5 λόγοι που θα σε πείσουν να ΜΗΝ τα ξανά βρεις με τον πρώην σου

Οι χωρισμοί δεν είναι ποτέ εύκολοι. Ακόμα και όταν έχεις πάρει τη δύσκολη απόφαση να πεις «αντίο», οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα που μοιράστηκες με τον πρώην σου δεν εξαφανίζονται μαγικά. Είναι φυσιολογικό να σκέφτεσαι την πιθανότητα να τα ξαναβρείτε, ειδικά όταν η μοναξιά ή η νοσταλγία χτυπούν την πόρτα. Η εικόνα των όμορφων στιγμών που περάσατε μαζί, τα κοινά αστεία, τα ταξίδια ή απλά η καθημερινή συντροφικότητα μπορεί να φαίνονται δελεαστικά. Ωστόσο, η επανασύνδεση δεν είναι πάντα η λύση που θα σε κάνει ευτυχισμένο/η. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές η επιστροφή στον πρώην μπορεί να επαναφέρει τα ίδια προβλήματα, να σε εγκλωβίσει σε συναισθηματικές παγίδες και να σε κρατήσει πίσω από μια καλύτερη, πιο υγιή ζωή. Πριν αποφασίσεις να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, αξίζει να αναρωτηθείς αν οι λόγοι που χώρισες εξακολουθούν να υπάρχουν, και αν πραγματικά θέλεις να αντιμετωπίσεις ξανά τις ίδιες δυσκολίες.

Ας δούμε λοιπόν τους 5 πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους δεν αξίζει να επιστρέψεις σε έναν πρώην και γιατί μπορεί να είναι καλύτερο για σένα να προχωρήσεις μπροστά αντί να κοιτάς πίσω.

1. Τα ίδια προβλήματα θα ξαναεμφανιστούν

Ένας από τους πιο βασικούς λόγους να μην επιστρέψεις σε έναν πρώην είναι ότι τα προβλήματα που οδήγησαν στον χωρισμό εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι καβγάδες, οι διαφορετικές προτεραιότητες ή οι διαφορές στον τρόπο ζωής δεν εξαφανίζονται μαγικά. Ακόμη κι αν η σχέση ξαναρχίσει με ρομαντισμό και ενθουσιασμό, οι παλιές συνήθειες και τα ζητήματα που σας χώρισαν θα επανέλθουν. Οι σχέσεις που τελειώνουν για λόγους συμβατότητας ή επικοινωνίας δύσκολα μπορούν να αναγεννηθούν.

2. Η συναισθηματική εξάρτηση μπορεί να σε παγιδεύσει

Όταν επιστρέφεις σε έναν πρώην, υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστείς σε μια συναισθηματική εξάρτηση. Η ασφάλεια που νιώθεις με κάποιον που ήδη γνωρίζεις μπορεί να σε κάνει να αγνοήσεις σημάδια που πριν θα σε έκαναν να φύγεις. Αυτή η ψευδή αίσθηση σταθερότητας μπορεί να σε κρατήσει σε μια σχέση που δεν είναι υγιής ή που δεν έχει μέλλον, απλώς και μόνο επειδή φοβάσαι την μοναξιά ή την αλλαγή.

3. Χάνεις χρόνο και ενέργεια

Η επανασύνδεση με έναν πρώην συχνά αποδεικνύεται χρονοβόρα και ενεργοβόρα διαδικασία. Αν η σχέση δεν έχει πραγματική προοπτική, καταλήγεις να επενδύεις χρόνο, ενέργεια και συναισθήματα σε κάτι που δεν θα σου προσφέρει μακροπρόθεσμα χαρά. Σκέψου τον χρόνο που μπορείς να αφιερώσεις στον εαυτό σου, στις φιλίες σου ή σε μια νέα σχέση που έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

4. Ο πρώην μπορεί να μην έχει αλλάξει πραγματικά

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε όταν επιστρέφουμε σε έναν πρώην είναι να υποθέτουμε ότι έχει αλλάξει. Αλλά η αλλαγή δεν είναι πάντα μόνιμη ή ουσιαστική. Οι συνήθειες, οι αντιδράσεις και οι συμπεριφορές που σας έφεραν σε ρήξη εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα του. Αν τα ζητήματα που σας χώρισαν δεν έχουν αντιμετωπιστεί πραγματικά, η σχέση θα επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο, και ο κύκλος των απογοητεύσεων θα συνεχιστεί.

5. Αξίζεις κάτι καλύτερο

Τέλος, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους να μην τα ξανά βρεις με τον πρώην σου είναι ότι αξίζεις μια σχέση που σε γεμίζει πλήρως και χωρίς αμφιβολίες. Ο χωρισμός συνήθως είναι ένα μήνυμα ότι κάτι δεν λειτουργούσε. Αν επιστρέψεις στον ίδιο άνθρωπο, μπορεί να χάσεις την ευκαιρία να βρεις κάποιον που ταιριάζει πραγματικά με εσένα και με τον οποίο η σχέση θα είναι πιο υγιής, ισορροπημένη και αμοιβαία ικανοποιητική.

