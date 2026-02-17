Celeb News 17.02.2026

«Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» είπε ο Barack Obama και προκάλεσε χαμό

Πάντως, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama διευκρίνισε ότι δεν έχει εξωγήινους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Barack Obama μετά από δηλώσεις που έκανε σε συνέντευξή του στο podcast του Brian Tyler Cohen, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αναφορά του Barack Obama στην πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής έγινε γρήγορα viral, οδηγώντας τον ίδιο να προχωρήσει σε δημόσια διευκρίνιση ώστε να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο των σχολίων του.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Brian Tyler Cohen έθεσε στον Barack Obama μια σύντομη ερώτηση σχετικά με το αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί. Ο Barack Obama απάντησε «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει», μια φράση που μεταδόθηκε εκτενώς και ερμηνεύτηκε από πολλούς ως επιβεβαίωση της ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το τρυφερό μήνυμα του Barack Obama για τα γενέθλια της Michelle

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Barack Obama υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι κρατούμενοι στην Area 51. Η τελευταία είναι η άκρως απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Νεβάδα, και αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας που αφορούν εξωγήινη ζωή .«Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση. Εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο Barack Obama στο podcast. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που ήθελε να απαντηθεί όταν έγινε πρόεδρος, ο Barack Obama απάντησε σαρκαστικά: «Πού είναι οι εξωγήινοι;», μια φράση που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η συζήτηση εντασσόταν σε χαλαρό πλαίσιο ταχείας ερώτησης και απάντησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ευρεία αναπαραγωγή των δηλώσεων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης οδήγησε τον Barack Obama να προχωρήσει σε ανάρτηση στο Instagram, όπου προσπάθησε να αποσαφηνίσει τη θέση του. Όπως ανέφερε «Προσπαθούσα να τηρήσω το πνεύμα του γρήγορου γύρου ερωτοαπαντήσεων, αλλά επειδή το θέμα πήρε διαστάσεις θέλω να διευκρινίσω. Στατιστικά το σύμπαν είναι τόσο απέραντο και οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή κάπου εκεί έξω είναι υψηλές». Στην ίδια δήλωση πρόσθεσε «Οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές. Επίσης, δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με την ανθρωπότητα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Barack Obama αναφέρεται δημόσια στο θέμα της εξωγήινης ζωής. Σε παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση στο «The Late Late Show with James Corden», ο Barack Obama είχε δηλώσει ότι αναζήτησε πληροφορίες για το αν υπήρχαν μυστικά προγράμματα μελέτης εξωγήινων, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση. Παράλληλα είχε τονίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να ερευνούν άγνωστα εναέρια φαινόμενα, επισημαίνοντας «Υπάρχουν πλάνα και καταγραφές αντικειμένων στον ουρανό που δεν γνωρίζουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τον τρόπο κίνησής τους ούτε την τροχιά τους και οι άνθρωποι συνεχίζουν να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει».

Η πρόσφατη συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του Barack Obama αναδεικνύει την έντονη γοητεία που ασκεί το ζήτημα της εξωγήινης ζωής στη δημόσια σφαίρα. Παρά τη viral διάσταση της αρχικής απάντησης, ο ίδιος επιχείρησε να επαναφέρει τη συζήτηση σε επιστημονικό και ρεαλιστικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι άλλο είναι η στατιστική πιθανότητα ύπαρξης ζωής στο σύμπαν και άλλο η πραγματική επιβεβαίωση επαφής με εξωγήινους πολιτισμούς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Barack Obama social media διάστημα εξωγήινοι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

17.02.2026

Δες επίσης

Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο
Celeb News

Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

17.02.2026
Νίκος Κοκλώνης: Αποκάλυψε τον λόγο που απομακρύνθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Νίκος Κοκλώνης: Αποκάλυψε τον λόγο που απομακρύνθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου

17.02.2026
Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
Celeb News

Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

16.02.2026
Η Gigi Hadid απαντά στις δηλώσεις του Zayn Malik – «Δεν την ερωτεύκα ποτέ»
Celeb News

Η Gigi Hadid απαντά στις δηλώσεις του Zayn Malik – «Δεν την ερωτεύκα ποτέ»

16.02.2026
Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball
Celeb News

Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball

16.02.2026
Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης γιορτάσαν μαζί τα γενέθλιά τους – Φωτογραφίες από το πάρτι-έκπληξη
Celeb News

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης γιορτάσαν μαζί τα γενέθλιά τους – Φωτογραφίες από το πάρτι-έκπληξη

16.02.2026
Meghan Markle: Η τρυφερή ανάρτηση με τον πρίγκιπα Harry και την κόρη τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Celeb News

Meghan Markle: Η τρυφερή ανάρτηση με τον πρίγκιπα Harry και την κόρη τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

16.02.2026
Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου
Celeb News

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου

16.02.2026
Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale
Celeb News

Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ