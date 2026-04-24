Μουσική 24.04.2026

Eurovision 2026: «Η νύχτα πριν τη μάχη» – Το πάρτυ του Akylas που δεν ήταν απλώς ένα event

Με καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής και της τηλεόρασης, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια δυνατή στιγμή ενότητας λίγο πριν την πιο απαιτητική δοκιμασία
Λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή της Eurovision, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό πάρτυ που διοργάνωσε ο Akylas μαζί με την ελληνική αποστολή της Eurovision 2026. Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και προσμονή, φίλοι, συνεργάτες και πρόσωπα της μουσικής σκηνής έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας μια βραδιά που δεν ήταν απλώς μια έξοδος, αλλά μια δήλωση αισιοδοξίας λίγο πριν το ταξίδι στη Βιέννη. Αν αναρωτιέσαι τι κρύβεται πίσω από τα φώτα της σκηνής, αυτή η στιγμή σου δίνει μια μικρή αλλά ουσιαστική απάντηση.

Το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου, σε γνωστό στέκι της πόλης, ο Akylas και η ομάδα του υποδέχτηκαν αγαπημένα πρόσωπα σε ένα πάρτυ που είχε έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να γιορτάσουν πριν την αναχώρηση για τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Evangelia, ο Rikki, η Mikay, ο Stylianos και ο Μιχάλης Μαρίνος, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδύαζε μουσική, φιλία και δημιουργική ενέργεια.

Akylas: Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στο act για τη Eurovision 2026

Η βραδιά είχε έντονο παλμό, αλλά και συγκίνηση. Γιατί, όσο κι αν μοιάζει με ένα ακόμη event, στην πραγματικότητα είναι η αρχή μιας απαιτητικής διαδρομής. Ο ίδιος ο Akylas δεν έκρυψε τη σημασία που έχουν για εκείνον οι άνθρωποι γύρω του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «γούρι είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου». Μια φράση που δείχνει πως πίσω από την εικόνα του καλλιτέχνη υπάρχει μια ομάδα που στηρίζει κάθε του βήμα.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα συμμετέχει και επί σκηνής στην εμφάνισή του. Η παρουσία της δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά μέρος μιας σκηνικής πρότασης που φαίνεται να έχει δουλευτεί με λεπτομέρεια. Όσο πλησιάζει η στιγμή της αναχώρησης για τη Βιέννη, η ένταση ανεβαίνει. Οι δύο ημιτελικοί της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου. Εκεί, η Ελλάδα θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει με μια συμμετοχή που ήδη έχει αρχίσει να προκαλεί συζητήσεις.


Αν δεις λίγο πιο πίσω από τα φώτα, θα καταλάβεις πως η προετοιμασία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο Akylas έχει ήδη μιλήσει για τον έντονο ρυθμό που έχει μπει στη ζωή του, με πρόβες, ταξίδια και ατελείωτες ώρες δουλειάς. Όπως ανέφερε, «η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ», περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη απαιτήσεις αλλά και προσμονή.

«Super Ferto»: H νέα εκδοχή του Akyla για τη Eurovision 2026

 

 

Eurovision Ακύλας
Δέσποινα Βανδή: «Από τη σκηνή στο θέατρο;» Ο ρόλος που αλλάζει τα δεδομένα αυτό το καλοκαίρι

Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify

Δες επίσης

10 λόγοι που πρέπει να δεις τον Harry Styles live έστω μία φορά στη ζωή σου
Διαγωνισμοί

10 λόγοι που πρέπει να δεις τον Harry Styles live έστω μία φορά στη ζωή σου

24.04.2026
«Ρεμπέτικο»: Η νέα επιτυχία του APON και το music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο – έκπληξη
Μουσικά Νέα

«Ρεμπέτικο»: Η νέα επιτυχία του APON και το music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο – έκπληξη

24.04.2026
Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam
Mad Radio News

Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam

24.04.2026
Eurovision 2026: Η Ιρλανδία ακολουθεί το μποϊκοτάζ και «τραβάει την πρίζα» στην μετάδοση της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Ιρλανδία ακολουθεί το μποϊκοτάζ και «τραβάει την πρίζα» στην μετάδοση της Eurovision 2026

24.04.2026
«110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως»: Η Rihanna στην κορυφή του Spotify
Μουσικά Νέα

«110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως»: Η Rihanna στην κορυφή του Spotify

24.04.2026
Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify

24.04.2026
Akylas: Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στο act για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στο act για τη Eurovision 2026

24.04.2026
Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το «Αιγαίο» και κήρυξε την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το «Αιγαίο» και κήρυξε την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού

24.04.2026
25 χρόνια Athens Jazz με μια διαφορετική ελληνική μέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού
City Guide

25 χρόνια Athens Jazz με μια διαφορετική ελληνική μέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού

24.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας