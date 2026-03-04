Μουσικά Νέα 04.03.2026

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη – Σε αυτόν τον δημοσιογράφο θα ανοίξει την καρδιά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του στον Πειραιά και προανήγγειλε μεγάλη συνέντευξη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά του γενέθλια στον Πειραιά, το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, σε μια βραδιά όπου το «παρών» έδωσαν φίλοι και συνεργάτες του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατάφερε όπως συνηθίζει να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, καθώς εμφανίστηκε ντυμένος στα κόκκινα, παρότι το dress code της βραδιάς επέβαλλε total black. Ο ίδιος εξήγησε με χιούμορ πως η επιλογή του συνδέθηκε και με το «ματωμένο φεγγάρι», θέλοντας να δώσει έναν συμβολικό τόνο στην εμφάνισή του.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες αυτών των καταστάσεων παραμένουν αισθητές εδώ και 3 με 4 χρόνια. Παράλληλα, τόνισε πως σκοπεύει να μιλήσει αναλυτικά για όλα σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, την οποία θα ήθελε να πραγματοποιήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. «Θα ήθελα να τα πω όλα εκεί και να ξεκαθαρίσω κάθε ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της πίστης, επισημαίνοντας πως ήταν το στήριγμά του σε όσα πέρασε. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν θεωρεί πως έχει βιώσει τα πάντα στη ζωή, σημειώνοντας πως κάθε περίοδος φέρνει νέες εμπειρίες και νέους ανθρώπους. Όπως είπε, η στήριξη που έλαβε από τον κόσμο ήταν πρωτόγνωρη, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά του στάθηκαν στο πλευρό του και υπερασπίστηκαν την αλήθεια του.


Όταν ρωτήθηκε για το αν θα επιθυμούσε την παρουσία μελών της οικογένειάς του στο πάρτι, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν μπορεί να αναλυθεί δημόσια. «Τα εν οίκω μη εν δήμω», σχολίασε με νόημα. Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως τα μέσα ενημέρωσης του φέρθηκαν με τρόπο που δεν περίμενε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στάση που κράτησαν απέναντί του.

Διάβασε επίσης: Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ συνέντευξη ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Megan Moroney στην κορυφή του Billboard με το Cloud 9

Η Megan Moroney στην κορυφή του Billboard με το Cloud 9

04.03.2026
Επόμενο
Η Πέμη Ζούνη χώρισε με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

Η Πέμη Ζούνη χώρισε με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

04.03.2026

Δες επίσης

Η Megan Moroney στην κορυφή του Billboard με το Cloud 9
Μουσικά Νέα

Η Megan Moroney στην κορυφή του Billboard με το Cloud 9

04.03.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του

04.03.2026
Όσκαρ 1985: Η χρονιά που όλα τα υποψήφια τραγούδια έγιναν Νο1 στο Billboard 
Μουσικά Νέα

Όσκαρ 1985: Η χρονιά που όλα τα υποψήφια τραγούδια έγιναν Νο1 στο Billboard 

04.03.2026
Ο Bad Bunny και η Lady Gaga κυριαρχούν στο Boxscore του 2026
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny και η Lady Gaga κυριαρχούν στο Boxscore του 2026

04.03.2026
Επίθεση της Kesha κατά Donald Trump για χρήση του τραγουδιού Blow
Μουσικά Νέα

Επίθεση της Kesha κατά Donald Trump για χρήση του τραγουδιού Blow

04.03.2026
Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη
Μουσικά Νέα

Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

03.03.2026
To Spotify και οι Gorillaz λανσάρουν διαδραστική καμπάνια για το album «The Mountain»
Μουσικά Νέα

To Spotify και οι Gorillaz λανσάρουν διαδραστική καμπάνια για το album «The Mountain»

03.03.2026
Η Camila Cabello γιορτάζει τα 29α γενέθλιά της και γυρίζει σελίδα στην καριέρα της
Μουσικά Νέα

Η Camila Cabello γιορτάζει τα 29α γενέθλιά της και γυρίζει σελίδα στην καριέρα της

03.03.2026
O Justin Bieber γιορτάζει με τη Hailey Bieber σε μια βραδιά για δύο
Μουσικά Νέα

O Justin Bieber γιορτάζει με τη Hailey Bieber σε μια βραδιά για δύο

03.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών