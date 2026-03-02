Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Actor Awards 2026 – Δεύτερη ήττα για τον Timothée Chalamet

Ηττήθηκε για 2η φορά σε διάστημα μίας εβδομάδας ο Timothée Chalamet, απρόσμενη νίκη για την Keri Russell και πλήρης απουσία διακρίσεων για «Frankenstein» και «The White Lotus»

Ανατροπές και ηχηρές απουσίες σημάδεψαν τα Actor Awards 2026, με τον Timothée Chalamet να γνωρίζει τη 2η συνεχόμενη ήττα του σε μεγάλη προοσκαρική διοργάνωση και την Keri Russell να κατακτά ένα βραβείο που ελάχιστοι προέβλεπαν. Παρά την κριτική αποδοχή και τις αρχικές διακρίσεις για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme», ο Timothée Chalamet έχασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου από τον Michael B. Jordan για το «Sinners». Είχε προηγηθεί, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η απώλεια του αντίστοιχου βραβείου στα BAFTA Awards, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Robert Aramayo για την ταινία «I Swear».

Η ταινία «Marty Supreme» δεν απέσπασε τελικά κανένα βραβείο, παρά τις 3 υποψηφιότητές της, ανάμεσά τους και εκείνη για Καλύτερο Σύνολο. Η Odessa A’zion είχε επίσης προταθεί για Β’ Γυναικείο Ρόλο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επικρατήσει. Μοναδική στιγμή προβολής της ταινίας αποτέλεσε ένα χιουμοριστικό διαφημιστικό εύρημα της παρουσιάστριας Kristen Bell, η οποία διοργάνωσε τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης με τρόπαιο που έφερε ομοιότητα με τον Timothée Chalamet.

Ανάλογη ήταν η τύχη και για το «Frankenstein» του Guillermo del Toro, το οποίο, παρά τις 3 υποψηφιότητες, αποχώρησε χωρίς διάκριση από την τελετή που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Netflix. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περιορισμένη επιτυχία της ταινίας «One Battle After Another», η οποία προσήλθε με 7 υποψηφιότητες αλλά κατέκτησε μόλις 1 βραβείο, εκείνο του Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Sean Penn. Ο Sean Penn δεν παρευρέθηκε στην τελετή για να παραλάβει το βραβείο. Η ταινία ήταν επίσης υποψήφια στις κατηγορίες Α’ Ανδρικού Ρόλου, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Καλύτερου Συνόλου και Καλύτερου Συνόλου Κασκαντέρ.

Στις ερμηνείες Β’ Γυναικείου Ρόλου, η Amy Madigan για την ταινία «Weapons» κατέκτησε το βραβείο σε μια αναμέτρηση που θεωρήθηκε αμφίρροπη. Η Amy Madigan είχε ήδη διακριθεί στα Critics Choice Awards, ωστόσο αντιμετώπιζε ισχυρό ανταγωνισμό από την Wunmi Mosaku, η οποία είχε κερδίσει το BAFTA, και την Teyana Taylor, που είχε τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα.

Στον τηλεοπτικό τομέα, οι εκπλήξεις ήταν ακόμη περισσότερες. Η Keri Russell κατέκτησε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την 3η σεζόν του «The Diplomat», επικρατώντας της Britt Lower από το «Severance» και της Rhea Seehorn από το «Pluribus», η οποία είχε κερδίσει Χρυσή Σφαίρα. Η νίκη της Keri Russell θεωρήθηκε δικαίωση, αλλά ταυτόχρονα και ανατροπή σε σχέση με τις προβλέψεις.

Αντίστοιχα, η Michelle Williams απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά για το «Dying for Sex», παρά το γεγονός ότι είχε χάσει στα Emmy Awards, στα Critics Choice Awards και στα Film Independent Spirit Awards. Η Michelle Williams είχε κερδίσει Χρυσή Σφαίρα αλλά δεν είχε παραστεί στην τελετή εκείνη, ενώ στα Actor Awards βρέθηκε παρούσα για να παραλάβει το βραβείο. Στις αξιοσημείωτες απουσίες της βραδιάς συγκαταλέγεται το «The White Lotus», το οποίο, αν και είχε 4 υποψηφιότητες για την 3η σεζόν του, δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα βραβείο.

Τα φετινά Actor Awards επιβεβαίωσαν ότι, παρά τις προβλέψεις και τη δυναμική των προοσκαρικών διοργανώσεων, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή, διαμορφώνοντας ένα τοπίο αβεβαιότητας ενόψει της απονομής των Όσκαρ.

