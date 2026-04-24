Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του, το Spotify δημοσίευσε για πρώτη φορά τις επίσημες λίστες με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες, τραγούδια, άλμπουμ, podcasts και audiobooks στην ιστορία του, αποκαλύπτοντας ποιοι και τι έχουν κυριαρχήσει στη streaming εποχή.
Στην κορυφή των πιο streamed καλλιτεχνών όλων των εποχών βρίσκεται η Taylor Swift, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Bad Bunny, Drake, The Weeknd και η Ariana Grande, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική κυριαρχία της pop και της hip-hop παγκοσμίως.
Στην κατηγορία των άλμπουμ, στην πρώτη θέση βρίσκεται το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny, το οποίο έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ ακροάσεων, ενώ ακολουθούν επιτυχίες όπως το «Starboy» του The Weeknd και το «÷ (Divide)» του Ed Sheeran.
Στα τραγούδια, το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στο «Blinding Lights» του The Weeknd, το οποίο έχει γίνει το πιο streamed κομμάτι όλων των εποχών στην πλατφόρμα. Ακολουθούν επιτυχίες όπως το «Shape of You» του Ed Sheeran και το «As It Was» του Harry Styles.
Στον χώρο των podcasts, στην κορυφή βρίσκεται το «The Joe Rogan Experience», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και παγκόσμια απήχησή του, ενώ στα audiobooks ξεχωρίζει το «A Court of Thorns and Roses», το οποίο έχει ξεπεράσει ακόμα και κλασικά έργα του fantasy genre.
Οι λίστες του Spotify αποτυπώνουν με ξεκάθαρο τρόπο πώς έχει εξελιχθεί η μουσική και η ψυχαγωγία τα τελευταία 20 χρόνια, δείχνοντας ότι η streaming εποχή δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο ακρόασης, αλλά και το ποιοι καλλιτέχνες γράφουν πλέον παγκόσμια ιστορία.
Most streamed artists of all time:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
Most streamed albums of all time:
- Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
- Starboy – The Weeknd
- ÷ (Divide) – Ed Sheeran
- Sour – Olivia Rodrigo
- After Hours – The Weeknd
- SOS – SZA
- Hollywood’s Bleeding – Post Malone
- Lover – Taylor Swift
- AM – Arctic Monkeys
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish
Most streamed songs of all time:
- Blinding Lights – The Weeknd
- Shape of You – Ed Sheeran
- Sweater Weather – The Neighbourhood
- Starboy – The Weeknd & Daft Punk
- As It Was – Harry Styles
- Someone You Loved – Lewis Capaldi
- Sunflower – Post Malone & Swae Lee
- One Dance – Drake, Wizkid & Kyla
- Perfect – Ed Sheeran
- Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber
Most streamed podcasts of all time:
- The Joe Rogan Experience
- Crime Junkie
- The Daily
- Call Her Daddy
- My Favorite Murder
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Last Podcast On The Left
- Dateline NBC
- Morbid
- Fest & Flauschig
Most streamed audiobooks of all time:
- A Court of Thorns and Roses – Sarah J. Maas
- The Fellowship of the Ring – J.R.R. Tolkien
- Fourth Wing – Rebecca Yarros
- I’m Glad My Mom Died – Jennette McCurdy
- A Court of Mist and Fury – Sarah J. Maas
- The 48 Laws of Power – Robert Greene
- The Housemaid – Freida McFadden
- Iron Flame – Rebecca Yarros
- The Woman in Me – Britney Spears
- Sapiens – Yuval Noah Harari
Οι λίστες του Spotify δείχνουν καθαρά πώς η streaming εποχή έχει αλλάξει ριζικά τη μουσική βιομηχανία, διαμορφώνοντας νέα παγκόσμια πρότυπα επιτυχίας.
