«Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» είπε ο Barack Obama και προκάλεσε χαμό

Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Barack Obama μετά από δηλώσεις που έκανε σε συνέντευξή του στο podcast του Brian Tyler Cohen, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αναφορά του Barack Obama στην πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής έγινε γρήγορα viral, οδηγώντας τον ίδιο να προχωρήσει σε δημόσια διευκρίνιση ώστε να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο των σχολίων του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Brian Tyler Cohen έθεσε στον Barack Obama μια σύντομη ερώτηση σχετικά με το αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί. Ο Barack Obama απάντησε «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει», μια φράση που μεταδόθηκε εκτενώς και ερμηνεύτηκε από πολλούς ως επιβεβαίωση της ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Barack Obama υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι κρατούμενοι στην Area 51. Η τελευταία είναι η άκρως απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Νεβάδα, και αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας που αφορούν εξωγήινη ζωή .«Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση. Εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο Barack Obama στο podcast. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που ήθελε να απαντηθεί όταν έγινε πρόεδρος, ο Barack Obama απάντησε σαρκαστικά: «Πού είναι οι εξωγήινοι;», μια φράση που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η συζήτηση εντασσόταν σε χαλαρό πλαίσιο ταχείας ερώτησης και απάντησης.

Η ευρεία αναπαραγωγή των δηλώσεων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης οδήγησε τον Barack Obama να προχωρήσει σε ανάρτηση στο Instagram, όπου προσπάθησε να αποσαφηνίσει τη θέση του. Όπως ανέφερε «Προσπαθούσα να τηρήσω το πνεύμα του γρήγορου γύρου ερωτοαπαντήσεων, αλλά επειδή το θέμα πήρε διαστάσεις θέλω να διευκρινίσω. Στατιστικά το σύμπαν είναι τόσο απέραντο και οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή κάπου εκεί έξω είναι υψηλές». Στην ίδια δήλωση πρόσθεσε «Οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές. Επίσης, δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με την ανθρωπότητα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Barack Obama αναφέρεται δημόσια στο θέμα της εξωγήινης ζωής. Σε παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση στο «The Late Late Show with James Corden», ο Barack Obama είχε δηλώσει ότι αναζήτησε πληροφορίες για το αν υπήρχαν μυστικά προγράμματα μελέτης εξωγήινων, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση. Παράλληλα είχε τονίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να ερευνούν άγνωστα εναέρια φαινόμενα, επισημαίνοντας «Υπάρχουν πλάνα και καταγραφές αντικειμένων στον ουρανό που δεν γνωρίζουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τον τρόπο κίνησής τους ούτε την τροχιά τους και οι άνθρωποι συνεχίζουν να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει».

Η πρόσφατη συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του Barack Obama αναδεικνύει την έντονη γοητεία που ασκεί το ζήτημα της εξωγήινης ζωής στη δημόσια σφαίρα. Παρά τη viral διάσταση της αρχικής απάντησης, ο ίδιος επιχείρησε να επαναφέρει τη συζήτηση σε επιστημονικό και ρεαλιστικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι άλλο είναι η στατιστική πιθανότητα ύπαρξης ζωής στο σύμπαν και άλλο η πραγματική επιβεβαίωση επαφής με εξωγήινους πολιτισμούς.

