Η Taylor Swift σε μια σπάνια εξομολόγηση: «Ξεκαθαρίζει» τι την ενοχλεί στους fans

Η τραγουδίστρια εξηγεί γιατί η υπερανάλυση των στίχων της φτάνει σε σημείο που αλλοιώνει την ουσία της δημιουργίας της και πώς επιλέγει να προστατεύει τη σχέση της με τη μουσική της
Υπάρχουν στιγμές που ως ακροατής νιώθεις ότι γνωρίζεις έναν καλλιτέχνη μέσα από τα τραγούδια του – σαν κάθε στίχος να είναι ένα κομμάτι από τη ζωή του, μια προσωπική εξομολόγηση που σε φέρνει πιο κοντά του. Κάπως έτσι έχει χτιστεί και η σχέση σου με την Taylor Swift, μια σχέση που βασίζεται στη σύνδεση, στην ταύτιση και στη βαθιά συναισθηματική γραφή της. Όμως, έρχεται μια στιγμή που αυτή η σύνδεση μοιάζει να ξεπερνά τα όρια. Και εκεί είναι που η ίδια επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά, βάζοντας μια ξεκάθαρη γραμμή ανάμεσα στην τέχνη και στην υπερανάλυση.

Μιλώντας στο ειδικό αφιέρωμα των The New York Times για τους «30 Greatest Living American Songwriters», η Taylor Swift άνοιξε ένα θέμα που σε αφορά άμεσα ως fan: την ανάγκη να «μεταφράζεις» κάθε τραγούδι της σε πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις. Και ναι, αναγνωρίζει ότι αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να κάνουν… ντετεκτιβική δουλειά και να καταλάβουν σε ποιον αναφέρεται και τι σημαίνει κάθε στίχος». Μέχρι εδώ, ίσως χαμογελάς, γιατί έχεις βρεθεί κι εσύ σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί όμως που αλλάζει ο τόνος, είναι όταν αυτή η αναζήτηση ξεπερνά το όριο.

«Αυτό που αρχίζει να γίνεται λίγο περίεργο για μένα είναι όταν οι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν σαν να είναι ένα είδος τεστ πατρότητας. Σαν να λένε “αυτό το τραγούδι είναι για εκείνον!”. Γιατί εγώ σκέφτομαι: “Αυτός δεν έγραψε το τραγούδι, εγώ το έγραψα”», εξηγεί με απόλυτη σαφήνεια.

Και κάπου εδώ, σου δίνει μια διαφορετική οπτική για το πώς πρέπει να βλέπεις τη μουσική της. Γιατί, όσο κι αν οι στίχοι της μοιάζουν προσωπικοί, δεν είναι ένα κουίζ για να λυθεί – είναι μια μορφή έκφρασης που της ανήκει ολοκληρωτικά.

Στο τέλος, η ίδια επιστρέφει σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία για εκείνη: τη σχέση της με την τέχνη της. «Πρέπει να κρατάς σφιχτά τη δική σου αντίληψη για την τέχνη σου και τη σχέση που έχεις μαζί της και μετά απλώς να την αφήνεις ελεύθερη. “Ελπίζω να σου αρέσει! Και αν δεν σου αρέσει ποτέ, εγώ έτσι κι αλλιώς το έκανα για μένα”», λέει, δίνοντας μια απάντηση που μοιάζει απλή αλλά κρύβει όλη την ουσία.

www.instagram.com/taylorswift

Και ίσως αυτό είναι που αλλάζει τελικά τον τρόπο που ακούς τα τραγούδια της. Όχι ως στοιχεία μιας προσωπικής ιστορίας που πρέπει να αποκωδικοποιήσεις, αλλά ως συναισθήματα που μπορείς να νιώσεις με τον δικό σου τρόπο. Γιατί, όπως φαίνεται, η Taylor Swift δεν γράφει για να αποδείξει κάτι – γράφει για να εκφραστεί.

Πώς φεύγει το κερί από τα ρούχα; Το κόλπο που θα σε σώσει

Πρωτομαγιά: 4 πανέμορφοι προορισμοί για την τέλεια ανοιξιάτικη απόδραση

Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»
