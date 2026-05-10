Eurovision 2026: Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή με το τιρκουάζ χαλί στη Βιέννη

Οι 35 χώρες έκαναν την πρώτη τους μεγάλη εμφάνιση σήμερα στο τιρκουάζ χαλί και η Βιέννη ζει ήδη σε ρυθμούς Eurovision

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 ξεκίνησε και επίσημα σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, με το καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί να δίνει το εναρκτήριο σύνθημα για τη μεγαλύτερη μουσική διοργάνωση της Ευρώπης. Η Βιέννη έχει ήδη μπει σε ρυθμούς Eurovision, με χιλιάδες θαυμαστές, δημοσιογράφους και αποστολές από όλη την Ευρώπη να συγκεντρώνονται στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Το τιρκουάζ χαλί αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της διοργάνωσης, δίνοντας στο κοινό την πρώτη μεγάλη εικόνα από τους καλλιτέχνες, το στιλ και τη διάθεση των αποστολών λίγο πριν από τους κρίσιμους ημιτελικούς. Οι εκπρόσωποι των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση, περπατώντας στο τιρκουάζ χαλί μπροστά σε φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Η εκδήλωση αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις πιο λαμπερές στιγμές πριν από τους ημιτελικούς, καθώς το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και να πάρει μια πρώτη γεύση από το κλίμα της διοργάνωσης.

Δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να καταγράψουν τις πρώτες αντιδράσεις των συμμετεχόντων. Η ατμόσφαιρα στη Βιέννη είναι ήδη γιορτινή, με τους δρόμους της πόλης να έχουν γεμίσει με σημαίες, μουσική και χρώματα, ενώ οι διοργανωτές συνεχίζουν πυρετωδώς τις τελευταίες προετοιμασίες για τα live shows που αναμένονται να συγκεντρώσουν εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης 12 Μαΐου, όπου η Ευρώπη θα παρακολουθήσει τις συμμετοχές να δίνουν μάχη για μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Οι πρόβες συνεχίζονται σε εξαντλητικούς ρυθμούς, με τις αποστολές να τελειοποιούν κάθε λεπτομέρεια λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, το ενδιαφέρον έχει χτυπήσει «κόκκινο» για μία συγκεκριμένη εμφάνιση: εκείνη του Akylas με το τραγούδι «Ferto». Η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση στα social media, με τους eurofans να μιλούν για μία από τις πιο δυνατές και ιδιαίτερες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η απογευματινή πρόβα της Δευτέρας, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και το υλικό της θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία των ημιτελικών. Το σύστημα ψηφοφορίας παραμένει μεικτό, με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται κατά 50% από τις επιτροπές και κατά 50% από την ψήφο του κοινού, γεγονός που καθιστά κάθε εμφάνιση κρίσιμη.

Καθώς η Eurovision 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία, όλα δείχνουν πως η φετινή διοργάνωση θα προσφέρει ακόμη μία εντυπωσιακή τηλεοπτική εμπειρία γεμάτη μουσική, θέαμα και δυνατές συγκινήσεις.

