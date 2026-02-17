Streaming News 17.02.2026

Η σειρά που βλέπουν όλοι στο Netflix – «Έσπασε» τα κοντέρ με 102,6 εκατ. ώρες θέασης

Η 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Bridgerton» φέρνει κοινωνικά σχόλια, νέο ρομαντισμό και εντυπωσιακές επιδόσεις στο streaming
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σειρά «Bridgerton» συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του Netflix, καταγράφοντας μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες περισσότερες από 102,6 εκατομμύρια ώρες θέασης παγκοσμίως. Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις πλατφόρμες streaming, η παραγωγή της Shondaland αποδεικνύει ότι διατηρεί ισχυρή απήχηση στο κοινό, ακόμη και όταν άλλες σειρές με θετικές κριτικές ακυρώνονται λόγω χαμηλού ποσοστού ολοκλήρωσης.

Η τηλεοπτική μεταφορά των ρομαντικών μυθιστορημάτων της Julia Quinn ακολουθεί κάθε σεζόν έναν διαφορετικό χαρακτήρα της οικογένειας Bridgerton στην αναζήτηση της αγάπης. Στην 3η σεζόν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της Lady Whistledown, με την Penelope που υποδύεται η Nicola Coughlan να μεταμορφώνεται από παραμελημένη παρουσία της κοινωνίας σε κυρία Bridgerton. Παρά τις διχασμένες αντιδράσεις των θεατών, η επιτυχία της σειράς συνεχίστηκε, οδηγώντας τη 4η σεζόν σε ισχυρή εκκίνηση.

Διάβασε επίσης: Πες μου το ζώδιό σου να σου πω ποιος χαρακτήρας του Bridgerton είσαι

Η νέα ιστορία επικεντρώνεται στον Benedict που ενσαρκώνει ο Luke Thompson, παρουσιάζοντας μια πιο κοινωνικά ευαισθητοποιημένη αφήγηση σε σχέση με τα προηγούμενα κεφάλαια. Η σειρά εξακολουθεί να ισορροπεί ανάμεσα στο ιστορικό σκηνικό και τη ρομαντική απόδραση, αναπλάθοντας την εποχή όχι όπως υπήρξε, αλλά όπως θα μπορούσε να είναι.

Στη 4η σεζόν, ο Benedict συναντά τη Sophie που υποδύεται η Yerin Ha σε έναν μασκέ χορό, σε μια ιστορία που αντλεί έμπνευση από το παραμύθι της Σταχτοπούτας. Η πλοκή εισάγει έντονα στοιχεία κοινωνικού ρεαλισμού, καθώς η Sophie είναι υπηρέτρια και η σχέση τους φέρνει στο προσκήνιο τις ταξικές διαφορές που συχνά παρέμεναν στο περιθώριο της αφήγησης. Η νέα σεζόν εξερευνά τον κόσμο των υπηρετών με μεγαλύτερη έμφαση, αναδεικνύοντας την ανισότητα ανάμεσα στις ανώτερες τάξεις και όσους βρίσκονται στο παρασκήνιο της αριστοκρατικής ζωής.

Bridgerton

Η ρομαντική ιστορία του Benedict και της Sophie παρουσιάζεται ως η πιο ριψοκίνδυνη μέχρι σήμερα, καθώς η κοινωνική θέση καθορίζει τις επιλογές και το μέλλον των χαρακτήρων. Σε αντίθεση με ζευγάρια προηγούμενων κύκλων, όπως εκείνο της Penelope και του Colin, οι δύο ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά εμπόδια που θέτουν σε δοκιμασία τη σχέση τους. Με τη 4η σεζόν, η «Bridgerton» αποδεικνύει ότι ένα δημοφιλές ρομαντικό δράμα μπορεί να συνδυάσει τη μαζική απήχηση με κοινωνικά σχόλια, διατηρώντας το ενδιαφέρον των θεατών και επιβεβαιώνοντας ότι η τηλεόραση εξακολουθεί να εκπλήσσει, κάτι που αντανακλάται και στα εντυπωσιακά νούμερα θέασης της σειράς

Διάβασε επίσης: Από τη Lady Whistledown μέχρι τις ερωτικές σκηνές: 10+1 fun facts που δεν ήξερες για το «Bridgerton»

Δες κι αυτό…

 

Bridgerton netflix ΣΕΙΡΑ
