Goya Awards 2026: Θρίαμβος για τις ταινίες «Sundays» και «Sirāt» 

Η Alauda Ruiz de Azúa κατακτά τα κορυφαία βραβεία με το «Sundays», ενώ ο Oliver Laxe κυριαρχεί στις τεχνικές κατηγορίες με το «Sirāt» σε μια βραδιά με έντονο πολιτικό στίγμα στη Βαρκελώνη
Με διπλό κινηματογραφικό στίγμα ολοκληρώθηκε η 40ή τελετή απονομής των Βραβείων Goya στη Βαρκελώνη, όπου οι ταινίες «Sundays» της Alauda Ruiz de Azúa και «Sirāt» του Oliver Laxe κυριάρχησαν, η καθεμία με διαφορετικό τρόπο. Το «Sirāt», η υπαρξιακή οδύσσεια στην έρημο του Μαρόκου που σκηνοθέτησε ο Oliver Laxe, απέσπασε συνολικά 6 βραβεία, κυριαρχώντας στις τεχνικές κατηγορίες. Η ταινία, η οποία έχει ήδη τιμηθεί με Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και είναι υποψήφια για 2 Όσκαρ, επιβεβαίωσε τη δυναμική της και στα Goya. Το βραβείο ήχου απονεμήθηκε στη γυναικεία ομάδα που εργάστηκε επί 9 μήνες στον σχεδιασμό του ηχητικού τοπίου της ταινίας, αποτελούμενη από τις Laia Casanovas, Yasmina Praderas και Amanda Villavieja.

Παρά την κυριαρχία του «Sirāt» στις τεχνικές διακρίσεις, το μεγάλο βραβείο της βραδιάς κατέκτησε το «Sundays» της Alauda Ruiz de Azúa. Η ταινία απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Patricia López Arnaiz και Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ η Nagore Aramburu τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Το «Sundays» είχε ήδη κερδίσει τον Χρυσό Κοχύλι στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν τον Σεπτέμβριο. Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Alauda Ruiz de Azúa υπενθύμισε στο κοινό ότι πριν από εκείνη μόνο 3 γυναίκες είχαν κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Goya, οι Pilar Miró, Isabel Coixet και Iciar Bollaín. Σύμφωνα με καταμέτρηση της εφημερίδας El País, το 50% των φετινών νικητών ήταν γυναίκες, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία γυναικών δημιουργών στο ισπανικό σινεμά.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της Χώρας των Βάσκων, με 8 βραβεία, μεταξύ άλλων για τις ταινίες «Maspalomas» με τον José Ramón Soroiz, το animation «Decorado» του Alberto Vázquez και το «Los tigres» της εταιρείας Kowalski Films. Ο Alberto Vázquez τιμήθηκε για το «Decorado», επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς animation στην Ισπανία.

Το βραβείο Ευρωπαϊκής Ταινίας απονεμήθηκε στο «Sentimental Value» του Joachim Trier, ενώ η ταινία «Deaf», που είχε κερδίσει το Βραβείο Κοινού στο Berlinale Panorama, αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της βραδιάς. Η Alba Flores βραβεύθηκε για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στην ταινία «Flowers for Antonio», αφιερωμένη στον πατέρα της Antonio Flores, ενώ το βραβείο Καλύτερης Ιβηροαμερικανικής Ταινίας απονεμήθηκε στο «Belén» της Dolores Fonzi.

Η τελετή είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ο Luis Tosar εμφανίστηκε φορώντας κονκάρδα υπέρ της Παλαιστίνης και καταδίκασε δημόσια αυτό που χαρακτήρισε «γενοκτονία στη Γάζα», με το κοινό να αντιδρά με παρατεταμένο χειροκρότημα. Πολλοί βραβευμένοι φορούσαν κονκάρδες με τα μηνύματα «Free Palestine» και «Stop Genocide».

Η Susan Sarandon, η οποία τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Goya, ευχαρίστησε τον Ισπανό πρωθυπουργό Pedro Sánchez και τους Ισπανούς καλλιτέχνες «που μιλούν με ηθική διαύγεια». Η Susan Sarandon δήλωσε ότι αυτό «με βοηθά να νιώθω λιγότερο μόνη, μέρος μιας μεγαλύτερης κοινότητας» σε έναν κόσμο που, όπως είπε, κυριαρχείται από «σκληρότητα» και «βία». Κλείνοντας την ομιλία της, η Susan Sarandon παρέθεσε λόγια του Howard Zinn λέγοντας «Το να ελπίζεις σε δύσκολους καιρούς δεν είναι απλώς ρομαντικό. Βασίζεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μόνο ιστορία σκληρότητας, αλλά και συμπόνιας, θυσίας, θάρρους και καλοσύνης», με το κοινό να ξεσπά σε παρατεταμένο χειροκρότημα, σφραγίζοντας μια βραδιά όπου ο κινηματογράφος και η πολιτική συνυπήρξαν ανοιχτά και έντονα.

Goya Awards Goya Awards 2026 Sirat
