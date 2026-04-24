Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify

Η Taylor Swift στην κορυφή των καλλιτεχνών και το «Blinding Lights» του The Weeknd γράφει ιστορία ως το πιο streamed τραγούδι στο Spotify

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του, το Spotify δημοσίευσε για πρώτη φορά τις επίσημες λίστες με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες, τραγούδια, άλμπουμ, podcasts και audiobooks στην ιστορία του, αποκαλύπτοντας ποιοι και τι έχουν κυριαρχήσει στη streaming εποχή.

Στην κορυφή των πιο streamed καλλιτεχνών όλων των εποχών βρίσκεται η Taylor Swift, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Bad Bunny, Drake, The Weeknd και η Ariana Grande, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική κυριαρχία της pop και της hip-hop παγκοσμίως.

Στην κατηγορία των άλμπουμ, στην πρώτη θέση βρίσκεται το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny, το οποίο έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ ακροάσεων, ενώ ακολουθούν επιτυχίες όπως το «Starboy» του The Weeknd και το «÷ (Divide)» του Ed Sheeran.

Στα τραγούδια, το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στο «Blinding Lights» του The Weeknd, το οποίο έχει γίνει το πιο streamed κομμάτι όλων των εποχών στην πλατφόρμα. Ακολουθούν επιτυχίες όπως το «Shape of You» του Ed Sheeran και το «As It Was» του Harry Styles.

Στον χώρο των podcasts, στην κορυφή βρίσκεται το «The Joe Rogan Experience», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και παγκόσμια απήχησή του, ενώ στα audiobooks ξεχωρίζει το «A Court of Thorns and Roses», το οποίο έχει ξεπεράσει ακόμα και κλασικά έργα του fantasy genre.

Οι λίστες του Spotify αποτυπώνουν με ξεκάθαρο τρόπο πώς έχει εξελιχθεί η μουσική και η ψυχαγωγία τα τελευταία 20 χρόνια, δείχνοντας ότι η streaming εποχή δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο ακρόασης, αλλά και το ποιοι καλλιτέχνες γράφουν πλέον παγκόσμια ιστορία.

Most streamed artists of all time:

Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West

Most streamed albums of all time:

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Starboy – The Weeknd

÷ (Divide) – Ed Sheeran

Sour – Olivia Rodrigo

After Hours – The Weeknd

SOS – SZA

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

Lover – Taylor Swift

AM – Arctic Monkeys

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

Most streamed songs of all time:

Blinding Lights – The Weeknd

Shape of You – Ed Sheeran

Sweater Weather – The Neighbourhood

Starboy – The Weeknd & Daft Punk

As It Was – Harry Styles

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Sunflower – Post Malone & Swae Lee

One Dance – Drake, Wizkid & Kyla

Perfect – Ed Sheeran

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

Most streamed podcasts of all time:

The Joe Rogan Experience

Crime Junkie

The Daily

Call Her Daddy

My Favorite Murder

Armchair Expert with Dax Shepard

Last Podcast On The Left

Dateline NBC

Morbid

Fest & Flauschig

Most streamed audiobooks of all time:

A Court of Thorns and Roses – Sarah J. Maas

The Fellowship of the Ring – J.R.R. Tolkien

Fourth Wing – Rebecca Yarros

I’m Glad My Mom Died – Jennette McCurdy

A Court of Mist and Fury – Sarah J. Maas

The 48 Laws of Power – Robert Greene

The Housemaid – Freida McFadden

Iron Flame – Rebecca Yarros

The Woman in Me – Britney Spears

Sapiens – Yuval Noah Harari

Οι λίστες του Spotify δείχνουν καθαρά πώς η streaming εποχή έχει αλλάξει ριζικά τη μουσική βιομηχανία, διαμορφώνοντας νέα παγκόσμια πρότυπα επιτυχίας.

