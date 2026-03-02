Mad TV News 02.03.2026

O Gio Kay στο OK!: «Ετοιμάζω το πρώτο rap reality show στην Ελλάδα»

gio_kay
Ο Gio Kay μιλάει για το Survivor, τις πρόβες στο Just the Two of Us, τα δισκογραφικά του σχέδια και το πρώτο του rap reality show
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες στη βομηχανία της ραπ μουσικής, ο Gio Kay, έκανε τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτοντας στιγμές από την καθημερινότητά του, τη συμμετοχή του στο Survivor, το Just the Two of Us, αλλά και τα μελλοντικά του projects.

Μίλησε με ενθουσιασμό για τις πρόβες του στο J2Us, όπου συνεργάζεται με την Αγγελική Ηλιάδη: «Πάμε τώρα στις πρόβες και έχω πολύ ωραία partner. Η κυρία Αγγελική Ηλιάδη είναι υπέροχη», σημείωσε.

https://www.instagram.com/giokaradonis/

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει την εμπειρία του στο Survivor, την οποία χαρακτήρισε μοναδική και καθοριστική. «Βλέπω τη ζωή μου σαν ταινία. Κάθε κίνηση σκέφτομαι αν θέλω να είναι το επόμενο clip στην ταινία μου. Το Survivor ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Ξυπνούσα κάθε μέρα, κολυμπούσα με καρχαρίες, ψάρια και σαλάχια. Ήταν πραγματικά όμορφο», είπε ο Gio Kay, προσθέτοντας ότι η εμπειρία του βοήθησε να αλλάξει καθημερινές συνήθειες, όπως το να κόψει τον καφέ και να εστιάσει περισσότερο στη φυσική του κατάσταση.

Παράλληλα, μίλησε για τη δισκογραφική του δραστηριότητα και την επιχειρηματική του πλευρά. Διατηρεί τη δική του εταιρεία, Active Records, και τη Phase One Limited, με πάνω από 250 καλλιτέχνες, ενώ αποκάλυψε ότι ετοιμάζει και το πρώτο rap reality show στην Ελλάδα, με τίτλο A Hustle House with Gio Kay.. Το πρόγραμμα έχει ήδη γυριστεί και αρχικά προοριζόταν για το YouTube, αλλά τηλεοπτικά κανάλια έχουν δείξει ενδιαφέρον για προβολή.

Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς τον «στρίμωξε» στο γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου ο Gio Kay χάρισε αυθόρμητες και χιουμοριστικές απαντήσεις. Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον εαυτό του απάντησε: «Μέγας Αλέξανδρος», ενώ αποκάλυψε ότι πίνει τον καφέ του σκέτο, ότι το πιο σέξι στοιχείο πάνω του είναι το χαμόγελό του, και ότι δεν είναι καθόλου ζηλιάρης.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ένα διασκεδαστικό δίλημμα, ανάμεσα στον Γιώργο Λιανό και τον Νίκο Κοκλώνη, με τον Gio Kay να επιλέγει τον Γιώργο Λιανό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία που του έδωσε στο Survivor.

Δες κι αυτό…

