιμο ματιού» στο κοινό της Eurovision. Την ίδια στιγμή, ο Akylas παίζει επί σκηνής μια ιδιαίτερη λύρα με 3 χορδές, ενώ σε μια ακόμη πιο εντυπωσιακή σκηνοθετική στιγμή, η λύρα μοιάζει να «αναδύεται» μέσα από ένα πρόσωπο-σκηνικό, προσθέτοντας συμβολισμό και θεατρική ένταση στην εμφάνιση.

Αμέσως μετά, η σκηνή αλλάζει ρυθμό και ο Akylas ανεβαίνει σε πατίνι, διασχίζοντας τον διάδρομο της αρένας σαν να βρίσκεται μέσα σε διαδραστικό παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, στο πάτωμα εμφανίζονται ψηφιακά «φρουτάκια», τα οποία ο καλλιτέχνης μοιάζει να συλλέγει, σαν να προχωρά σε πίστες arcade game. Η μετάβαση αυτή συνδέει το live performance με pop και gaming αισθητική, δίνοντας μια πιο σύγχρονη και νεανική ταυτότητα στο συνολικό concept.

Στη συνέχεια, η σκηνή μετατρέπεται σε ένα πολυεπίπεδο σκηνικό με 3 διαφορετικά «δωμάτια», το καθένα με ξεχωριστή θεματική και ρόλους-έκπληξη. Στο πρώτο δωμάτιο, η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται σε έναν απρόσμενο ρόλο, πλέκοντας σκουφάκια που έχουν «αυτάκια Ακύλα», δημιουργώντας μια χιουμοριστική και σχεδόν σουρεαλιστική στιγμή που ξεχωρίζει. Στο δεύτερο δωμάτιο, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης είναι ντυμένος ως κλασικό άγαλμα και παραμένει αρχικά ακίνητος, πριν «ζωντανέψει» και ενταχθεί στη χορογραφία με απόλυτη ακρίβεια, δίνοντας μια εντυπωσιακή οπτική αντίθεση ανάμεσα στο στατικό και το δυναμικό στοιχείο. Στο τρίτο δωμάτιο, ο Χρήστος Νικολάου εμφανίζεται ως «θεός του χρήματος», με χρυσή ενδυμασία και έντονες χειρονομίες που σατιρίζουν τον πλούτο, προσθέτοντας μια ξεκάθαρη δόση κοινωνικού σχολιασμού και camp αισθητικής στην εμφάνιση.


Η κορύφωση της εμφάνισης έρχεται στη γέφυρα του τραγουδιού, όπου ο Akylas ανεβαίνει στο πάνω μέρος της σκηνικής κατασκευής, ενώ στον τοίχο προβάλλονται οι στίχοι του τραγουδιού μεταφρασμένοι για το διεθνές κοινό. Η στιγμή αυτή δίνει έμφαση στο storytelling του κομματιού και ενισχύει τη σύνδεση με το τηλεοπτικό κοινό. Αμέσως μετά ακολουθεί η πιο απρόσμενη στιγμή της βραδιάς: ο καλλιτέχνης κατεβαίνει στη σκηνή με pole dancing, σε μια χορογραφική επιλογή που αιφνιδιάζει και εντυπωσιάζει ταυτόχρονα, πριν καταλήξει στο δάπεδο της αρένας.


Στο φινάλε, οι 4 χαρακτήρες που εμφανίστηκαν στα «δωμάτια» τον καταδιώκουν στον διάδρομο της σκηνής, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με μια χιουμοριστική και κινηματογραφική σκηνή κυνηγητού, η οποία δίνει μια ανάλαφρη αλλά δυνατή τελική εικόνα. Το αποτέλεσμα της πρόβας φαίνεται πως άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στο Press Center, ενώ ήδη συζητείται ότι η ελληνική συμμετοχή έχει ανέβει σημαντικά στις εκτιμήσεις, με πολλούς να τη θεωρούν πλέον σοβαρό διεκδικητή για πρόκριση και διάκριση.

