Τι λέει η Mariah Carey για την υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame

Η Mariah Carey αντέδρασε δημόσια στην τρίτη συνεχόμενη υποψηφιότητά της για το Rock & Roll Hall of Fame, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 θα είναι η χρονιά που θα εξασφαλίσει τελικά την πολυπόθητη ένταξη. Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε στις 25 Φεβρουαρίου και η διάσημη τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Η Mariah Carey δήλωσε ότι ένιωσε ιδιαίτερη χαρά όταν είδε το όνομά της ανάμεσα στους υποψηφίους. Όπως είπε χαρακτηριστικά «ένιωσα υπέροχα όταν το είδα. Είναι σίγουρα ένα κουτάκι που ακόμη δεν έχει τσεκαριστεί».

Η πολυετής καριέρα της Mariah Carey περιλαμβάνει πλήθος μουσικών επιρροών, μεταξύ των οποίων και στοιχεία ροκ. Στο παρελθόν έχει ηχογραφήσει διασκευές γνωστών τραγουδιών του είδους, όπως το «I Want to Know What Love Is» των Foreigner, το «Open Arms» των Journey και το «Bringing On the Heartbreak» των Def Leppard, το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους θαυμαστές της μέσα από το άλμπουμ «Charmbracelet» του 2002.

Όταν κλήθηκε να αναφερθεί στη στιγμή της καριέρας της που θεωρεί πιο κοντά στο ροκ ύφος, η Mariah Carey παρέπεμψε σε ένα λιγότερο γνωστό κεφάλαιο της δισκογραφίας της. Όπως ανέφερε «εκείνη ήταν μια ροκ στιγμή». Η τραγουδίστρια αναφερόταν στο άλμπουμ «Someone’s Ugly Daughter», ένα εναλλακτικό ροκ πρότζεκτ που ηχογράφησε μυστικά το 1995 με το ψευδώνυμο Chick. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τελικά με άλλη τραγουδίστρια στα βασικά φωνητικά. Το έργο επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της τελετής MusiCares Person of the Year στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της εβδομάδας των βραβείων Grammy.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συγκροτήματα και καλλιτέχνες απέτισαν φόρο τιμής στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Οι Foo Fighters ερμήνευσαν το «Hermit» και η Taylor Momsen παρουσίασε το «Love Is a Scam». Η Mariah Carey παρακολούθησε εμφανώς συγκινημένη τις ερμηνείες. Αναφερόμενη στη στιγμή εκείνη, η Mariah Carey δήλωσε «ήταν καταπληκτικό. Το να βιώσω όλο αυτό το συναίσθημα είναι κάτι που δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει στο μέλλον τη δική της εκδοχή των τραγουδιών του πρότζεκτ. Όπως είπε «θα ήθελα να δώσω στον κόσμο μια γεύση από το “Someone’s Ugly Daughter”. Είναι κάπως αστείο γιατί δημιούργησα κάτι και μετά αναρωτιέσαι τι κάνεις με αυτό. Απλώς υπάρχει εκεί». Η Mariah Carey εξήγησε ότι από την αρχή της καριέρας της επιθυμούσε να παρουσιάσει περισσότερο τη ροκ πλευρά της, ωστόσο συχνά δεχόταν συμβουλές να παραμείνει στο ήδη επιτυχημένο μουσικό της ύφος. «Πάντα μου έλεγαν να μείνω στη γραμμή μου», ανέφερε.

Παρά τις πιέσεις, η Mariah Carey συνέχισε να εξερευνά διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 παρουσίασε ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα, ερμηνεύοντας ένα medley των τραγουδιών «Volare» και «Nothing Is Impossible» στα ιταλικά. Η ίδια δήλωσε για την εμπειρία αυτή «ήταν συναρπαστικό να το προσθέσω στο ρεπερτόριό μου. Δηλαδή, το “Volare” ήταν πραγματικά μια μοναδική στιγμή. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβαινε».

Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του 16ου άλμπουμ της με τίτλο «Here for It All», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από το άλμπουμ ξεχώρισε το τραγούδι «In Your Feelings», το οποίο έφτασε στην κορυφή του chart Adult R&B Airplay.

Η Mariah Carey θεωρεί ότι η εντυπωσιακή πορεία της στα charts αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για την ένταξή της στο Rock & Roll Hall of Fame. Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι αξίζει να συμπεριληφθεί στο Hall of Fame, απάντησε γελώντας «θα έλεγα να κοιτάξουν τα 19 No. 1 στο Billboard Hot 100. Δεν έχουν πολλοί κάτι τέτοιο στο ενεργητικό τους».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

