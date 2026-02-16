Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

Ο Σάκης Ρουβάς δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για τους φετινούς παρουσιαστές του Sing for Greece 2026, Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά, οι οποίοι κέρδισαν τον απόλυτο θαυμασμό κοινού και κριτικών. Με μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση στα social media, ο τραγουδιστής χαρακτήρισε την τριάδα «την καλύτερη όλων των εποχών», αποθεώνοντας τόσο την επαγγελματική τους παρουσία όσο και τη χημεία τους πάνω στη σκηνή.

Ο ίδιος να υπενθυμίσουμε πώς πέρυσι, όταν βρέθηκε στη θέση του παρουσιαστή μαζί με τη Έλενα Παπαρίζου, δέχτηκε έντονη κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την εκπομπή. Η φετινή του ανάρτηση λειτουργεί ως έμμεση αναγνώριση της εξαιρετικής δουλειάς που έκαναν οι 3 παρουσιαστές, τονίζοντας ότι κατάφεραν να συνδυάσουν χιούμορ, ζωντάνια και επαγγελματισμό σε ένα αποτέλεσμα που άφησε όλους ενθουσιασμένους.

Το σχόλιο του Σάκη Ρουβά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από θετικά σχόλια που έχουν δημοσιευτεί από καλλιτέχνες και κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία των τριών παρουσιαστών στη φετινή Eurovision ήταν από τις πιο επιτυχημένες των τελευταίων χρόνων.

Η χημεία τους πάνω στη σκηνή, η αυτοπεποίθηση και το χιούμορ τους κέρδισαν τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι η σωστή επιλογή παρουσιαστών μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ένα παγκόσμιο γεγονός όπως ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

