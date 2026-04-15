Φούστα με ζώνη: Η κυρίαρχη τάση που καθορίζει το στυλ για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Η ζώνη παύει να είναι ένα απλό αξεσουάρ και γίνεται το βασικό στοιχείο που αναδιαμορφώνει τη φούστα, δημιουργώντας μια νέα, ανατρεπτική τάση

Η μόδα της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια νέα, συναρπαστική τάση που ανατρέπει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ένα από τα πιο κλασικά γυναικεία ρούχα: τη φούστα. Ο λόγος για την «φούστα με ζώνη» (ή «belted skirt»), ένα κομμάτι που είδαμε να πρωταγωνιστεί στις πασαρέλες και υπόσχεται να γίνει το απόλυτο must-have της επόμενης σεζόν.

Σε αυτή την τάση, η ζώνη παύει να είναι απλώς ένα λειτουργικό αξεσουάρ που τονίζει τη μέση. Αντίθετα, μετατρέπεται σε ένα αναπόσπαστο στοιχείο styling, ενσωματωμένο στον ίδιο τον σχεδιασμό της φούστας, προσθέτοντας χαρακτήρα και αλλάζοντας την αντίληψη του ρούχου χωρίς να το αλλοιώνει ριζικά.

Η επανάσταση της ζώνης στο styling

Οι επιδείξεις μόδας για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με χαρακτηριστικά παραδείγματα από τους οίκους Saint Laurent και Marni, απέδειξαν ότι η φούστα με ζώνη δεν αφορά απλώς την προσθήκη μιας ζώνης, αλλά τον πλήρη επανασχεδιασμό με βάση αυτό το αξεσουάρ. Είτε ψηλόμεση είτε χαμηλόμεση, με κλασικούς θηλυκούς βρόχους ή πιο πειραματικές εφαρμογές, η ζώνη γίνεται το κεντρικό σημείο αναφοράς ολόκληρου του look.

Σε ορισμένες εκδοχές, η ζώνη εμφανίζεται στον ίδιο τόνο με τη φούστα, σχεδόν κρυμμένη, ενώ σε άλλες δημιουργεί αντίθεση, με εντυπωσιακές αγκράφες ή δερμάτινες λεπτομέρειες που συγκεντρώνουν όλη την προσοχή στη μέση. Σε πολλές περιπτώσεις, μεταμορφώνεται σε διακοσμητικό στοιχείο, με παιχνιδιάρικα cut-outs ή αφήνεται να «πέφτει» χαλαρά στους γοφούς, δημιουργώντας κίνηση και προσθέτοντας βάθος στην εμφάνιση. Από τη μία πλευρά, ορίζει τη σιλουέτα και τονίζει τη μέση, ενώ από την άλλη, εισάγει ένα πιο ελεύθερο, σχεδόν ατελές στοιχείο, το οποίο «σπάει» την ακαμψία του ρούχου και το καθιστά σύγχρονο και εξαιρετικά μοντέρνο.

Από τις πασαρέλες στον δρόμο

Η τάση της φούστας με ζώνη δεν περιορίζεται μόνο στις πασαρέλες, αλλά επιβεβαιώνεται και από τα street style looks σε όλο τον κόσμο, όπου αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο ευέλικτα και ενδιαφέροντα κομμάτια της σεζόν. Φοριέται ιδανικά με μινιμαλιστικά τοπ, ελαφριά πουκάμισα ή απλά πόλο, ακόμα και σε συνδυασμό total denim, αφήνοντας τη ζώνη να δώσει μια ξεχωριστή πινελιά στο σύνολο.

Είτε μινιμαλιστική είτε εντυπωσιακή, ενσωματωμένη ή σε αντίθεση, η φούστα με ζώνη αναμένεται να κυριαρχήσει παντού το 2026, αποδεικνύοντας ότι συχνά δεν είναι οι μεγάλες αλλαγές που κάνουν τη διαφορά, αλλά η προσοχή στις λεπτομέρειες. Η τάση αυτή περιλαμβάνει μια ποικιλία μοντέλων, από μίνι και μίντι φούστες, μέχρι pencil ή σε γραμμή Α, προσφέροντας επιλογές για κάθε στυλ.

