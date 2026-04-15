Μουσική 15.04.2026

Rock Hall 2026: Η λίστα που συζητιέται ήδη παντού

Πόπη Βασιλείου

Η νέα τάξη του Rock & Roll Hall of Fame για το 2026 έρχεται να συγκεντρώσει μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δημιουργώντας ένα lineup που ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο δυνατά των τελευταίων ετών. Ονόματα όπως, Billy Idol, Wu-Tang Clan, Oasis, Iron Maiden, Sade, Joy Division και New Order συγκαταλέγονται στους φετινούς inductees, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή τους σε διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές ακροατών.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή «American Idol», με τον Lionel Richie να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ενός εκλεκτού σώματος που αποτελείται από περισσότερους από 1.200 μουσικούς, παραγωγούς, ιστορικούς και δημοσιογράφους. Η τελετή εισαγωγής έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο μουσικό ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στα πιο συζητημένα στοιχεία της φετινής επιλογής βρίσκεται το γεγονός ότι μόνο δύο γυναίκες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, η Sade και η Gillian Gilbert των New Order, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις για την περιορισμένη γυναικεία εκπροσώπηση σε έναν θεσμό που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διευρύνει τη συμπερίληψη. Παράλληλα, η φετινή τάξη ξεχωρίζει και για την είσοδο καλλιτεχνών από διαφορετικά μουσικά ρεύματα, με το hip-hop, το R&B, το heavy metal και το Britpop να συνυπάρχουν στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία τριών καλλιτεχνών που εισάγονται για πρώτη φορά με την πρώτη τους υποψηφιότητα: ο Luther Vandross, οι Wu-Tang Clan και ο Phil Collins ως solo artist, παρότι είχε ήδη εισαχθεί στο Hall of Fame ως μέλος των Genesis το 2010. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ένας καλλιτέχνης γίνεται επιλέξιμος 25 χρόνια μετά την πρώτη του εμπορική κυκλοφορία, κάτι που κάνει τη φετινή επιλογή ακόμη πιο ιστορική.

Ανάμεσα στους υποψηφίους που δεν κατάφεραν να ενταχθούν φέτος βρίσκονται μεγάλα ονόματα όπως η Mariah Carey, η Shakira, η Lauryn Hill, οι INXS, οι New Edition και ο Jeff Buckley, γεγονός που δείχνει τον έντονο ανταγωνισμό της φετινής χρονιάς.

Στο ίδιο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων, το Rock Hall ανακοίνωσε και ειδικές βραβεύσεις, με την Celia Cruz, τον Fela Kuti, τη Queen Latifah, την MC Lyte και τον Gram Parsons να λαμβάνουν το Early Influence Award. Παράλληλα, το Musical Excellence Award θα απονεμηθεί σε σημαντικές μορφές της μουσικής παραγωγής όπως οι Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller και Rick Rubin, ενώ ο Ed Sullivan θα τιμηθεί με το Ahmet Ertegun Award για τη συμβολή του στη μουσική βιομηχανία.

Η τελετή του 2026 αναμένεται να μεταδοθεί τηλεοπτικά τον Δεκέμβριο μέσα από το ABC και το Disney+, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί ότι η επόμενη χρονιά θα φέρει το Rock & Roll Hall of Fame πίσω στη βάση του, στο Cleveland, συνεχίζοντας την παράδοση ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας.

