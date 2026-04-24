Eurovision 2026: «Η νύχτα πριν τη μάχη» – Το πάρτυ του Akylas που δεν ήταν απλώς ένα event

Με καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής και της τηλεόρασης, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια δυνατή στιγμή ενότητας λίγο πριν την πιο απαιτητική δοκιμασία

Λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή της Eurovision, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό πάρτυ που διοργάνωσε ο Akylas μαζί με την ελληνική αποστολή της Eurovision 2026. Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και προσμονή, φίλοι, συνεργάτες και πρόσωπα της μουσικής σκηνής έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας μια βραδιά που δεν ήταν απλώς μια έξοδος, αλλά μια δήλωση αισιοδοξίας λίγο πριν το ταξίδι στη Βιέννη. Αν αναρωτιέσαι τι κρύβεται πίσω από τα φώτα της σκηνής, αυτή η στιγμή σου δίνει μια μικρή αλλά ουσιαστική απάντηση.

Το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου, σε γνωστό στέκι της πόλης, ο Akylas και η ομάδα του υποδέχτηκαν αγαπημένα πρόσωπα σε ένα πάρτυ που είχε έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να γιορτάσουν πριν την αναχώρηση για τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Evangelia, ο Rikki, η Mikay, ο Stylianos και ο Μιχάλης Μαρίνος, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδύαζε μουσική, φιλία και δημιουργική ενέργεια.

Η βραδιά είχε έντονο παλμό, αλλά και συγκίνηση. Γιατί, όσο κι αν μοιάζει με ένα ακόμη event, στην πραγματικότητα είναι η αρχή μιας απαιτητικής διαδρομής. Ο ίδιος ο Akylas δεν έκρυψε τη σημασία που έχουν για εκείνον οι άνθρωποι γύρω του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «γούρι είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου». Μια φράση που δείχνει πως πίσω από την εικόνα του καλλιτέχνη υπάρχει μια ομάδα που στηρίζει κάθε του βήμα.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα συμμετέχει και επί σκηνής στην εμφάνισή του. Η παρουσία της δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά μέρος μιας σκηνικής πρότασης που φαίνεται να έχει δουλευτεί με λεπτομέρεια. Όσο πλησιάζει η στιγμή της αναχώρησης για τη Βιέννη, η ένταση ανεβαίνει. Οι δύο ημιτελικοί της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου. Εκεί, η Ελλάδα θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει με μια συμμετοχή που ήδη έχει αρχίσει να προκαλεί συζητήσεις.





Αν δεις λίγο πιο πίσω από τα φώτα, θα καταλάβεις πως η προετοιμασία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο Akylas έχει ήδη μιλήσει για τον έντονο ρυθμό που έχει μπει στη ζωή του, με πρόβες, ταξίδια και ατελείωτες ώρες δουλειάς. Όπως ανέφερε, «η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ», περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη απαιτήσεις αλλά και προσμονή.

