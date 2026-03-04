Μουσικά Νέα 04.03.2026

Η Megan Moroney στην κορυφή του Billboard με το Cloud 9

Η τραγουδίστρια της country, Megan Moroney γιορτάζει το πρώτο της Νο 1 άλμπουμ, ενώ η Ella Langley διατηρεί την κορυφή του Hot 100
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στην κορυφή του αμερικανικού άλμπουμ chart βρέθηκε για πρώτη φορά η Megan Moroney, καθώς το τρίτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Cloud 9» κατέκτησε το Νο1, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδο της νεαρής δημιουργού στη σύγχρονη country σκηνή. Το «Cloud 9» εκθρόνισε το «The Fall-Off» του J. Cole από την κορυφή του Billboard 200.  Την ίδια εβδομάδα, η Ella Langley διατήρησε το τραγούδι της «Choosin’ Texas» στο Νο1 του Billboard Hot 100 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, διαμορφώνοντας ένα ιστορικό διπλό επίτευγμα για τις γυναίκες της country.

Με αφορμή τη διάκριση, η Megan Moroney δήλωσε χαρακτηριστικά «Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά βρίσκομαι πραγματικά στο cloud 9». Η ίδια απέδωσε την επιτυχία στο κοινό της, τονίζοντας «Πρέπει να δώσω τα εύσημα στους θαυμαστές μου, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Το να αγκαλιάζουν ένα άλμπουμ σαν αυτό είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ανυπομονώ να τραγουδήσουμε αυτά τα τραγούδια όλοι μαζί στην περιοδεία Τhe cloud 9 tour».

www.instagram.com/megmoroney

Λίγο αργότερα, η Megan Moroney επανήλθε με νέα ανάρτηση ευχαριστώντας το κοινό της για τη στήριξη, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό της για την επιτυχία του άλμπουμ και την ανταπόκριση του κόσμου μέσω streaming και ακροάσεων.

Το «Cloud 9», που κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει συνεργασίες με την Kacey Musgraves και τον Ed Sheeran και αποτελεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ της Megan Moroney. Προηγήθηκαν το «Lucky» το 2023 και το «Am I Okay?» το 2024, τα οποία είχαν φτάσει στα Νο 38 και Νο 9 αντίστοιχα στο Billboard 200, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη φετινή κορυφή.

www.instagram.com/ellalangleymusic

Η επιτυχία της Megan Moroney συμπίπτει με την παραμονή της Ella Langley στην κορυφή του Billboard Hot 100 με το «Choosin’ Texas», το οποίο επανήλθε στο Νο 1, καταγράφοντας τη δεύτερη εβδομάδα του στην κορυφή. Η Ella Langley γιόρτασε το επίτευγμα κοινοποιώντας το σχετικό δημοσίευμα του Billboard, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της για τη διάκριση.

Η ταυτόχρονη παρουσία δύο γυναικών της country στην κορυφή του Billboard 200 και του Billboard Hot 100 αποτελεί ιστορική στιγμή για το είδος, καθώς είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Η επιτυχία αυτή υπογραμμίζει τη δυναμική που αποκτούν οι γυναίκες καλλιτέχνιδες στη σύγχρονη country μουσική σκηνή.

Η Megan Moroney προετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη περιοδεία της με τίτλο «Τhe cloud 9 tour», η οποία ξεκινά τον Μάιο και θα διαρκέσει έως τις αρχές Οκτωβρίου, με σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη, σηματοδοτώντας το επόμενο κεφάλαιο σε μια καριέρα που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.

www.instagram.com/ellalangleymusic

