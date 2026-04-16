Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles

Η Rihanna γράφει ιστορία στη μουσική βιομηχανία, ενώ συνεχίζει να κρατά το κοινό σε αναμονή για το επόμενο άλμπουμ της

Η Rihanna γράφει ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς έγινε η 1η γυναίκα που ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια πιστοποιημένα singles από την Ένωση της Αμερικανικής Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της επιρροή ακόμη και χωρίς νέο άλμπουμ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Rihanna κατατάσσεται πλέον στην 3η θέση της συνολικής λίστας όλων των εποχών με 200,5 εκατομμύρια μονάδες, πίσω μόνο από τον Drake που προηγείται με 277,5 εκατομμύρια και τον Morgan Wallen που ακολουθεί με 215 εκατομμύρια. Η επίδοση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη μοναδική της θέση στην παγκόσμια ποπ σκηνή.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 2016 με τίτλο ANTI, ωστόσο η καλλιτέχνιδα δεν έχει μείνει εκτός μουσικής δράσης. Το 2022 υπέγραψε το συγκινητικό «Lift Me Up» για την ταινία Black Panther: Wakanda Forever, ενώ το 2025 συμμετείχε στο soundtrack της ταινίας «Smurfs» με το κομμάτι «Friends of Mine».

Παρά την πολύχρονη αποχή της από τη δισκογραφία, η Rihanna εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη συζήτηση γύρω από το επόμενο μουσικό της βήμα. Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar το 2025, δήλωσε πως αισθάνεται «πολύ καλά» με τη νέα της δουλειά, τονίζοντας ότι πλέον δεν την περιορίζει κανένα μουσικό είδος και πως περιμένει τη σωστή στιγμή για να επιστρέψει.

«Δεν υπάρχει πια συγκεκριμένο είδος. Περίμενα γιατί έπρεπε να νιώσω ότι αυτό που θα κάνω αντανακλά την εξέλιξή μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν θέλει να κυκλοφορήσει κάτι πρόχειρο ή μέτριο. Όπως είπε, η μακρά της αποχή πρέπει να «μετρήσει» και να δικαιώσει την αναμονή του κοινού.

Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί πως το επόμενο της τραγούδι θα είναι απρόβλεπτο και διαφορετικό από οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι σήμερα, μακριά από τις εμπορικές φόρμες και τις ραδιοφωνικές συμβάσεις.

Παράλληλα, η πορεία της Rihanna παραμένει σημείο αναφοράς στη σύγχρονη pop κουλτούρα, καθώς η επιτυχία της συνδυάζει μουσική, επιχειρηματικότητα και επιρροή που ξεπερνά τη δισκογραφία, διατηρώντας την σταθερά στο επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας.

