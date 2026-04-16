Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay

Μπαίνεις στον κόσμο του Jin, μέλους των BTS, και αντιλαμβάνεσαι γρήγορα ότι πίσω από την παγκόσμια εικόνα ενός idol κρύβεται ένας καλλιτέχνης με ξεκάθαρες μουσικές εμμονές, έντονη προσωπικότητα και μια βαθιά σχέση με το κοινό του. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος του Rolling Stone, ο Jin μιλάει χωρίς φίλτρα για τη ροκ μουσική, τη συνεργασία του με τους Coldplay και, πάνω απ’ όλα, για το ARMY, τους θαυμαστές που τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα. Και όσο περισσότερο τον «ακούς», τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν ποπ σταρ, αλλά για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ισορροπήσει καριέρα, δημιουργικότητα και προσδοκίες ενός τεράστιου κοινού.

Ο Jin, γνωστός και ως Kim Seokjin, δεν κρύβει την αγάπη του για πιο «σκληρές» μουσικές επιρροές. Όπως εξηγεί, η ροκ πάντα τον ενδιέφερε και αποτελούσε έναν ήχο που ήθελε να ενσωματώσει στη σόλο πορεία του, ακόμη κι αν το παγκόσμιο προφίλ των BTS τον έχει συνδέσει κυρίως με την pop σκηνή. Η σχέση του με τους Coldplay δεν είναι απλώς μια τυπική αναφορά, αλλά ένα σημείο αναφοράς στη μουσική του διαδρομή, αφού έχει ήδη συνεργαστεί με το συγκρότημα και αντλεί έμπνευση από τον τρόπο που παντρεύουν συναίσθημα και θεατρικότητα στη μουσική τους.

Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις

Στη συνέντευξη, ο Jin στέκεται ιδιαίτερα και στη σόλο δουλειά του, μιλώντας για το τραγούδι «Loser» και την επιθυμία του να του δώσει έναν πιο δυναμικό, νεανικό και «ωμό» χαρακτήρα. Δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι ζητά ενεργά αλλαγές στις παραγωγές του, από τον ήχο μέχρι τις λεπτομέρειες των φωνητικών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει πλήρως αυτό που έχει στο μυαλό του. Αυτή η εμμονή με τη λεπτομέρεια δείχνει έναν καλλιτέχνη που δεν επαναπαύεται στην εικόνα του, αλλά θέλει να εξελίσσεται συνεχώς.

Παράλληλα, η σχέση του με το ARMY παραμένει στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μεγάλο μέρος της προσπάθειάς του, ειδικά στις σόλο κυκλοφορίες, έχει στόχο να κρατήσει τους θαυμαστές κοντά στους BTS σε μια περίοδο που το συγκρότημα έχει περάσει από παύσεις και αλλαγές. Για τον Jin, το κοινό δεν είναι απλώς αριθμοί ή στατιστικά, αλλά μια ζωντανή δύναμη που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεται και δημιουργεί.

Δεν λείπουν και οι πιο ανθρώπινες στιγμές στη συνέντευξη, όπου μιλά για την ηλικία, την κούραση και τις σωματικές απαιτήσεις των εμφανίσεων. Παραδέχεται ότι οι χορογραφίες και οι έντονες πρόβες δεν είναι τόσο εύκολες όσο παλιότερα, όμως αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση σαν μέρος της ευθύνης του απέναντι στο κοινό. Η πειθαρχία και η συνέπεια εμφανίζονται ως βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς του, με τον ίδιο να προσπαθεί διαρκώς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα.

Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή τη σοβαρότητα, ο Jin δεν χάνει ποτέ την παιχνιδιάρικη πλευρά του. Με το γνωστό του χιούμορ, σχολιάζει το λεγόμενο «worldwide handsome» status του, αντιμετωπίζοντας τη φήμη του με αυτοσαρκασμό αλλά και αυτοπεποίθηση. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην εικόνα του pop idol και την πιο αυθεντική, χαλαρή προσωπικότητά του είναι ίσως και ένας από τους λόγους που παραμένει τόσο αγαπητός παγκοσμίως.

Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200