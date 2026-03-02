Υπουργείο Υγείας – UNICEF: Εθνικό Πρόγραμμα για την ισότιμη πρόσβαση των μαθητριών σε προϊόντα υγιεινής περιόδου

Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της σχολικής συμμετοχής των κοριτσιών μέσω της σωστής διαχείρισης της έμμηνου ρύσης

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, υλοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα για την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των εφήβων κοριτσιών σε σχέση με την έμμηνο ρύση. Το σύνθημα του προγράμματος «ΡΙΣΠΕΚΤ στο σώμα σου» συνδυάζει δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία και την υγιεινή της περιόδου, καθώς και παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητριών σε βασικά προϊόντα περιόδου.

Η έμμηνος ρύση αποτελεί μία φυσιολογική βιολογική διαδικασία που αφορά κάθε μήνα περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως. Ωστόσο, η ελλιπής ενημέρωση και η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά προϊόντα περιόδου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αυτοεκτίμηση, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και τη σχολική συμμετοχή των εφήβων κοριτσιών.

Μέσα από μια οργανωμένη, πανελλαδική παρέμβαση στις σχολικές μονάδες, το πρόγραμμα αναδεικνύει για πρώτη φορά τη διαχείριση της περιόδου ως σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, πρόληψης και εκπαιδευτικής ισότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, το σύνολο των μαθητριών σε όλη τη χώρα που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου, σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνουν δωρεάν περισσότερα από 18 εκατομμύρια προϊόντα περιόδου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, συμβάλλοντας στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υγιεινής και στην άρση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται ενημερωτικές δράσεις για μαθήτριες και μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικών σχολείων, καθώς και για μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίων σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης για γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τον ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο γύρω από την έμμηνο ρύση. Επιπρόσθετα, παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό, με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται επίσης ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διατίθεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το υλικό περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς οδηγούς, ψηφιακά βιβλία, βίντεο και διαδραστικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Η περίοδος αποτελεί μια φυσική σωματική λειτουργία όπως η δίψα. Για χρόνια όμως δυσκολευόμασταν να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σήμερα, επιλέγουμε τη γνώση και τον σεβασμό. Για αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος προαγωγής υγείας για παιδιά και οικογένειες, στηρίζουμε τα κορίτσια, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, μιλώντας ανοιχτά για την υγεία και την υγιεινή της περιόδου. Ενδυναμώνουμε γονείς και μαθητές, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ενημέρωσης και προστασίας της υγείας, πάντα πιστοί στη δέσμευση μας για μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, ανέφερε: «Κάθε κορίτσι πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, στα απαραίτητα προϊόντα και σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ώστε να διαχειρίζεται την περίοδό του με αξιοπρέπεια. Το Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας και Υγιεινής της Περιόδου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας κοντά μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, δημιουργώντας σχολικά περιβάλλοντα στα οποία η περίοδος αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινότητας».

Το Πρόγραμμα Υγείας και Υγιεινής Περιόδου χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU και υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων και επαγγελματιών υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα: https://paidikaipsihikiigeia.gov.gr/.

