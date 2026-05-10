Celeb World 10.05.2026

Η Taylor Swift στην Ελλάδα: H διεθνής σταρ στο γάμο του Γιώργου Καρλαύτη με τον Travis Kelce

Η παγκόσμια σταρ ταξίδεψε αθόρυβα στην Ελλάδα για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη και τα μέτρα ασφαλείας ήταν πρωτοφανή
Πόπη Βασιλείου

Η Taylor Swift βρέθηκε στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, πραγματοποιώντας μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα πολυσυζητημένη επίσκεψη μαζί με τον σύντροφό της, Travis Kelce. Το διάσημο ζευγάρι ταξίδεψε στη χώρα μας με αφορμή τον γάμο του Έλληνα αθλητή Γιώργου Καρλαύτη, ο οποίος αγωνίζεται στους Kansas City Chiefs μαζί με τον Kelce.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce σε τρυφερή στιγμή, με φόντο πλούσια ανθοστολισμένη αυλή, λίγο πριν τον γάμο της χρονιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», η άφιξη της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο της εκδήλωσης. Η προσωπική φρουρά του ζευγαριού φέρεται να αριθμούσε περίπου 15 άτομα, ενώ ζητήθηκε από τους καλεσμένους να αποφύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να μην διαρρεύσουν φωτογραφίες ή βίντεο από τη βραδιά.

Παρά τη διεθνή δημοσιότητα που τη συνοδεύει, η Taylor Swift εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Σύμφωνα με παρευρισκόμενους, η τραγουδίστρια συνομίλησε με αρκετούς καλεσμένους και απόλαυσε τη βραδιά σε φιλικό και ανεπιτήδευτο κλίμα, χωρίς να δημιουργήσει αποστάσεις από τον κόσμο γύρω της.

Η παρουσία του διάσημου ζευγαριού στην Ελλάδα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον τόσο στα ελληνικά όσο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς κάθε δημόσια εμφάνιση της Swift και του Kelce συγκεντρώνει τεράστια προσοχή από θαυμαστές και media σε όλο τον κόσμο.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Taylor Swift συνεχίζει να κυριαρχεί στη διεθνή μουσική σκηνή, ενώ παράλληλα η σχέση της με τον Travis Kelce παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της διεθνούς showbiz.

Είσαι πρωτάρης στον κήπο; Αυτά τα 4 κόλπα θα σου λύσουν τα χέρια

«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της
