Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση

Ο Εθνικός Τελικός του Sing for Greece 2026 για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Η βραδιά συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό τηλεθεατών μπροστά από τις οθόνες τους, επιβεβαιώνοντας ότι ο θεσμός της Eurovision εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όταν ανακοινώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Ακύλας αναδείχθηκε νικητής με το τραγούδι «Ferto», εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή του διαγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά τηλεθέασης, η εκπομπή σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό, όπου κατέγραψε μέσο όρο 30,9%. Μάλιστα, σε συγκεκριμένο τέταρτο, από τις 00:00 έως τις 00:15, το ποσοστό εκτοξεύτηκε έως και το 39,9%, δείχνοντας ότι η αγωνία για το αποτέλεσμα κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος.

Αντίστοιχα θετική ήταν και η εικόνα στο γενικό σύνολο του κοινού. Ο Εθνικός Τελικός σημείωσε μέσο όρο 26,5%, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα των μεταμεσονύχτιων λεπτών άγγιξε το 35%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό ο Εθνικός Τελικός της Eurovision 2026 κατέγραψε ποσοστό 30,9%, αφήνοντας αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό, καθώς το Survivor σημείωσε μόλις 6,9%. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στο γενικό σύνολο, όπου ο Εθνικός Τελικός συγκέντρωσε 26,5%, ενώ το Survivor περιορίστηκε στο 9,9%.





Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι η επιλογή του τραγουδιού για τη Eurovision μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, κυριαρχώντας στην τηλεοπτική ζώνη και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του μουσικού διαγωνισμού στο ελληνικό κοινό.

