Σχέσεις 15.03.2026

Future Faking: Το σημάδι σε μια σχέση που δείχνει ότι τα λόγια δεν θα γίνουν πράξεις

Υποσχέσεις για ταξίδια, συγκατοίκηση ή κοινό μέλλον που δεν γίνονται ποτέ πράξη; Αυτό είναι το Future Faking
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον κόσμο των σύγχρονων σχέσεων, υπάρχουν συμπεριφορές που στην αρχή μοιάζουν ρομαντικές και γεμάτες ελπίδα, αλλά με τον καιρό αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Μία από αυτές είναι το λεγόμενο Future Faking, ένας όρος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει μια συγκεκριμένη στάση μέσα σε μια σχέση.

Το Future Faking συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος μιλάει συνεχώς για το κοινό μέλλον που θα έχει με τον σύντροφό του, για ταξίδια, συγκατοίκηση, γάμο ή σχέδια ζωής χωρίς όμως να έχει πραγματική πρόθεση να τα πραγματοποιήσει. Οι υποσχέσεις αυτές δημιουργούν προσδοκίες, δίνουν ελπίδα και κάνουν τη σχέση να μοιάζει πιο σοβαρή και σταθερή απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Στην αρχή, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται σαν ένδειξη έντονου ενδιαφέροντος ή βαθιών συναισθημάτων. Όμως με τον καιρό, όταν τα λόγια δεν συνοδεύονται από πράξεις, αρχίζει να γίνεται φανερό ότι κάτι δεν πάει καλά.

pexels.com

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Future Faking είναι ότι το άτομο μιλάει πολύ για το μέλλον, αλλά κάνει ελάχιστα βήματα στο παρόν. Μπορεί να συζητά για το πού θα ζήσετε μαζί, για ταξίδια που θα κάνετε ή για σχέδια που θα πραγματοποιήσετε «κάποια στιγμή», όμως αυτά τα σχέδια δεν προχωρούν ποτέ. Συχνά χρησιμοποιούνται φράσεις όπως «όταν μετακομίσουμε μαζί», «όταν πάμε αυτό το ταξίδι» ή «όταν κάνουμε τα επόμενα βήματα». Αυτές οι υποσχέσεις δημιουργούν μια αίσθηση προοπτικής, όμως στην πραγματικότητα παραμένουν απλώς λόγια. Το πρόβλημα είναι ότι ο άλλος άνθρωπος μπορεί να επενδύσει συναισθηματικά σε αυτές τις υποσχέσεις, πιστεύοντας ότι η σχέση κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Γιατί κάποιος κάνει Future Faking

Οι λόγοι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να είναι διαφορετικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να θέλει απλώς να κρατήσει τον σύντροφό του κοντά, χωρίς όμως να είναι έτοιμο για πραγματική δέσμευση. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να πρόκειται για έναν τρόπο να δημιουργηθεί έντονη συναισθηματική σύνδεση γρήγορα. Οι μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον μπορούν να κάνουν μια σχέση να φαίνεται πιο σοβαρή από την αρχή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου το Future Faking γίνεται χωρίς απόλυτη συνειδητοποίηση. Κάποιοι άνθρωποι λένε αυτά που πιστεύουν ότι θέλει να ακούσει ο άλλος, χωρίς να σκέφτονται αν μπορούν πραγματικά να τα υποστηρίξουν.

pexels.com

Τα σημάδια που δείχνουν ότι συμβαίνει

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να δείξουν ότι μια σχέση κινείται προς το μοτίβο του Future Faking:

  • Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το μέλλον, αλλά ελάχιστα πραγματικά σχέδια.
  • Οι υποσχέσεις επαναλαμβάνονται, αλλά συνεχώς αναβάλλονται.
  • Όταν έρχεται η στιγμή να γίνει ένα βήμα, εμφανίζονται πάντα δικαιολογίες.
  • Η σχέση φαίνεται να μένει στο ίδιο σημείο, παρά τα μεγάλα λόγια.

Με τον χρόνο, αυτή η ασυμφωνία ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις μπορεί να δημιουργήσει απογοήτευση και σύγχυση.

pexels.com

Πώς επηρεάζει μια σχέση

Το Future Faking μπορεί να έχει έντονη συναισθηματική επίδραση στον άνθρωπο που το βιώνει. Όταν κάποιος πιστεύει ότι η σχέση έχει κοινό μέλλον, είναι φυσικό να επενδύει περισσότερο χρόνο, συναίσθημα και ενέργεια. Όταν όμως συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα σχέδια δεν ήταν ποτέ πραγματικά, μπορεί να νιώσει απογοήτευση, θυμό ή ακόμη και προδοσία. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό σε κάθε σχέση να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις. Τα σχέδια για το μέλλον είναι όμορφα και απαραίτητα, αλλά αποκτούν αξία μόνο όταν συνοδεύονται από πραγματικές κινήσεις στο παρόν.

Σε μια υγιή σχέση, το μέλλον δεν είναι απλώς μια ιδέα που συζητιέται. Είναι κάτι που χτίζεται σταδιακά μέσα από μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα. Οι υποσχέσεις έχουν σημασία μόνο όταν στηρίζονται σε πράξεις. Και τελικά, το πιο σημαντικό σημάδι ότι μια σχέση προχωρά πραγματικά δεν είναι τα μεγάλα λόγια για το αύριο, αλλά αυτά που οι δύο άνθρωποι κάνουν μαζί σήμερα.

unsplash.com

Κεντρική φωτογραφία: unsplash.com

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Future Faking σχέσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

