Διατροφή 04.03.2026

Πώς να αποθηκεύσεις σωστά τις πατάτες σου για να παραμείνουν φρέσκιες

pexels
Πώς να διατηρείς τις πατάτες φρέσκες και νόστιμες για εβδομάδες με σωστή αποθήκευση και προστασία από τρόφιμα που τις χαλάνε
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι πατάτες είναι ένα από τα πιο ευέλικτα και αγαπημένα τρόφιμα στην κουζίνα, ιδανικές για βράσιμο, πουρέ, τηγάνισμα ή σούπες. Εκτός από τη γεύση τους, έχουν και μεγάλη διάρκεια ζωής, αρκεί να γνωρίζεις πώς να τις αποθηκεύεις σωστά. Η λανθασμένη αποθήκευση μπορεί να επηρεάσει τη γεύση, την υφή και ακόμη και την ασφάλεια του φαγητού.

Η βασική αρχή είναι ότι οι πατάτες αγαπούν ένα δροσερό, ξηρό και σκοτεινό περιβάλλον, όπως ένα ντουλάπι ή αποθήκη. Αντίθετα, το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μετατρέπουν τους υδατάνθρακες σε σάκχαρα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η γεύση και η υφή τους. Επιπλέον, η παραμονή στο ψυγείο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ακρυλαμίδιου, μιας ουσίας που παράγεται κατά το τηγάνισμα σε υψηλή θερμοκρασία και σχετίζεται με καρκινογενέσεις σε πειραματόζωα.

patates
pexels

Διάβασε επίσης: Τα 7 ψάρια που αξίζει να προσθέσεις στην καθημερινή σου διατροφή

Αποθήκευση σε δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον

Για να παραμείνουν φρέσκες, οι πατάτες πρέπει να φυλάσσονται σε καλά αεριζόμενο δοχείο, όπως ένα μεταλλικό καλάθι ή δίχτυ, ώστε να μειώνεται η υγρασία και να προλαμβάνεται η σήψη. Καλό είναι να μην τις πλένεις πριν την αποθήκευση, καθώς αφήνει υγρασία που μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση.

Η σωστή προετοιμασία

Αν χρειαστεί να προετοιμάσεις πατάτες εκ των προτέρων, μπορείς να τις βάλεις σε νερό ώστε να μη μαυρίσουν και να αφαιρεθεί η περίσσεια άμυλου, κάτι που βελτιώνει την τραγανότητα όταν τις τηγανίζεις.

patates_tiganites
pexels

Συμβατοί και μη συνδυασμοί

Πατάτες και κρεμμύδια είναι υπέροχος συνδυασμός στο μαγείρεμα, αλλά όχι στην αποθήκευση. Τα κρεμμύδια παράγουν αιθυλένιο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόωρη βλάστηση ή μαρασμό στις πατάτες. Φρούτα όπως μπανάνες, αβοκάντο ή μήλα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά.

Διάβασε επίσης: Πώς λίγα λεπτά έξω μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του οργανισμού

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διατροφή κουζίνα πατάτα φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

5 λόγοι που θα σε πείσουν να ΜΗΝ τα ξανά βρεις με τον πρώην σου

Θες το σπίτι σου να δείχνει πάντα καθαρό; Το TikTok σου έχει τη λύση

Δεν τολμάς να τους πεις όχι: Αυτά είναι τα 2 πιο κακομαθημένα ζώδια

Blush Stacking: Το μυστικό των διασημοτήτων για έντονο και λαμπερό ρουζ

MFW 26/27: Τα παπούτσια που θα καθορίσουν τη σεζόν

O Jonathan Anderson μετατρέπει τους Κήπους Tuileries σε ποιητική πασαρέλα για τον οίκο Dior

17 μικρές συνήθειες που κάναμε πάντα και σήμερα τις λέμε self-care

Shoulder wrap: Το πιο glam αξεσουάρ της δεκαετίας του ’50 κάνει δυναμικό comeback

Οι 5 αποχρώσεις μαλλιών που θα σου εξοικονωμήσουν χρήματα από το κομμωτήριο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών