Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια

Μετά από περίπου ενάμιση μήνα απουσίας από την τηλεόραση, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε σήμερα μια εντυπωσιακή επιστροφή στη σκηνή που τη λατρέψαμε μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, και ήταν πιο γεμάτη, πιο συγκινημένη και πιο αληθινή από ποτέ. Ντυμένη στα λευκά, με ένα χαμόγελο που έλαμπε, η παρουσιάστρια επέστρεψε στο τηλεοπτικό της «σπίτι» και μοιράστηκε με το κοινό μια εμπειρία ζωής που άλλαξε τη ροή της καθημερινότητάς της. Δεν ήταν απλώς μια επιστροφή στη δουλειά, ήταν μια επανεμφάνιση μιας νέας εκδοχής του εαυτού της, γεμάτης αγάπη, ευγνωμοσύνη και εσωτερική δύναμη.

Η 11η Μαΐου θα μείνει αξέχαστη σε όσους παρακολούθησαν τη σημερινή εκπομπή, αφού ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα εμφανίστηκε στην οθόνη μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, στις 3 Απριλίου. Το παιδί, καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, έχει ήδη αλλάξει τη ζωή της παρουσιάστριας και, όπως εκείνη είπε, έχει αλλάξει και το πώς βλέπει τα πράγματα γύρω της.

Η ατμόσφαιρα στο στούντιο ήταν γεμάτη συγκίνηση και θετική ενέργεια. Οι συνεργάτες της, φορώντας μπλουζάκια με το μήνυμα «Welcome back super mama», την υποδέχτηκαν με αγκαλιές και θερμά χαμόγελα. Η ίδια δεν κατάφερε να κρύψει τη χαρά της και, με τρεμάμενη φωνή, είπε στους τηλεθεατές πόσο πολύ αισθάνεται ευγνώμων για την υποστήριξη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και ειδικά κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της μητρότητας.





«Ευχαριστώ πάρα πολύ!», είπε απευθυνόμενη στο κοινό. «Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε ενάμισης μήνας, ε; Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Όλες αυτές τις μέρες, μου στείλατε τόσα πολλά μηνύματα… και πραγματικά ένιωθα σαν να είστε οικογένειά μου». Με ειλικρίνεια και τρυφερότητα, εξομολογήθηκε ότι οι πρώτες μέρες ως νέα μαμά ήταν γεμάτες συναισθήματα, χαρά, αλλά και στιγμές αμφιβολίας, όπως κάθε γονιός που ζει για πρώτη φορά κάτι τόσο μεγάλο.





Η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά πως τώρα αισθάνεται «λίγο διαφορετική», με άλλη νοοτροπία: πιο πλήρης, πιο ευλογημένη, πιο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα». Αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η μητρότητα, εξηγώντας πως οι φίλες της την είχαν προειδοποιήσει για το πώς θα αλλάξουν οι προτεραιότητές της. Και πράγματι, όπως είπε, αυτό που ένιωσε είναι πως τώρα βλέπει τον κόσμο με μια πιο ουσιαστική ματιά.





Μίλησε για την πρωινή στιγμή που αποχαιρετούσε τη μικρή Ξένια για να έρθει στην εκπομπή, εκείνη την ώρα που κάθε νέα μαμά φοβάται λίγο, αλλά ταυτόχρονα γεμίζει ασφάλεια γνωρίζοντας ότι η αγάπη και τα μηνύματα στήριξης από τον κόσμο της έδιναν δύναμη να συνεχίσει. «Δεν περιγράφεται με λέξεις αυτό που έχω νιώσει», είπε με συγκίνηση, προσθέτοντας ότι η επιθυμία της να γίνει μητέρα έγινε πραγματικότητα με τρόπο υπέρμετρα όμορφο.





Η Κατερίνα έκλεισε την ομιλία της με μια γενική ευχή «να είναι όλα τα παιδιά του κόσμου καλά, υγιή και ευλογημένα», γιατί, όπως είπε, από τότε που έγινε μαμά, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της. Με την απόλυτη αυτή αλήθεια στον λόγο της, κέρδισε επάξια το θερμό χειροκρότημα των συνεργατών και των τηλεθεατών.

