Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

Ο Νότης Σφακιανάκης έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια να απέχει από τη νυχτερινή ζωή και τα φώτα της δημοσιότητας, βιώνοντας παράλληλα μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλι. Ο τραγουδιστής, που πολλοί αποκαλούσαν «άρχοντα» της πίστας, μπορεί να μην εμφανίζεται πλέον στα νυχτερινά κέντρα, αλλά οι θαυμαστές του παραμένουν πιστοί και ελπίζουν στην ημέρα που θα επιστρέψει ξανά στη σκηνή.

Μέχρι τότε, η Ρούλα Χάμου αποκάλυψε στο vidcast «Στη Στροφή» ότι ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή του, καλύπτοντας τόσο την περίοδο πριν μετακομίσει στην Αθήνα και ξεκινήσει την καριέρα του, όσο και τα πρώτα του βήματα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ που έχει περιεχόμενο τον Νότη. Έχω αναλάβει εγώ. Δεν είναι ούτε δική του επιθυμία, ούτε δική του πρωτοβουλία, είναι μια τελείως δική μου πρωτοβουλία. Γιατί; Επειδή του χρωστάμε νύχτες και μέρες μαγείας και λυπάμαι που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά, ποτέ live. Ο Νότης ήταν μαγικός στις εμφανίσεις του και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας το φωταγώγησε και το έκανε μαγικό, ήθελα αυτή τη μαγεία να μπορέσω να τη μοιραστώ».





Στη συνέχεια, η Ρούλα Χάμου συμπλήρωσε: «Θα δείτε ένα αρχειακό υλικό από τις πρώτες μέρες που ήρθε στην Αθήνα και όχι μόνο. Και υλικό από τον πρότερο βίο του στο νησί. Υπάρχει ένας πλούτος αρχειακού υλικού, τώρα το μαζεύω και το ψηφιοποιώ για να είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μήνες και να μπορέσει να δοθεί για προβολή».

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να δώσει στους νέους και παλαιούς θαυμαστές μια σπάνια ευκαιρία να δουν τον Νότη Σφακιανάκη και να ανακαλύψουν τη μαγεία των ζωντανών εμφανίσεών του, αλλά και την προσωπική του πορεία πριν τη μεγάλη του καριέρα.

