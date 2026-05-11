Super Κατερίνα – Οι όμορφες ευχές των επωνύμων για την Κατερίνα Καινούργιου

Όλες οι ευχές που δέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της και την επιστροφή της στην Super Κατερίνα

Μία από τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πριν λίγες ημέρες έγινε μαμά για πρώτη φορά, υποδεχόμενη στον κόσμο την κόρη της, την μικρή Ξένια. Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, η παρουσιάστρια επέστρεψε στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα», και φυσικά οι ευχές από συνεργάτες και φίλους δε σταμάτησαν στιγμή. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη, η χαρά διάχυτη και το πλατό την υποδέχτηκε πιο ζεστά από ποτέ. Ντυμένη στα λευκά, με ένα χαμόγελο που έλαμπε, η παρουσιάστρια επέστρεψε στο τηλεοπτικό της «σπίτι» και μοιράστηκε με το κοινό μια εμπειρία ζωής που άλλαξε τη ροή της καθημερινότητάς της.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου παρουσίασε διάφορες δηλώσεις προσώπων της τηλεόρασης και της showbiz, τα οποία, με αφορμή τα θέματα που συζητήθηκαν στον «αέρα», δεν παρέλειψαν να της ευχηθούν τόσο για την επιστροφή της στη Super Κατερίνα όσο και για τη γέννηση της κόρης της. Μάλιστα, ορισμένα από τα μηνύματα αυτά τη συγκίνησαν ιδιαίτερα, αφού έδειξαν την αγάπη και τη στήριξη που δέχεται στη νέα της καθημερινότητα ως μαμά

Ο Γιώργος Λιάγκας που την εντυπωσίασε με τη στάση του

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Λιάγκας όχι μόνο της έστειλε μήνυμα, αλλά την πήρε και τηλέφωνο για να μάθει πώς είναι και πώς προσαρμόζεται στον νέο της ρόλο ως μαμά.





Όπως είπε χαρακτηριστικά η ίδια: «Ένας κύριος». Η Κατερίνα σημείωσε ότι η κίνησή του την εξέπληξε ευχάριστα και την έκανε να νιώσει πραγματική εκτίμηση.

Η τρυφερή ευχή της Μαρίας Αντωνά

Η Μαρία Αντωνά δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο μέλος της οικογένειας της Κατερίνας.





Η ίδια της έστειλε ένα πολύ γλυκό μήνυμα, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Κατερινάκι μου, έχω τρελαθεί με αυτά που κάνεις, με τις καρδούλες και τα φορμάκια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τυχερό και αυτό το μωράκι και εσείς που έχετε αυτό το μωράκι και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο! Να γεμίσει το σπίτι σας και άλλη ευτυχία». Μια ευχή γεμάτη φερελπίδα, λαχτάρα και αγάπη.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος… έτοιμος να δώσει συμβουλές μπαμπά!

Με χιούμορ και τρυφερότητα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος την καλωσόρισε στο… κλαμπ των γονιών.





Όπως είπε: «Κατερίνα, καλώς ήρθες και καλώς ήρθες και στο club των γονέων. Σε περιμένουμε και είμαι έτοιμος και για συμβουλές. Το κινητό μου το έχεις. Τα καλύτερα έρχονται, βέβαια θα έρθει και η αυπνία». Ένα μήνυμα που συνδυάζει αλήθεια, χιούμορ και συναδελφική υποστήριξη.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη που τη συγκίνησε πραγματικά

Ένα από τα μηνύματα που, όπως αποκάλυψε η ίδια η Κατερίνα, την έκαναν να συγκινηθεί βαθιά, ήταν αυτό της Αφροδίτης Γραμμέλη.





Η δημοσιογράφος ανέφερε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που η Κατερίνα επιστρέφει. Νομίζω ότι είναι μια ευλογημένη χρονιά και όχι γιατί τερματίζει πρώτη. Η Κατερίνα αυτή τη στιγμή είναι μια μαμά τρισευτυχισμένη, έχει στην αγκαλιά της το πολυτιμότερο που θα μπορούσε να έχει. Πάνω από όλα το μωράκι τους να είναι υγιές, καλότυχο και όλα τα άλλα τα βρίσκεις!» Λόγια ουσιαστικά, ανθρώπινα και γεμάτα νόημα.

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σήμερα πιο λαμπερή από ποτέ, γεμάτη ευγνωμοσύνη και με το μεγαλύτερο χαμόγελο. Μίλησε ανοιχτά για το πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά της, αλλά και για την απέραντη χαρά που ζει από τη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της την μικρή Ξένια. Δεν ήταν μια απλή τηλεοπτική επιστροφή, ήταν ένα ζεστό καλωσόρισμα από την ομάδα της, τους συναδέλφους της και φυσικά το κοινό που την αγαπά.

