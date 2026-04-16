Μουσική 16.04.2026

Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay

Ο Jin μιλά για τη μουσική του ταυτότητα, τις συνεργασίες του και τη σημασία που έχει για εκείνον το ARMY σε κάθε του βήμα
Mad.gr

Μπαίνεις στον κόσμο του Jin, μέλους των BTS, και αντιλαμβάνεσαι γρήγορα ότι πίσω από την παγκόσμια εικόνα ενός idol κρύβεται ένας καλλιτέχνης με ξεκάθαρες μουσικές εμμονές, έντονη προσωπικότητα και μια βαθιά σχέση με το κοινό του. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος του Rolling Stone, ο Jin μιλάει χωρίς φίλτρα για τη ροκ μουσική, τη συνεργασία του με τους Coldplay και, πάνω απ’ όλα, για το ARMY, τους θαυμαστές που τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα. Και όσο περισσότερο τον «ακούς», τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν ποπ σταρ, αλλά για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να ισορροπήσει καριέρα, δημιουργικότητα και προσδοκίες ενός τεράστιου κοινού.

Ο Jin, γνωστός και ως Kim Seokjin, δεν κρύβει την αγάπη του για πιο «σκληρές» μουσικές επιρροές. Όπως εξηγεί, η ροκ πάντα τον ενδιέφερε και αποτελούσε έναν ήχο που ήθελε να ενσωματώσει στη σόλο πορεία του, ακόμη κι αν το παγκόσμιο προφίλ των BTS τον έχει συνδέσει κυρίως με την pop σκηνή. Η σχέση του με τους Coldplay δεν είναι απλώς μια τυπική αναφορά, αλλά ένα σημείο αναφοράς στη μουσική του διαδρομή, αφού έχει ήδη συνεργαστεί με το συγκρότημα και αντλεί έμπνευση από τον τρόπο που παντρεύουν συναίσθημα και θεατρικότητα στη μουσική τους.

Στη συνέντευξη, ο Jin στέκεται ιδιαίτερα και στη σόλο δουλειά του, μιλώντας για το τραγούδι «Loser» και την επιθυμία του να του δώσει έναν πιο δυναμικό, νεανικό και «ωμό» χαρακτήρα. Δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι ζητά ενεργά αλλαγές στις παραγωγές του, από τον ήχο μέχρι τις λεπτομέρειες των φωνητικών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει πλήρως αυτό που έχει στο μυαλό του. Αυτή η εμμονή με τη λεπτομέρεια δείχνει έναν καλλιτέχνη που δεν επαναπαύεται στην εικόνα του, αλλά θέλει να εξελίσσεται συνεχώς.

Παράλληλα, η σχέση του με το ARMY παραμένει στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μεγάλο μέρος της προσπάθειάς του, ειδικά στις σόλο κυκλοφορίες, έχει στόχο να κρατήσει τους θαυμαστές κοντά στους BTS σε μια περίοδο που το συγκρότημα έχει περάσει από παύσεις και αλλαγές. Για τον Jin, το κοινό δεν είναι απλώς αριθμοί ή στατιστικά, αλλά μια ζωντανή δύναμη που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεται και δημιουργεί.

Δεν λείπουν και οι πιο ανθρώπινες στιγμές στη συνέντευξη, όπου μιλά για την ηλικία, την κούραση και τις σωματικές απαιτήσεις των εμφανίσεων. Παραδέχεται ότι οι χορογραφίες και οι έντονες πρόβες δεν είναι τόσο εύκολες όσο παλιότερα, όμως αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση σαν μέρος της ευθύνης του απέναντι στο κοινό. Η πειθαρχία και η συνέπεια εμφανίζονται ως βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς του, με τον ίδιο να προσπαθεί διαρκώς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα.

Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή τη σοβαρότητα, ο Jin δεν χάνει ποτέ την παιχνιδιάρικη πλευρά του. Με το γνωστό του χιούμορ, σχολιάζει το λεγόμενο «worldwide handsome» status του, αντιμετωπίζοντας τη φήμη του με αυτοσαρκασμό αλλά και αυτοπεποίθηση. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην εικόνα του pop idol και την πιο αυθεντική, χαλαρή προσωπικότητά του είναι ίσως και ένας από τους λόγους που παραμένει τόσο αγαπητός παγκοσμίως.

BTS Jin
Οι 5 τάσεις στα sneakers που θα σε κάνουν να ερωτευτείς μέσα στην άνοιξη

10 fashion ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster

Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles

Άννα Βίσση: Η εξωτική απόδραση στο Μπόρα Μπόρα

Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision

Η Madonna ξαναμπαίνει στην πίστα με το «Confessions on a Dance Floor Part II» μετά από 7 χρόνια

Ο John Legend στο Ηρώδειο στις 30 Ιουνίου

Ο Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει νέα εκτέλεση του «Σ' αγαπώ»

Flashback στον 16χρονο Μιχάλη Χατζηγιάννη – Σε κυπριακό talent show

Madonna: Καθαρίζει το Instagram της και μπαίνει στην εποχή «Confessions II»

