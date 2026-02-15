Μουσικά Νέα 15.02.2026

Ο Χρήστος Μάστορας ξεσήκωσε το κοινό στον τελικό Sing for Greece 2026

Ο Χρήστος Μάστορας ανέβηκε στη σκηνή του τελικού του Sing for Greece 2026 και ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Απόψε πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece 2026, με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο για το ποιος καλλιτέχνης θα αναδειχθεί και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision στη Βιέννη τον Μάιο. Η ατμόσφαιρα στο στούντιο ήταν ηλεκτρισμένη, με το κοινό να παρακολουθεί κάθε στιγμή με κομμένη την ανάσα, καθώς η στιγμή της ανακοίνωσης του νικητή πλησίαζε. Λίγο πριν το μεγάλο αποτέλεσμα, όμως, τη σκηνή του ελληνικού τελικού «πλήρωσε» με ενέργεια και ενθουσιασμό ο Χρήστος Μάστορας.

Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision, που κορυφώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα».

Διάβασε επίσης: Το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky έκανε τη σκηνή του Sing for Greece 2026 να αστράψει

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή και κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη προσοχή των θεατών, ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η παρουσία του ήταν μαγνητική: η σκηνική του εμφάνιση, η αμεσότητα με το κοινό και η εκρηκτική ενέργεια της φωνής του δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γιορτής, γεμάτη ρυθμό, πάθος και δυνατές συγκινήσεις.

Το show ξεκίνησε με τον Χρήστο Μάστορα να παίζει πιάνο και να τραγουδά το «Stand By Me Now», το hit που έχει κυκλοφορήσει με τις MEΛΙSSES και στη συνέχεια έδωσε παλμό, τραγουδώντας μερικές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του (όπως τα «Ένα», «Είμαι Αλλού», «30-40» και «Για Όλα Ικανοί (Τζαμάικα)» πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, 11 χορευτές με εκθαμβωτικά κουστούμια και εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Χρήστος Μάστορας εναλλάσσονταν ανάμεσα σε δυναμικά upbeat τραγούδια και πιο συναισθηματικές μπαλάντες, ξεσηκώνοντας το κοινό που τραγουδούσε μαζί του κάθε στίχο.

Σε μία στιγμή με «άρωμα» Eurovision, «πάντρεψε» την επιτυχία «Το Κύμα» με την «Άνοιξη» με την οποία η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό του 1991. 

Στο φινάλε ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασε πρώτη φορά επί σκηνής τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» σε ένα act ιδιαίτερης αισθητικής. Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε προ ημερών από την Panik Records και συνοδεύεται από μια μίνι ταινία στο YouTube που έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια.

Οι θεατές δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν, να χορεύουν και να τραγουδούν, ενώ οι κάμερες κατέγραφαν τη μαγεία της στιγμής. Κάθε κομμάτι, κάθε νότα και κάθε κίνηση στη σκηνή φανέρωνε την εμπειρία και τη σκηνική του δεξιοτεχνία, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές με το στόμα ανοιχτό. Τη σκηνοθεσία της εμφάνισης έκανε ο Γιώργος Λύρας και τις χορογραφίες η Αναστασία Πανοπούλου.

Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα αποτέλεσε την ιδανική προετοιμασία για τη μεγάλη ανακοίνωση, προσφέροντας στο κοινό μια γεμάτη μουσική εμπειρία πριν αποκαλυφθεί το όνομα του καλλιτέχνη που θα ταξιδέψει στη Βιέννη και θα φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο της Eurovision 2026.

Διάβασε επίσης: Στον τελικό του Sing for Greece 2026 o Akylas έκανε τους πάντες να φωνάζουν «Ferto»

Δες κι αυτό… 

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ Χρήστος Μάστορας
Προηγούμενο
Sing for Greece 2026: Η Alexandra Sieti απογείωσε το «The Other Side» στη σκηνή του τελικού

Sing for Greece 2026: Η Alexandra Sieti απογείωσε το «The Other Side» στη σκηνή του τελικού

15.02.2026
Επόμενο
Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το «Ferto»

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το «Ferto»

16.02.2026

