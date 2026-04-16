Fashion 16.04.2026

Οι 5 τάσεις στα sneakers που θα σε κάνουν να ερωτευτείς μέσα στην άνοιξη

Κόκκινα sneakers
Τα sneakers το 2026 πρωταγωνιστούν στις τάσεις της μόδας με νέους, πιο fashion-forward συνδυασμούς που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα κομμάτι της γκαρνταρόμπας που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, αυτό είναι τα sneakers. Αυτό που αλλάζει κάθε χρόνο δεν είναι η ύπαρξή τους, αλλά ο τρόπος που τα φοράς. Το 2026 δεν είναι απλώς άνεση ή πρακτικότητα. Είναι statement.

Οι γραμμές γίνονται πιο ενδιαφέρουσες, οι συνδυασμοί πιο τολμηροί και τα outfits αποκτούν ξεκάθαρη άποψη. Από retro σιλουέτες μέχρι υβριδικά σχέδια και έντονα χρώματα, τα sneakers γίνονται το βασικό στοιχείο που «χτίζει» το look σου.

Το suede επιστρέφει δυναμικά την άνοιξη και κάνει μια απρόσμενα κομψή εμφάνιση μαζί με λευκό τζιν. Ο συνδυασμός του απαλού υλικού με τη φωτεινή καθαρότητα του denim δημιουργεί ένα outfit που δείχνει προσεγμένο χωρίς προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο και σύγχρονο. Τα suede sneakers δίνουν βάθος στο look σου, ενώ το λευκό denim κρατάει τη συνολική εικόνα καθαρή και φρέσκια.

Mary Jane sneakers

Τα Mary Jane sneakers έχουν περάσει πλέον από το «δοκιμαστικό στάδιο» και έχουν γίνει κανονικό fashion staple. Το ενδιαφέρον το 2026 δεν είναι αν φοριούνται, αλλά πώς τα φοράς. Ο πιο σύγχρονος τρόπος είναι να τα συνδυάζεις με πιο ρομαντικά κομμάτια. Λεπτά tops, απαλά prints ή πιο θηλυκές γραμμές δημιουργούν μια αντίθεση που κάνει το outfit πιο ενδιαφέρον και μοντέρνο.

Retro sneakers

Τα retro sneakers συνεχίζουν να κυριαρχούν, αλλά φέτος αποκτούν πιο ήρεμη και cozy αισθητική. Το cardigan γίνεται το βασικό layering κομμάτι που δένει όλο το look. Ρίχνεις το cardigan χαλαρά στους ώμους ή το δένεις στη μέση και αφήνεις το outfit να δείχνει ανεπιτήδευτο. Το αποτέλεσμα είναι ισορροπία ανάμεσα στο casual και στο προσεγμένο.

Χρωματιστά sneakers

Αν θέλεις να βάλεις χρώμα στο στιλ σου, ξεκινάς από τα sneakers. Οι έντονες αποχρώσεις επιστρέφουν δυναμικά και δίνουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό outfit. Το «κλειδί» είναι η ισορροπία. Τα συνδυάζεις με χαλαρά παντελόνια σε ουδέτερους τόνους, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει μοντέρνο χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Sporty sneakers

Τα sporty sneakers παραμένουν σταθερή αξία, ειδικά όταν τα φοράς με matching sets. Η διαφορά φέτος είναι στον τρόπο που το κάνεις πιο polished. Δεν βασίζεσαι μόνο στην άνεση. Προσθέτεις καθαρές γραμμές, minimal λεπτομέρειες και αφήνεις το σύνολο να δείχνει πιο «δουλεμένο», χωρίς να χάνει τη χαλαρότητά του.

