Η συγκινητική στιγμή που ο Akylas ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece 2026 κλαίγοντας

Μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη ο Akylas δεν θα μπορούσε να μην έχει δίπλα του τη μητέρα του

Το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε με έντονα συναισθήματα και αγωνία, καθώς ο Akylas αναδείχθηκε νικητής με το εκρηκτικό «Ferto», εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με μια στιγμή γεμάτη ανθρώπινη ζεστασιά και συγκίνηση. Ο Akylas ανέβασε στη σκηνή τη μητέρα του, η οποία αποτέλεσε την έμπνευση πίσω από το τραγούδι που τον οδήγησε στη νίκη. Ο χώρος γέμισε συναίσθημα, με κάθε κίνηση και βλέμμα να αποτυπώνει την αγάπη και τη στήριξη που τον οδήγησαν σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Μάλιστα, οι παρουσιαστές και το κοινό παρακολουθούσε συγκινημένοι από την αληθινή, προσωπική ιστορία που ξετυλίχθηκε μπροστά τους. Και τα δάκρυα συγκίνησης πλημμύρησαν τα μάτια των παραβρισκόμενων αλλά και όλων των τηλεθεατών.

Η παρουσία της μητέρας του στη σκηνή έκανε τη στιγμή ακόμη πιο έντονη, καθώς η δύναμη της έμπνευσης και της οικογενειακής σύνδεσης φάνηκε να γεμίζει τον χώρο. Το κοινό χειροκρότησε θερμά, ενώ οι συναισθηματικές αντιδράσεις των θεατών επιβεβαίωσαν ότι αυτή η στιγμή δεν ήταν απλώς μια νίκη στη μουσική, αλλά και μια γιορτή της ανθρώπινης ψυχής και των σχέσεων που μας εμπνέουν να δημιουργούμε.





Να σημειώσουμε ότι η βαθμολογία επιβεβαίωσε την απόλυτη πρωτιά του Akyla, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, 24 από τις ελληνικές και διεθνείς επιτροπές και 24 από την ψήφο του κοινού. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Good Job Nicky με 33 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Marseaux με 32 βαθμούς, ολοκληρώνοντας έτσι ένα βράδυ γεμάτο συγκίνηση, μουσική και αξέχαστες στιγμές για όλους τους θεατές.

