Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Η Angelina Jolie σχεδιάζει να μετακομίσει στο εξωτερικό μόλις τα δίδυμά της ενηλικιωθούν, δίνοντας προτεραιότητα στην ηρεμία και την ασφάλεια της οικογένειάς της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Angelina Jolie φαίνεται να κλείνει ένα κεφάλαιο της ζωής της στις ΗΠΑ, προγραμματίζοντας μια μεγάλη μετακόμιση στο εξωτερικό μόλις τα δίδυμά της, Vivienne και Knox, ενηλικιωθούν στις 12 Ιουλίου. Η σταρ, η οποία ποτέ δεν επιθυμούσε να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, περίμενε υπομονετικά να ολοκληρωθεί η συμφωνία επιμέλειας με τον Brad Pitt, ώστε να πάρει αυτήν την απόφαση με πλήρη ελευθερία. «Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες», αποκαλύπτει πηγή στο People, τονίζοντας ότι η μετακόμιση θα αφορά πρώτα και κύρια την ευημερία των παιδιών της.

Η Jolie έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η οικογένεια είναι η απόλυτη προτεραιότητά της: «Όταν έχεις μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχουν ιδιωτικότητα, ηρεμία και ασφάλεια», είχε πει στο Hollywood Reporter το 2024. «Το σπίτι μου εδώ προσφέρει αυτά τα πράγματα, αλλά συχνά δεν είναι το περιβάλλον που ονειρευόμουν για τα παιδιά μου».

Καμπότζη: Η χώρα που άλλαξε τη ζωή της

Η επιλογή της Καμπότζης ως μελλοντικού προορισμού δεν είναι τυχαία. Εκεί η Angelina υιοθέτησε τον Maddox το 2002 και από τότε η χώρα αποτέλεσε κομβικό σημείο της ζωής της, τόσο προσωπικά όσο και ανθρωπιστικά. «Η Καμπότζη με έκανε να συνειδητοποιήσω το ζήτημα των προσφύγων και με ώθησε να ασχοληθώ με διεθνείς υποθέσεις», έχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στη Vogue India.

Η ηθοποιός σκοπεύει να περνά αρκετό χρόνο εκεί, αλλά και να επισκέπτεται μέλη της οικογένειάς της ανά τον κόσμο, συνδυάζοντας τη ζωή της με τη φιλανθρωπική και καλλιτεχνική της δράση.

Μια ζωή αφιερωμένη στα παιδιά

Η Angelina Jolie έχει έξι παιδιά, βιολογικά και υιοθετημένα. Μαζί με τον Brad Pitt απέκτησαν τη Shiloh, τη Vivienne και τον Knox, ενώ υιοθέτησαν τον Maddox, τον Pax και τη Zahara. Η ηθοποιός έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι υιοθεσίες δεν ήταν για εντυπωσιασμό αλλά βαθιά προσωπική επιλογή: «Δεν το βλέπω ως θυσία. Είναι δώρο. Είμαστε όλοι τυχεροί που έχουμε ο ένας τον άλλον», είχε πει στο Vanity Fair το 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jolie παρακολουθεί προσεκτικά την ανάπτυξη των παιδιών της, προσπαθώντας να τους δώσει την παιδική ηλικία που εκείνη δεν είχε, ενώ συνδέεται με τον κάθε έναν ξεχωριστά για να τους προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια.

Η διεθνής προοπτική της Angelina επηρεάζει και τη στάση της απέναντι στις ΗΠΑ. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, τόνισε ότι αγαπά τη χώρα της αλλά δεν την αναγνωρίζει στη σημερινή της μορφή. «Η κοσμοθεωρία μου είναι διεθνής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι διχασμοί και οι περιορισμοί στην προσωπική ελευθερία της προκαλούν ανησυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση της Angelina Jolie να αφήσει πίσω την Αμερική σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για εκείνη και την οικογένειά της, με επίκεντρο την ηρεμία, την ασφάλεια και την ελευθερία των παιδιών της, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη φιλανθρωπική και καλλιτεχνική της πορεία σε διεθνές επίπεδο.

