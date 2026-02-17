Yolo 17.02.2026

Μοναδικές εικόνες από τους εορτασμούς της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς 2026 – Δες τα video

kineziki_prwtoxronia
Η Κινεζική Πρωτοχρονιά 2026 ξεκινά με τη Χρονιά του Πύρινου Αλόγου, σηματοδοτώντας ενέργεια και άφθονη δημιουργικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, υποδέχεσαι την Κινεζική Πρωτοχρονιά, γνωστή και ως Φεστιβάλτης Άνοιξης, και μαζί της τη «Χρονιά του Αλόγου». Η επίσημη αργία διαρκεί έως τις 23 Φεβρουαρίου και αποτελεί την πιο σημαντική γιορτή στην Κίνα, με οικογενειακές συγκεντρώσεις, παραδοσιακές τελετές και εντυπωσιακά σόου με πυροτεχνήματα.

Στον κινεζικό ζωδιακό κύκλο, το άλογο συμβολίζει τη ζωτικότητα, την ελευθερία και το επιχειρηματικό πνεύμα. Η «Χρονιά του Πύρινου Αλόγου» φέρνει θετικά μηνύματα και ευκαιρίες για στιγμιαίες επιτυχίες.

kineziki_prvroxronia
unsplash

Διάβασε επίσης: 5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

Η μεγαλύτερη μετακίνηση στον κόσμο

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ της Άνοιξης, θα πραγματοποιηθούν περίπου 9,5 δισεκατομμύρια ταξίδια στην Κίνα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Εκεί θα βρεθούν εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως εργάτες, που επιστρέφουν στα σπίτια τους για να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους.

Τι σημαίνει η Χρονιά του Αλόγου για εσένα

Το άλογο, 7ο ζώδιο του κινεζικού ωροσκοπίου, συμβολίζει δυναμισμό, ηγεσία, ευθύνη και φροντίδα για το σώμα και το πνεύμα. Η φωτιά που συνοδεύει το 2026 σε καλεί να εκμεταλλευτείς τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητά σου για να πετύχεις τους στόχους σου.

Η χρονιά αυτή σου ζητά πειθαρχία, αποφασιστικότητα και δράση. Από μικρά μέχρι μεγάλα σχέδια, είτε πρόκειται για ένα ταξίδι είτε για μια νέα συνήθεια,  πρέπει να κινηθείς με ρυθμό και μέτρο. Όπως το άλογο καλπάζει στη φύση, έτσι κι εσύ πρέπει να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις με σταθερότητα, χωρίς βιασύνη αλλά με ενέργεια και διάρκεια.

Κοινωνική και ψηφιακή διάσταση

Στα social media, οι συζητήσεις για τη νέα χρονιά έχουν ήδη πάρει τεράστιες διαστάσεις, με εκατομμύρια προβολές και αναδημοσιεύσεις. Οι παραδόσεις και οι εορτασμοί εμπνέουν κοινότητες σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν και να βιώσουν τον συμβολισμό της Χρονιάς του Αλόγου.

Ακόμα κι αν δεν πιστεύεις στο κινέζικο ωροσκόπιο, το 2026 σου δίνει την ευκαιρία να αναθεωρήσεις τις δράσεις σου, να θέσεις προτεραιότητες και να ξεκινήσεις τη νέα χρονιά με ενέργεια, δύναμη και δημιουργικότητα.

Διάβασε επίσης: Αστεροειδής μπορεί να κάνει κάθε κάτοικο της γης δισεκατομμυριούχο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Κίνα Κινέζικη Πρωτοχρονιά χρονιά του αλόγου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα

Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα

17.02.2026
Επόμενο
Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Η Angelina Jolie ετοιμάζεται να πει «αντίο» στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

17.02.2026

Δες επίσης

Ύμνος στη ζωή: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Gisele Pelicot
City Guide

Ύμνος στη ζωή: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Gisele Pelicot

17.02.2026
Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας
City Guide

Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας

15.02.2026
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025: Η πλήρης λίστα των βραβευμένων
City Guide

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025: Η πλήρης λίστα των βραβευμένων

13.02.2026
Η ΘΕΟΝΗ στο 1st Athens Gastronomic Forum
City Guide

Η ΘΕΟΝΗ στο 1st Athens Gastronomic Forum

13.02.2026
Η Jennifer Hudson επιστρέφει στο Broadway στο Dreamgirls
City Guide

Η Jennifer Hudson επιστρέφει στο Broadway στο Dreamgirls

13.02.2026
Ο Michael Douglas ετοιμάζει απομνημονεύματα με μια ειλικρινή αφήγηση της ζωής του
City Guide

Ο Michael Douglas ετοιμάζει απομνημονεύματα με μια ειλικρινή αφήγηση της ζωής του

12.02.2026
«Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck» στο Bios σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελένης Παργινού
City Guide

«Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck» στο Bios σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελένης Παργινού

12.02.2026
Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!
City Guide

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!

12.02.2026
7 βιβλία που θα σε κάνουν να ξενυχτήσεις – Από Stephen King μέχρι αληθινές ιστορίες επιβίωσης
City Guide

7 βιβλία που θα σε κάνουν να ξενυχτήσεις – Από Stephen King μέχρι αληθινές ιστορίες επιβίωσης

12.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ