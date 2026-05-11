«Όλα μου αρέσουν πάνω του» – Η στήριξη του πατέρα του Akyla πριν την εμφάνιση στη Eurovision

Ειρήνη Στόφυλα

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και ανθρώπινη συνέντευξη παραχώρησε ο πατέρας του Akyla, μιλώντας για τη συμμετοχή του γιου του στη φετινή Eurovision και τη διαδρομή που διανύει μέχρι τη μεγάλη σκηνή. Με εμφανή συγκίνηση, στάθηκε τόσο στην επαγγελματική προσπάθεια του καλλιτέχνη όσο και στην ψυχολογική του κατάσταση, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα τον ενδιαφέρει η υγεία και η ισορροπία του παιδιού του. Παράλληλα, μίλησε για την καθημερινή τους επικοινωνία και το πώς ο Akylas διαχειρίζεται την πίεση του διαγωνισμού. Όπως είπε, ο γιος του παραμένει ενθουσιασμένος, θετικός και γεμάτος ενέργεια, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα. Ο ίδιος δεν έκρυψε την περηφάνια του για την πορεία του, αλλά και την αγάπη του κοινού που ήδη έχει αρχίσει να δείχνει υποστήριξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο πατέρας του Akyla αναφέρθηκε στον δύσκολο και απρόβλεπτο χαρακτήρα του διαγωνισμού της Eurovision, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία με μεγάλη πίεση αλλά και τεράστια έκθεση. Όπως είπε, ο Akylas φαίνεται να απολαμβάνει την εμπειρία και να κερδίζει σταδιακά το κοινό, κάτι που τον χαροποιεί ιδιαίτερα.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία, περιγράφοντας έναν καλλιτέχνη που, αν και έχει φυσιολογικό άγχος, δεν χάνει τη θετική του διάθεση. «Μιλάμε καθημερινά. Έχει άγχος, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση η Eurovision, όμως είναι χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Η αγάπη που δέχεται τον ανεβάζει ψυχολογικά και του δίνει δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο γιος του αντλεί ενέργεια από τη στήριξη του κόσμου.


Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δεν έκρυψε την περηφάνια του για τη σκηνική παρουσία του Akyla, λέγοντας πως δουλεύει σκληρά και με πάθος για κάθε του εμφάνιση. «Όλα μου αρέσουν πάνω του. Θα τα πάει πολύ καλά, θα εντυπωσιάσει. Δουλεύει πολύ, αλλά το θέλει ακόμη περισσότερο», δήλωσε με σιγουριά, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο ταλέντο του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί η τελική κατάταξη στη Eurovision, αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό: η ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού του. «Εγώ δεν αγωνιώ για τη θέση ή το αποτέλεσμα. Θέλω να είναι καλά το παιδί μου, να γυρίσει πίσω υγιής και να τον αγκαλιάσω ξανά», είπε συγκινημένος.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο ιδιαίτερο στοιχείο του τραγουδιού του Akyla, στο οποίο γίνεται αναφορά στη μητέρα, υπογραμμίζοντας με νόημα τη σημασία της. Με αφορμή και τη Γιορτή της Μητέρας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα για όλους μας. Είναι ο Θεός μας», δίνοντας έναν έντονα συναισθηματικό τόνο στη συνέντευξη.

