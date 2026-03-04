Τέχνες 04.03.2026

H Χριστίνα Λάππα παρουσιάζει την ατομική της έκθεση HUMAN forms στην CL Art Gallery

Η Χριστίνα Λάππα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση HUMAN forms, με το κοινό και διακεκριμένους καλεσμένους να απολαμβάνουν τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία στο κέντρο της Αθήνας
Μαρία Χατζηγιάννη

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 τα εγκαίνια της νέας ατομικής έκθεσης HUMAN forms της εικαστικού Χριστίνας Λάππα, στον χώρο της CL Art Gallery στο Κολωνάκι.

Η βραδιά συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της διπλωματίας, του επιχειρείν και της δημοσιογραφίας, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Cagatay Erciyes,Turkish Ambassador in Athens καθώς και ο Min. MiguelA. Vilchis Deputy Head of Mission της Πρεσβείας του Μεξικού στην Αθήνα, οι οποίοι συνεχάρησαν την καλλιτέχνιδα για το έργο και τη διεθνή της πορεία.

Χριστίνα Λάππα

Η έκθεση

Η νέα σειρά έργων HUMAN forms εγκαινιάζει μια ενότητα που εστιάζει στην εξέλιξη της εμβληματικής ανθρώπινης φιγούρας που χαρακτηρίζει το έργο της Χριστίνας Λάππα.
Η έκθεση συγκροτεί μια αφηρημένη εξπρεσιονιστική ενότητα με έντονα ανθρωπομορφικά στοιχεία, δυναμικές πινελιές και ισχυρές χρωματικές αντιθέσεις. Μέσα από την αφαίρεση, την κίνηση και τη συλλογική εμπειρία, τα έργα διερευνούν την ανθρώπινη παρουσία ως διαρκή ροή ενέργειας.

Άποψη του χώρου της CL Art Gallery με τα έργα της συλλογής HUMAN forms

Με ζωηρή χρωματική παλέτα και ελεύθερη, εκρηκτική γραφή, οι επιμήκεις ανθρώπινες μορφές μοιάζουν να κινούνται στον ίδιο ρυθμό, μέσα σε ένα περιβάλλον έντασης και μεταμόρφωσης. Οι φιγούρες δεν παραπέμπουν σε συγκεκριμένες ταυτότητες, λειτουργούν συμβολικά ως φορείς της ανθρώπινης ύπαρξης, της αντοχής και της διαρκούς κίνησης της ζωής.

Άποψη του χώρου της CL Art Gallery
Άποψη του χώρου της CL Art Gallery
Άποψη του χώρου της CL Art Gallery
Άποψη του χώρου της CL Art Gallery

Το θερμό, εκρηκτικό φόντο δημιουργεί ένα έντονα συναισθηματικό πεδίο, ενώ οι ψυχρότερες γραμμές των σωμάτων υποδηλώνουν την ανάγκη για ισορροπία και συνοχή μέσα στο χάος. Η επανάληψη των μορφών ενισχύει την έννοια της συλλογικότητας και της κοινής πορείας, αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο για προσωπικές ερμηνείες.

Άρης Καβατζίκης, Ρεγγίνα Κουρή, Γιώργος Λαμπράκης
Μαριέττα Γιαννιτσιώτη, ‘Ευη Κωνσταντινίδη

Η σειρά HUMAN forms προσκαλεί το κοινό σε μια εικαστική διαδρομή όπου η ανθρώπινη παρουσία μεταμορφώνεται σε σύμβολο ενέργειας, δύναμης και σύγχρονης ταυτότητας, μέσα από έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη φόρμα και την έκφραση.

Σχετικά με τη Χριστίνα Λάππα

Η Χριστίνα Λάππα είναι εικαστικός καλλιτέχνης και interiordesigner με καταγωγή από τη Βενεζουέλα και έδρα την Ελλάδα. Σπούδασε Εσωτερική Διακόσμηση και Εφαρμοσμένες Τέχνες στην Ισπανία και δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο της σύγχρονης τέχνης και του design.

Το έργο της χαρακτηρίζεται από τολμηρές φόρμες, έντονο φως και αίσθηση κίνησης, με κεντρικό άξονα τη γυναικεία φιγούρα ως σύμβολο δύναμης, ελευθερίας και συναισθηματικής έντασης. Οι μεγάλων διαστάσεων συνθέσεις της δημιουργούν έναν άμεσο και δυναμικό διάλογο με τον θεατή μέσα από ισχυρές οπτικές αφηγήσεις.

Νίκος Κοντομήτρος, Έλενα Δεδούση
Ρενέ Ισαρη-Μακρυγεώργου, Στέλιος Καφαντάρης
Ανδρέας Ψυχάρης, Δήμητρα Κορομπίλη, Τίμος Οικονομόπουλος

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε γκαλερί, artfairs και μουσεία σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις όπως: International Prize Velazquez / MEAM Barcelona, International Prize of Nations / Scuola della Misericordia Venice, International Prize Giulio Cesare / Velli Palace Rome, International Prize Leonardo Da Vinci /

Αλέξανδρος Καρατζάς, Θεοδώρα Μιχαλολιάκου
Στέλλα Βουλγαράκη, Αλέξανδρος Κασσανδρινός

Borghese Palace Florence, Master of Contemporary Art / NTFA Miami.

Έργα της ανήκουν στις μόνιμες συλλογές της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον D.C. και του Ελληνικού Προξενείου στη Νέα Υόρκη, ενώ φιλοξενούνται και στην επίσημη κατοικία της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα. Παράλληλα, έργα της εντάσσονται στο επίσημο πρόγραμμα Art in Embassies του U.S. Department of State, που προάγει τον πολιτιστικό διάλογο διεθνώς μέσω της τέχνης.

Χριστίνα Λάππα, Cagatay Erciyes, Turkish Ambassador in Athens
Muna Yateem, Γιασμίν Οικονομοπούλου, Μασσού Νετζάντ

Είναι ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια των CL Art Galleries στην Αθήνα και τη Χαλκιδική, όπου δραστηριοποιείται ενεργά στη σύνδεση της σύγχρονης τέχνης με τον χώρο της φιλοξενίας και του design.
Η έκθεση HUMAN forms αποτελεί ένα από τα εικαστικά γεγονότα της σεζόν και ένα πραγματικό mustsee τόσο για τους λάτρεις της τέχνης όσο και για το ευρύ κοινό. Μια δυναμική, σύγχρονη εικαστική πρόταση που αξίζει να βιώσει κανείς από κοντά.

Έλενα Βρεττού, Πέννυ Ζαγκλαρίδου
Αλέξανδρος Χατζηνεοφύτου , Άρης Σπηλιωτόπουλος

Πληροφορίες Έκθεσης

Διάρκεια: 26 Φεβρουαρίου – 4 Απριλίου 2026
Χώρος: CLArtGallery, Κολωνάκι, Αθήνα
Χάρητος 10, Κολωνάκι, 106 75 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας – CLArtGalleryAthens

Τρίτη: 16:00-20:00
Τετάρτη: 12:00-20:00
Πέμπτη & Παρασκευή: 12:00-20:00
Σάββατο: 11:00-16:00

