Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision

Ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026 ήταν γεμάτος ενέργεια, εντυπωσιακά acts και συγκίνηση, με το κοινό να αποθεώνει κάθε εμφάνιση

Ήρθε η στιγμή που όλοι περίμεναν με ανυπομονησία! Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ανέδειξε τον νικητή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη. Μετά από δύο εντυπωσιακούς ημιτελικούς, ο Α’ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου και ο Β’ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, όπου 7 συμμετοχές από κάθε βραδιά προκρίθηκαν, η σκηνή του τελικού φιλοξένησε 14 καλλιτέχνες. Τελικά, ο Akylas με το «Ferto» κατάφερε να κερδίσει το κοινό και τις επιτροπές, αποδεικνύοντας γιατί ήταν το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η εντυπωσιακή έναρξη

Η έναρξη του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 ήταν γεμάτη ζωντάνια, χιούμορ και μουσική ενέργεια. Οι παρουσιαστές, Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά, ανέβηκαν στη σκηνή και υποδέχτηκαν το κοινό με θερμά χειροκροτήματα, αστεία σχόλια και παιχνιδιάρικη διάθεση, δημιουργώντας αμέσως μια ατμόσφαιρα γιορτής. Η σκηνική τους παρουσία ήταν εντυπωσιακή, με στυλ και κομψότητα που τόνισαν το θεατρικό στοιχείο της βραδιάς.

Η μουσική έκπληξη της έναρξης ενσωμάτωσε νοσταλγικά medley ελληνικών συμμετοχών της Eurovision από την Κλαυδία, όπως το «Δικό σου αστέρι» της Μαριάνας Ευστρατίου, το «Θα ‘ναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη» της Σοφίας Βώσσου και το «Die for You» των Antique, ενώ οι υποψήφιοι ακολούθησαν με δικό τους medley που ανέδειξε αγαπημένα τραγούδια του θεσμού. Η εμφάνιση του Φωκά Ευαγγελινού πρόσθεσε έμπνευση και θετική ενέργεια, ενώ οι χιουμοριστικές στιγμές με την Κατερίνα Βρανά και η παρουσία των κριτικών επιτροπών ολοκλήρωσαν μια έναρξη γεμάτη μουσική, γέλιο, διαδραστικότητα και ενθουσιασμό για το κοινό.

Stylianos – «You & I»

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 προσέφερε ο Stylianos με την παρουσίαση του «You & I», μιας μπαλάντας που ανέδειξε την καθαρότητα της φωνής του και τη συναισθηματική ερμηνεία, αφήνοντας το κοινό καθηλωμένο. Η λιτή σκηνοθεσία, με ζεστές αποχρώσεις φωτισμού και εστίαση στην ατμόσφαιρα, επέτρεψε στη μουσική και στους στίχους να πρωταγωνιστήσουν, ενώ οι φωνητικές κορυφώσεις, οι εσωτερικές εναλλαγές και οι παύσεις δημιούργησαν την αίσθηση μιας προσωπικής εξομολόγησης που εκτυλισσόταν μπροστά στους θεατές, καθιστώντας το «You & I» μια από τις πιο αυθεντικές και συγκινητικές εμφανίσεις της βραδιάς.

D3lta – «Mad About It»

Ο D3lta ανέβηκε δεύτερος στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026 και μάγεψε το κοινό με το «Mad About It», προσφέροντας μια δυναμική και θεατρική εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα και ένταση.

Με glam-rock αισθητική εμπνευσμένη από τον David Bowie, φόρεσε δερμάτινο παντελόνι, μπολερό και ασημένιες cowboy μπότες, μεταδίδοντας μια αστραφτερή rock αύρα που καθήλωσε τους θεατές.

Mikay – «Labyrinth»

Η Mikay ανέβηκε στη σκηνή με το «Labyrinth» και μάγεψε κοινό και κριτές με ένα act γεμάτο συναίσθημα και ατμόσφαιρα. Η σκηνική της παρουσία ήταν λιτή αλλά εκφραστική, με κομψό outfit που ανέδειξε τις κινήσεις της, φωτισμούς που τόνιζαν το δραματικό βάθος του τραγουδιού και μια σύνθεση που ανέδειξε τη συμβολική πορεία από το σκοτάδι στο φως. Η φωνή της, γεμάτη δύναμη και ευαισθησία, μετέτρεψε την εμφάνιση σε μια προσωπική και ταυτόχρονα καθολική εμπειρία, αφήνοντας ένα από τα πιο συγκινητικά act του τελικού και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Marika – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

Η Marika ανέβηκε στη σκηνή με το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», προσφέροντας μια ατμοσφαιρική και ονειρική εμφάνιση που συνδύαζε αυτοπεποίθηση και συναίσθημα. Χωρίς φανφάρες, η σκηνική της παρουσία εστίαζε στη φωνή και την εκφραστικότητα, ενώ η μουσική της ισορροπούσε αρμονικά μεταξύ σύγχρονων pop στοιχείων και διακριτικών ελληνικών παραδοσιακών επιρροών. Η ερμηνεία της, με ήπιους τόνους και υπνωτική δυναμική στο ρεφρέν, δημιούργησε ένα προσωπικό και ταυτόχρονα καθολικό ταξίδι, καθιστώντας το act μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς.

Marseaux – «Χάνομαι»

Η Marseaux ανέβηκε 5η στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 με το «Χάνομαι», προσφέροντας μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα, ατμόσφαιρα και έντονη σκηνική ταυτότητα. Με ονειρικό σκηνικό, απαλά φώτα και αισθητική που θύμιζε Y2K pop star, κατάφερε να κερδίσει αμέσως τα βλέμματα, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon»

Με το «Dark Side of the Moon», ο Good Job Nicky ανέβηκε έκτος στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 και μάγεψε το κοινό με μια ερμηνεία που συνδύαζε συναισθηματική ένταση και σύγχρονη pop αισθητική. Η σκηνή ντύθηκε σε βαθιές μπλε και μωβ αποχρώσεις, δημιουργώντας μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ενώ οι φωτισμοί και τα οπτικά εφέ συγχρονίζονταν με τις κορυφώσεις και τις μεταπτώσεις του κομματιού. Με λιτή αλλά δυνατή παρουσία, ο καλλιτέχνης ανέδειξε τη φωνητική του δύναμη και το καλλιτεχνικό του στίγμα, μετατρέποντας το performance σε μια ολοκληρωμένη και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία.

Koza Mostra – «Bulletproof»

Με το «Bulletproof», οι Koza Mostra προσέφεραν μια δυναμική, φρεσκάδα γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια. Το act βασίστηκε στην αλληλεπίδραση των μελών της μπάντας, τα πνευστά, τις κιθάρες και τις ska επιρροές, δημιουργώντας μια αίσθηση αυθόρμητης συναυλιακής ατμόσφαιρας. Χωρίς περίπλοκα σκηνικά στοιχεία, οι Koza Mostra κέρδισαν το κοινό με τον παλμό και τον ρυθμό τους, μετατρέποντας την εμφάνιση σε μια γιορτινή, ανεβαστική εμπειρία που τόνισε τη μοναδική τους ταυτότητα και την εμπειρία τους στη σκηνή.

Stefi – «Europa»

Η Stefi ανέβηκε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 με το «Europa» και χάρισε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και συμβολικές εμφανίσεις της βραδιάς. Με έμφαση στο μήνυμα και στη συναισθηματική ένταση παρά στον εντυπωσιασμό, η καλλιτέχνιδα ξεχώρισε προβάλλοντας τη μοναδική της ταυτότητα και το όραμά της για την ευρωπαϊκή ενότητα, ενώ η αιθέρια σκηνική παρουσία και ο μινιμαλιστικός φωτισμός ενίσχυσαν τη δύναμη της φωνής της και την ποίηση του τραγουδιού, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με το κοινό.

Rosanna Mailan – «Άλμα»

Η Rosanna Mailan ανέβηκε 9η στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 με το «Άλμα», παρουσιάζοντας ένα act που ισορροπούσε ανάμεσα στη θεατρικότητα και τη σύγχρονη pop αισθητική. Η εμφάνιση ξεκίνησε σε πιο εσωτερικό, δυναμικό ύφος και σταδιακά κορυφώθηκε σε ένα πιο ρυθμικό και εκρηκτικό ξέσπασμα, δίνοντας ένταση και παλμό στη σκηνή. Με σταθερή φωνητική απόδοση, αυτοπεποίθηση και έντονη επαφή με την κάμερα, η Rosanna δημιούργησε μια ολοκληρωμένη και καλοδουλεμένη εικόνα που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Evangelia – «Parea»

Η Evangelia ανέβηκε 10η στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 με το «Parea», φέρνοντας έναν αέρα καλοκαιρινής Ελλάδας και έντονης γιορτής. Με δυναμική σκηνική παρουσία, συνεχή κίνηση και αυτοπεποίθηση, δημιούργησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα μια ζεστή, ανεβαστική ατμόσφαιρα. Το act, με τα pop στοιχεία και τις ελληνικές επιρροές του κομματιού, κορυφώθηκε σε έναν εκρηκτικό ρυθμό που ξεσήκωσε το κοινό, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα μεγάλο, φωτεινό πάρτι.

ZAF – «Asteio»

Με το «Asteio», ο ZAF έδωσε μια εσωτερική αλλά ταυτόχρονα δυναμική ερμηνεία. Το act βασίστηκε στη δραματική ατμόσφαιρα και στις έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις του τραγουδιού, με τη φωνή του να οδηγεί την αφήγηση από τις πιο ήπιες στιγμές έως τις κορυφώσεις. Με λιτή αλλά ουσιαστική σκηνική παρουσία και άμεση επικοινωνία με το κοινό, κατάφερε να μετατρέψει την εμφάνισή του σε μια αυθεντική και βαθιά προσωπική στιγμή.

Akylas – «Ferto»

Με εκρηκτική ενέργεια και έντονο παλμό, ο Akylas ανέβηκε δωδέκατος στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του «Sing for Greece 2026» και παρέδωσε ένα act με ξεκάθαρη ευρωπαϊκή δυναμική. Το «Ferto» ξεσήκωσε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με δυναμική χορογραφία, επιβλητικούς φωτισμούς και urban, digital αισθητική που απογείωσε τη σκηνική του ταυτότητα. Το χαρακτηριστικό του outfit με neon λεπτομέρειες και έντονες αντιθέσεις ενίσχυσε τη φουτουριστική εικόνα, ενώ η άμεση ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

LeroyBroughtFlowers – «Sabotage!»

Με το «Sabotage!», ο LeroyBroughtFlowers χάρισε μια από τις πιο ήρεμες και εσωτερικές στιγμές της βραδιάς. Η σκηνική του παρουσία, λιτή αλλά ουσιαστική, άφησε χώρο στη φωνή και στο συναίσθημα να πρωταγωνιστήσουν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ενδοσκόπησης. Μέσα από κάθε παύση και κάθε κορύφωση, μετέτρεψε την προσωπική του εξομολόγηση σε μια καθολική εμπειρία, αγγίζοντας το κοινό με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.

Alexandra Sieti – «The Other Side»

Η Alexandra Sieti ανέβηκε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 με το «The Other Side», παρουσιάζοντας ένα έντονο και καλοδουλεμένο act με ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα. Ντυμένη στα μαύρα, με λαμπερό κορμάκι με κρόσια και πλαισιωμένη από τέσσερις χορευτές, δημιούργησε μια δραματική ατμόσφαιρα που χτιζόταν σταδιακά μέσα από τους φωτισμούς και τα σκηνικά πλάνα. Χωρίς να στηριχθεί σε υπερβολές, η εμφάνιση βασίστηκε κυρίως στη φωνητική της δύναμη, με τη soul χροιά και τις δυναμικές κορυφώσεις της να χαρίζουν μία από τις πιο εντυπωσιακές ερμηνείες της βραδιάς.

Το act του Χρήστου Μάστορα

Λίγο πριν την αγωνία του μεγάλου αποτελέσματος κορυφωθεί, ο Χρήστος Μάστορας ανέβηκε στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», γεμίζοντας τον χώρο με ενέργεια, συναίσθημα και ζωντάνια. Ξεκίνησε με το «Stand By Me Now» και συνέχισε με μεγάλες επιτυχίες του, όπως τα «Ένα» και «Είμαι Αλλού», πλαισιωμένος από μουσικούς και χορευτές, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και ρυθμού που ξεσήκωσε το κοινό.

Η εμφάνιση κορυφώθηκε με το mashup «Το Κύμα» και «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και ολοκληρώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση της νέας του επιτυχίας «Μαργαρίτα». Με σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα και χορογραφίες Αναστασίας Πανοπούλου, ο Χρήστος Μάστορας πρόσφερε ένα εκρηκτικό, καλοδουλεμένο act, αφήνοντας το κοινό και τους τηλεθεατές ενθουσιασμένους και γεμάτους μουσική συγκίνηση.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026, κορυφώθηκε με τον Akyla να αναδεικνύεται νικητής με το εκρηκτικό «Ferto». Κερδίζοντας τόσο το κοινό όσο και τις επιτροπές, εξασφάλισε το εισιτήριο για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, αποσπώντας μάλιστα το πολυπόθητο «12άρι» τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική κριτική επιτροπή.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε όταν η Κλαυδία, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού. Ο Akylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς (24 από τις επιτροπές και 24 από το televoting) και πήρε την τελική πρωτιά. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με 33 βαθμούς, ενώ τρίτη κατετάγη η Marseaux με 32.

Η συγκινητική στιγμή του Akyla με τη μητέρα του στη σκηνή