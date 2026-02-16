Celeb News 16.02.2026

Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball

sharon_stone
Η Sharon Stone συγκλονίζει στο Vienna Opera Ball, αποκαλύπτοντας δημόσια την κρίση πανικού που υπέστη μπροστά σε 5.000
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καρδιά της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας χτύπησε δυνατά την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στην Όπερα της Βιέννης, όμως η βραδιά ανήκε στην Sharon Stone. Η 67χρονη ηθοποιός, καλεσμένη του επιχειρηματία Karl Gusslbauer, ήταν στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα συγκινητικής στιγμής που κέντρισε τα βλέμματα και τα πρωτοσέλιδα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, η ηθοποιός, υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο Casino, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, εκφράζοντας τον θαυμασμό και τη συγκίνησή της για την ομορφιά και την πολιτιστική αίγλη του θεσμού. Η ένταση ήταν τέτοια που η ηθοποιός υπέστη μια μικρή κρίση πανικού, αναγκάζοντάς την να αποσυρθεί προσωρινά στο Hotel Sacher για να ηρεμήσει, πριν επιστρέψει στο θεωρείο της.

Η επιλογή της Sharon Stone στο ντύσιμο απέδιδε φόρο τιμής στην τέχνη και την αισθητική. Φόρεσε μια δημιουργία του αείμνηστου οίκου Valentino, εμπνευσμένη από τον κορυφαίο Αυστριακό ζωγράφο Gustav Klimt, συνδυάζοντας την κομψότητα της Ιταλικής μόδας με την πολιτιστική κληρονομιά της Βιέννης. Συνοδευόμενη από τον γιο της, Laird, η ηθοποιός εντυπωσίασε τους 5.000 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ήταν η Fran Drescher, η Iris Law και οι ανιψιές της πριγκίπισσας Diana, Lady Eliza και Lady Amelia Spencer.

Η εμφάνιση της Stone δεν ήταν απλώς μια στιγμή στυλ. Η ηθοποιός, που ασχολείται πλέον ενεργά με τη ζωγραφική, δήλωσε ότι η εμπειρία του Opera Ball θα αποτελέσει έμπνευση για τα επόμενα έργα της, αποδεικνύοντας την βαθιά σύνδεση της τέχνης με την προσωπική της ζωή.

Η προσωπική μάχη με το άγχος και τις κρίσεις πανικού

Η συναισθηματική αντίδραση της Sharon Stone δεν ήρθε ξαφνικά. Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τις κρίσεις άγχους και το μετατραυματικό στρες που την ταλαιπωρούν, ιδίως μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2001. Το γεγονός αυτό άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ο εγκέφαλός της επεξεργάζεται τα ερεθίσματα, καθιστώντας τα έντονα περιβάλλοντα με πλήθος κόσμου, φλας και φωνές ιδιαίτερα απαιτητικά για το νευρικό της σύστημα.

Μάλιστα, έχει περιγράψει σε συνεντεύξεις ότι η υπερφόρτωση των αισθήσεων μπορεί να προκαλέσει κρίσεις πανικού, με συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, δύσπνοια και αίσθηση επικείμενου κινδύνου. Η ίδια, για χρόνια, προσπαθούσε να κρύψει αυτές τις αντιδράσεις, φοβούμενη ότι θα ερμηνευτούν ως αδυναμία ή «ιδιοτροπία».

Sharon Stone
https://www.instagram.com/sharonstone/

Το εγκεφαλικό του 2001 είχε πολύ χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης, μόλις 1%, όμως η ηθοποιός κατάφερε να ανακάμψει μετά από επτά χρόνια εντατικής ανάρρωσης, αντιμετωπίζοντας απώλεια μνήμης, δυσκολίες στην ομιλία και κίνηση, αλλά και ψυχολογικές προκλήσεις, όπως η διάλυση του γάμου της και η απώλεια της κηδεμονίας του γιου της.

Η δύναμη της αποδοχής και της τέχνης

Σήμερα, η Sharon Stone έχει βρει τρόπους να διαχειρίζεται την καθημερινότητά της, χρησιμοποιώντας τη συγγραφή και τη ζωγραφική για να εκφράσει τα συναισθήματά της. Στην ουσία, η ζωή της έχει γίνει παράδειγμα αντοχής και έμπνευσης.

Η ηθοποιός είναι πλέον μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Barrow Neurological Foundation, οργανισμού που προωθεί καινοτόμες θεραπείες και εκπαιδευτικά προγράμματα νευρολογίας, με στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Μέσα από τη δράση της, η ηθοποιός δείχνει ότι η προσωπική ανάκαμψη μπορεί να μετατραπεί σε βοήθεια για άλλους, συνδυάζοντας την τέχνη με τον ακτιβισμό και την κοινωνική συνεισφορά.

Δες κι αυτό…

Sharon Stone Κρίση Πανικού Όπερα της Βιέννης ΥΓΕΙΑ
