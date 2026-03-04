Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη – Σε αυτόν τον δημοσιογράφο θα ανοίξει την καρδιά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά του γενέθλια στον Πειραιά, το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, σε μια βραδιά όπου το «παρών» έδωσαν φίλοι και συνεργάτες του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατάφερε όπως συνηθίζει να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, καθώς εμφανίστηκε ντυμένος στα κόκκινα, παρότι το dress code της βραδιάς επέβαλλε total black. Ο ίδιος εξήγησε με χιούμορ πως η επιλογή του συνδέθηκε και με το «ματωμένο φεγγάρι», θέλοντας να δώσει έναν συμβολικό τόνο στην εμφάνισή του.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες αυτών των καταστάσεων παραμένουν αισθητές εδώ και 3 με 4 χρόνια. Παράλληλα, τόνισε πως σκοπεύει να μιλήσει αναλυτικά για όλα σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, την οποία θα ήθελε να πραγματοποιήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. «Θα ήθελα να τα πω όλα εκεί και να ξεκαθαρίσω κάθε ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της πίστης, επισημαίνοντας πως ήταν το στήριγμά του σε όσα πέρασε. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν θεωρεί πως έχει βιώσει τα πάντα στη ζωή, σημειώνοντας πως κάθε περίοδος φέρνει νέες εμπειρίες και νέους ανθρώπους. Όπως είπε, η στήριξη που έλαβε από τον κόσμο ήταν πρωτόγνωρη, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά του στάθηκαν στο πλευρό του και υπερασπίστηκαν την αλήθεια του.





Όταν ρωτήθηκε για το αν θα επιθυμούσε την παρουσία μελών της οικογένειάς του στο πάρτι, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν μπορεί να αναλυθεί δημόσια. «Τα εν οίκω μη εν δήμω», σχολίασε με νόημα. Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως τα μέσα ενημέρωσης του φέρθηκαν με τρόπο που δεν περίμενε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στάση που κράτησαν απέναντί του.

