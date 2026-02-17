Fashion 17.02.2026

Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα

hailey_bieber
Με butter yellow chainmail φόρεμα από τα αρχεία του οίκου Versace, η Hailey Bieber φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη glamorous αισθητική του brand
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Hailey Bieber έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρόσφατο Vogue Australia Summer Ball 2026, αναδεικνύοντας την κληρονομιά του οίκου Versace και φέρνοντας στο προσκήνιο τη χρυσή εποχή της μάρκας.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο και η stylist της, Dani Michelle, επέλεξαν ένα vintage look από τη συλλογή Άνοιξη 2006, αρχικά παρουσιασμένο στο ανδρικό runway της Versace. Το butter yellow φόρεμα συνδύαζε ένα κρυστάλλινο chainmail κορσέ με βαθύ ντεκολτέ, σατέν φούστα και ραμμένα στο χέρι κρυστάλλινα διακοσμητικά στοιχεία, ενώ ένα ριχτό chiffon inlay πρόσθετε κίνηση και δραματικότητα στο σύνολο, μια καθαρή «noughties» Versace στιγμή.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Διάβασε επίσης: Η sexy εμφάνιση της Hailey Bieber στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Vintage Versace και η νέα εποχή του brand

Η επιλογή της δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύει την Donatella-era κληρονομιά του οίκου. Eίχε φορέσει ένα άλλο iconic vintage κομμάτι για τα 29α γενέθλιά της τον Νοέμβριο. Ωστόσο, η εμφάνιση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο οίκος Versace βρίσκεται σε μεταβατική φάση. Τον Δεκέμβριο, ο Dario Vitale αποχώρησε από το brand, και τον Ιούλιο αναλαμβάνει ο νέος creative director, Pieter Mulier, πρώην σχεδιαστής για τον οίκο Alaïa.

Ο Lorenzo Bertelli, πρόεδρος του οίκου Versace, χαρακτήρισε τον Mulier «το σωστό πρόσωπο για το brand», ενώ ο νέος creative director ετοιμάζεται να παρουσιάσει την τελευταία του συλλογή για την Alaïa στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Μάρτιο.

Η διαχρονική γοητεία των αρχείων Versace

Παρά την αναμονή για τη νέα εποχή υπό τον Mulier, η Hailey Bieber απέδειξε πως η μαγνητική έλξη των high-gloss αρχείων της Versace παραμένει ασυναγώνιστη. Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί απέδειξε πως το brand εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να κλέβει τις εντυπώσεις, συνδυάζοντας την κληρονομιά του με τη σύγχρονη αισθητική.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/vogueaustralia/

Με αυτή την εμφάνιση, δείχνει ότι το brand των mid-aughts εξακολουθεί να εμπνέει, και να καθορίζει τις τάσεις στο σήμερα, ενώ η μάρκα προετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της υπό τη νέα δημιουργική καθοδήγηση.

Διάβασε επίσης: Πώς η Hailey Bieber κατάφερε να ταιρίαξει το lip combo με το μανικιούρ της

