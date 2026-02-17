Mad TV News 17.02.2026

Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project

ilias_vretos
Ο Ηλίας Βρεττός μιλάει στην ενότητα Themis is Calling του OK! για τις live εμφανίσεις του, τα νέα του τραγούδια και τις κρυφές πλευρές του
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Ηλίας Βρεττός, έκανε τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτοντας σχέδια, παρασκήνια και μικρές προσωπικές του συνήθειες.

Mίλησε με ενθουσιασμό για το απαιτητικό πρόγραμμα των εμφανίσεών του σε τρεις διαφορετικές πόλεις, λέγοντας πως «Eίμαι σε έναν εργασιακό πανικό, αλλά είναι ένας πολύ όμορφος χειμώνας. Τρεις πόλεις, τρία μαγαζιά, συνεχίζεται και η ενέργεια του κόσμου με στηρίζει απίστευτα».

Διάβασε επίσης: H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

Φέτος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει live στη Θεσσαλονίκη, στο Κολωνάκι της Αθήνας και στην Κύπρο, με τον κόσμο να γεμίζει τις πίστες κάθε εβδομάδα, και ο ίδιος να δηλώνει ότι το πιο σημαντικό είναι η διάρκεια της δουλειάς του.

Παράλληλα, συνεχίζει με δισκογραφικά νέα, με το νέο single «Μάτια μου» να σημειώνει ήδη μεγάλη απήχηση. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του κομματιού με ενθουσιασμό, λέγοντας ότι ο κόσμος το τραγουδάει δυνατά στις live εμφανίσεις, ενώ τα streams σε Spotify και YouTube δείχνουν πόσο το έχει αγκαλιάσει. Η συζήτηση πήγε και στη διασκευή του κομματιού της Ελένης Δήμου «Τα χω βρει με τον εαυτό μου», με τον ίδιο να εξηγεί πόσο δύσκολο ήταν να το ερμηνεύσει ως άντρας μετά την εξαιρετική γυναικεία ερμηνεία και πόσο χαρούμενος είναι που έγινε και πάλι μεγάλη επιτυχία.

ilias_vrettos
Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς  τον «στρίμωξε» στο παιχνίδι των γρήγορων ερωτήσεων, και ο Ηλίας Βρεττός χάρισε αυθόρμητες και χιουμοριστικές απαντήσεις, περιγράφοντας τον εαυτό του ως παιχνιδιάρη, τελειομανή και επαγγελματία. Αποκάλυψε πως δεν είναι καθόλου ζηλιάρης, ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει ή να βράζει αυγό, και με χιούμορ μίλησε για τη μύτη του ως το πιο σέξι στοιχείο πάνω του. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ένα δίλημμα ανάμεσα σε δύο κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Αντώνη Ρέμο, και εκείνος επέλεξε τον Αντώνη Ρέμο, με σεβασμό και αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διάβασε επίσης: Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

OK Themis is calling ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Θέμης Γεωργαντάς
17.02.2026
17.02.2026

