«110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως»: Η Rihanna στην κορυφή του Spotify

Υπάρχουν καλλιτέχνες που κυριαρχούν για μια περίοδο και μετά αποσύρονται από το προσκήνιο. Και υπάρχουν κι εκείνοι που, ακόμη και χωρίς νέα μουσική, συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει ξεκάθαρα η Rihanna, η οποία κατάφερε κάτι που μοιάζει σχεδόν παράδοξο: να σπάσει ένα τεράστιο ρεκόρ, χρόνια μετά την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Αν αναρωτιέσαι τι σημαίνει πραγματικά επιρροή στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, τότε η πρόσφατη επίδοσή της στο Spotify είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη απάντηση.

Η Rihanna έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα καλλιτέχνιδα που φτάνει τα 110 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, κατακτώντας ένα ακόμη ορόσημο που επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δύναμη. Και το πιο εντυπωσιακό; Όλο αυτό συμβαίνει χωρίς να έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Αν επιστρέψεις στο 2016, θα θυμηθείς το Anti, το τελευταίο της ολοκληρωμένο δισκογραφικό project. Ένας δίσκος που όχι μόνο αγαπήθηκε, αλλά εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη pop και R&B σκηνή. Από τότε μέχρι σήμερα, μπορεί να μην έχει παρουσιάσει νέο άλμπουμ, όμως τα τραγούδια της συνεχίζουν να ακούγονται με την ίδια ένταση – ίσως και μεγαλύτερη.

Και εδώ είναι που αλλάζει το παιχνίδι. Γιατί, αν το σκεφτείς, σε μια εποχή όπου η συνεχής παραγωγή νέου υλικού θεωρείται σχεδόν απαραίτητη, η Rihanna αποδεικνύει ότι η επιρροή δεν μετριέται μόνο με τη συχνότητα των κυκλοφοριών. Μετριέται με το αποτύπωμα που αφήνεις. Το κοινό δεν την έχει «ξεχάσει» – το αντίθετο. Νέες γενιές ακροατών την ανακαλύπτουν καθημερινά, ενώ οι παλαιότεροι συνεχίζουν να επιστρέφουν στη μουσική της. Hits όπως «Diamonds», «Stay» και «We Found Love» παραμένουν σταθερά στις playlists, ενισχύοντας τη διαρκή της παρουσία στην παγκόσμια σκηνή.

Παράλληλα, δεν μπορείς να αγνοήσεις και το γεγονός ότι η Rihanna έχει επεκτείνει την επιρροή της πολύ πέρα από τη μουσική. Επιχειρηματικές κινήσεις, δημόσιες εμφανίσεις και στρατηγικές συνεργασίες κρατούν το όνομά της συνεχώς στην επικαιρότητα, δημιουργώντας ένα brand που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από νέες κυκλοφορίες. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη επιτυχία ακόμη πιο σημαντική είναι ο συμβολισμός της. Το να είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που φτάνει σε αυτό το επίπεδο στο Spotify δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο – είναι μια υπενθύμιση του πόσο έχει επηρεάσει τη βιομηχανία και πόσο έχει ανοίξει δρόμους.

