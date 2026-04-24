«Θα ήθελα να παρουσιάσω μια δική μου εκπομπή» – Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι ανοιχτή σε νέες προκλήσεις

Ανάμεσα σε υποκριτική, μουσική και τηλεόραση, η ίδια δείχνει έτοιμη να εξετάσει ένα ακόμη βήμα που θα μπορούσε να διευρύνει τον ρόλο της στη μικρή οθόνη

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικές δημιουργικές διαδρομές και δεν διστάζει να παραδεχτεί πως σκέφτεται ακόμη και κάτι εντελώς νέο. Αν την έχεις συνδέσει με την υποκριτική ή τη μουσική, ίσως τώρα είναι η στιγμή να τη δεις και αλλιώς. Γιατί, μέσα από μια φαινομενικά απλή δήλωση, ανοίγει ένα παράθυρο σε ένα πιθανό τηλεοπτικό μέλλον που δεν αποκλείεται να σε απασχολήσει πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της, όπου ανέλαβε και την παρουσίαση της βραδιάς, η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε στην κάμερα της Happy Day και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί σε έναν ακόμη ρόλο. Όπως είπε, η ιδέα να παρουσιάσει τη δική της εκπομπή υπάρχει ήδη στο μυαλό της, χωρίς όμως να αποτελεί – προς το παρόν – μια απόφαση που έχει «κλειδώσει».

Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις

«Θα ήθελα να παρουσιάσω μια δική μου εκπομπή. Είναι κάτι που το συζητάω κατά καιρούς… υπάρχει σαν σκέψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια μελλοντική τηλεοπτική κίνηση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική ως αυτοσκοπό, αλλά ως μια πιθανότητα που θα μπορούσε να εξελιχθεί φυσικά, αν έρθουν οι κατάλληλες συνθήκες.





Την ίδια στιγμή, συμμετέχει ως κριτής στο Your Face Sounds Familiar μέσα από τη συχνότητα του ANT1, δείχνοντας μια πιο αυθόρμητη και χαλαρή πλευρά της. Εκεί είναι που ίσως έχεις ήδη πάρει μια «γεύση» από το πώς θα μπορούσε να σταθεί σε έναν πιο καθαρά παρουσιαστικό ρόλο.

Αν τελικά προχωρήσει σε μια δική της εκπομπή, το πιθανότερο είναι πως δεν θα πρόκειται για κάτι τυχαίο. Θα είναι μια επιλογή που θα κουβαλά στοιχεία από όλες τις πλευρές της: την ηθοποιό, τη performer, αλλά και την προσωπικότητα που έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνεται τηλεοπτικά.

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή