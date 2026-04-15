Η σοκαριστική μεταμόρφωση του Jude Law στο νέο trailer του «The Wizard of the Kremlin»

Ο Jude Law μεταμορφώνεται ως Vladimir Putin στην ταινία The Wizard of the Kremlin, εξερευνώντας σκοτεινές πτυχές της εξουσίας.
Η νέα κινηματογραφική δημιουργία «The Wizard of the Kremlin» έρχεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση ήδη από το πρώτο της τρέιλερ, με τον Jude Law να παρουσιάζεται σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και μεταμορφωτικούς ρόλους της καριέρας του. Υποδυόμενος τον Vladimir Putin, ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος, προσφέροντας μια ερμηνεία που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή τόσο του κοινού όσο και της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του καταξιωμένου Olivier Assayas, η ταινία επιχειρεί να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές της ρωσικής πολιτικής σκηνής και της ανόδου του Putin στην παγκόσμια ισχύ. Η αφήγηση δεν περιορίζεται σε μια απλή βιογραφική προσέγγιση, αλλά επεκτείνεται σε ένα σύνθετο πολιτικό θρίλερ που εξετάζει τους μηχανισμούς εξουσίας και επιρροής που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ιστορία.

Ο Jude Law ως Vladimir Putin σάρωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η ιστορία εστιάζει στη σχέση του Putin με τον Vadim Baranov, έναν χαρακτήρα εμπνευσμένο από τον Vladislav Surkov, που θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και καθοριστικές φιγούρες στο σύγχρονο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας. Μέσα από αυτή τη δυναμική, η ταινία επιχειρεί να δείξει πώς η προπαγάνδα, η στρατηγική και η επικοινωνία μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία απόλυτης εξουσίας.

Το σενάριο υπογράφεται από τον Olivier Assayas και τον Emmanuel Carrère, βασισμένο στο βιβλίο του Giuliano da Empoli, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη αφήγηση που συνδυάζει πολιτική ανάλυση και δραματική ένταση. Το καστ ενισχύεται από δυνατές παρουσίες όπως ο Paul Dano, η Alicia Vikander, ο Jeffrey Wright και ο Tom Sturridge, δημιουργώντας ένα σύνολο που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

Η πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2025 προκάλεσε ήδη θετικές εντυπώσεις, ενώ η επίσημη κυκλοφορία στις 15 Μαΐου αναμένεται να τη φέρει στο επίκεντρο της κινηματογραφικής συζήτησης. Το «The Wizard of the Kremlin» δεν είναι απλώς μια ταινία για την πολιτική εξουσία, αλλά μια βαθιά ματιά στους μηχανισμούς που κινούν τα νήματα πίσω από τις μεγάλες αποφάσεις του σύγχρονου κόσμου.

