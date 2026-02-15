Μουσικά Νέα 16.02.2026

Η συγκινητική στιγμή που ο Akylas ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece 2026 κλαίγοντας

Μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη ο Akylas δεν θα μπορούσε να μην έχει δίπλα του τη μητέρα του
Μαρία Χατζηγιάννη

Το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε με έντονα συναισθήματα και αγωνία, καθώς ο Akylas αναδείχθηκε νικητής με το εκρηκτικό «Ferto», εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με μια στιγμή γεμάτη ανθρώπινη ζεστασιά και συγκίνηση. Ο Akylas ανέβασε στη σκηνή τη μητέρα του, η οποία αποτέλεσε την έμπνευση πίσω από το τραγούδι που τον οδήγησε στη νίκη. Ο χώρος γέμισε συναίσθημα, με κάθε κίνηση και βλέμμα να αποτυπώνει την αγάπη και τη στήριξη που τον οδήγησαν σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Μάλιστα, οι παρουσιαστές και το κοινό παρακολουθούσε συγκινημένοι από την αληθινή, προσωπική ιστορία που ξετυλίχθηκε μπροστά τους. Και τα δάκρυα συγκίνησης πλημμύρησαν τα μάτια των παραβρισκόμενων αλλά και όλων των τηλεθεατών.

Διάβασε επίσης: Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το «Ferto»

Η παρουσία της μητέρας του στη σκηνή έκανε τη στιγμή ακόμη πιο έντονη, καθώς η δύναμη της έμπνευσης και της οικογενειακής σύνδεσης φάνηκε να γεμίζει τον χώρο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά, ενώ οι συναισθηματικές αντιδράσεις των θεατών επιβεβαίωσαν ότι αυτή η στιγμή δεν ήταν απλώς μια νίκη στη μουσική, αλλά και μια γιορτή της ανθρώπινης ψυχής και των σχέσεων που μας εμπνέουν να δημιουργούμε.


Να σημειώσουμε ότι η βαθμολογία επιβεβαίωσε την απόλυτη πρωτιά του Akyla, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, 24 από τις ελληνικές και διεθνείς επιτροπές και 24 από την ψήφο του κοινού. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Good Job Nicky με 33 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Marseaux με 32 βαθμούς, ολοκληρώνοντας έτσι ένα βράδυ γεμάτο συγκίνηση, μουσική και αξέχαστες στιγμές για όλους τους θεατές.

Διάβασε επίσης: Στον τελικό του Sing for Greece 2026 o Akylas έκανε τους πάντες να φωνάζουν «Ferto»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece Sing for Greece 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto»

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto»

16.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision

16.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision

16.02.2026
Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto»
Μουσικά Νέα

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto»

16.02.2026
Ο Χρήστος Μάστορας ξεσήκωσε το κοινό στον τελικό Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Ο Χρήστος Μάστορας ξεσήκωσε το κοινό στον τελικό Sing for Greece 2026

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Alexandra Sieti απογείωσε το «The Other Side» στη σκηνή του τελικού
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Alexandra Sieti απογείωσε το «The Other Side» στη σκηνή του τελικού

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Ο LeroyBroughtFlowers χάρισε με το «Sabotage!» την πιο συναισθηματική performance της βραδιάς
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Ο LeroyBroughtFlowers χάρισε με το «Sabotage!» την πιο συναισθηματική performance της βραδιάς

15.02.2026
Στον τελικό του Sing for Greece 2026 o Akylas έκανε τους πάντες να φωνάζουν «Ferto»
Μουσικά Νέα

Στον τελικό του Sing for Greece 2026 o Akylas έκανε τους πάντες να φωνάζουν «Ferto»

15.02.2026
Ο ZAF τα έδωσε όλα στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με το Asteio
Μουσικά Νέα

Ο ZAF τα έδωσε όλα στη σκηνή του Sing for Greece 2026 με το Asteio

15.02.2026
Η Evangelia έφερε ελληνικό παλμό στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Parea
Μουσικά Νέα

Η Evangelia έφερε ελληνικό παλμό στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Parea

15.02.2026
Η Rosanna Mailan έβαλε φωτιά στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Άλμα
Μουσικά Νέα

Η Rosanna Mailan έβαλε φωτιά στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Άλμα

15.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ