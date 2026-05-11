Μουσική 11.05.2026

Η συγκινητική εξομολόγηση του Αντώνη Ρέμου πριν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία, ο Αντώνης Ρέμος έκανε μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές εξομολογήσεις της ζωής του
O Αντώνης Ρέμος προχωρά σε μία συγκινητική εξομολόγηση με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων του, ανακοινώνοντας παράλληλα τη διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας με ελεύθερη είσοδο, στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής αναφέρει: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30! Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ.

Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής!

Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.

Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά – γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως, στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ.

Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή. Γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30!».

