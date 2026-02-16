Μουσικά Νέα 16.02.2026

Sing for Greece 2026: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ τραγούδησε το νικητήριο «Ferto» του Akyla και έγινε viral

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρακολούθησε το Sing for Greece, μίλησε για την εμπειρία της και ερμήνευσε μέρος του νικητηρίου τραγουδιού του Akyla
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρακολούθησε τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 το βράδυ της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της εκπομπής Sing for Greece, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο. Μετά το τέλος της βραδιάς παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν την εκδήλωση και, μάλιστα, δεν δίστασε να ερμηνεύσει και ένα μικρό απόσπασμα από το νικητήριο τραγούδι του Akylas, το οποίο έγινε viral στα social media.

Στις δηλώσεις της, η πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε: «Το λάτρεψα πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό να μπορώ να ζήσω από κοντά κάτι τέτοιο. Υποστήριζα όλους τους διαγωνιζόμενους. Δεν μπορούσα να πιστέψω το επίπεδο και το ταλέντο όλων αυτών των εξαιρετικών τραγουδιστών που δούλεψαν τόσο σκληρά για να φτάσουν ως εδώ».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία και την υποστήριξη που έδειξαν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους: «Αυτό που βρήκα ιδιαίτερα όμορφο ήταν το πόσο πολύ στήριζαν ο ένας τον άλλο, εμψύχωναν, χειροκροτούσαν, πανηγύριζαν όλοι μαζί. Πραγματικά έδειξαν αυτό το υπέροχο πνεύμα της Ελλάδας, που είναι γνωστή για την αγάπη και τη στήριξη προς όλους. Και ανυπομονώ για κάτι ακόμα. Εύχομαι και ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει τον διαγωνισμό τον Μάιο στην Αυστρία. Αυτό είναι που στηρίζω με όλη μου την καρδιά. Πιστεύω πως θα είναι φανταστικό».


Τέλος, η ίδια αναφέρθηκε και στη συγκινητική στιγμή της βραδιάς, όταν ένας από τους συμμετέχοντες ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή: «Ως μητέρα ενός αγοριού, με συγκίνησε ιδιαίτερα η στιγμή που ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή, την ευχαρίστησε και την αγκάλιασε τόσο ζεστά. Ήταν μία πολύ τρυφερή στιγμή και όλοι την χάρηκαν. Ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή βραδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη για την Ελλάδα απόψε και για όλες τις οικογένειες των παιδιών που συμμετείχαν».

Η παρουσία και οι δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπογράμμισαν τη διεθνή απήχηση της βραδιάς, αλλά και την ανθρωπιστική και οικογενειακή διάσταση που συνόδευσε τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026.

