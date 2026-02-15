Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Ελευθερία Ελευθερίου. Η ίδια μίλησε για τα καλλιτεχνικά projects που υλοποιεί αυτή την περίοδο, για την εμπειρία της με τη Εurovision, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Αυτή την περίοδο η καλλιτέχνιδα βιώνει μια ιδιαίτερα δημιουργική και όμορφη φάση της ζωής της, γεμάτη ταξίδια και συναρπαστικές σκηνικές εμπειρίες. Οι περιοδείες της την οδηγούν σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Έλληνες, από την Ελλάδα μέχρι το εξωτερικό, ακόμη και στην Αυστραλία και την Αμερική, φέρνοντας τη μουσική της σε κοινό που ζει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Απολαμβάνει κάθε στιγμή της δουλειάς της μαζί με την ομάδα της και νιώθει μεγάλη χαρά να μοιράζεται τη φωνή της με ανθρώπους που εκτιμούν τη μουσική της, δημιουργώντας δεσμούς που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια.

Μιας και βρισκόμαστε μόλις λίγες στιγμές πριν από τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026, η Ελευθερία Ελευθερίου ήταν η ιδανική καλεσμένη. Μέσα από τη δική της προσωπική εμπειρία, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα τον θεσμό και τον ρόλο του για τους καλλιτέχνες. Για όσους δεν θυμούνται, είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό της Eurovision το 2012 με το «Aphrodisiac».

Μιλώντας για τον Εθνικό Τελικό, η Ελευθερία Ελευθερίου εξέφρασε τη θετική της στάση απέναντι στον νέο τρόπο επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι η ευκαιρία που δίνεται σε νέους καλλιτέχνες να αναδείξουν τη μουσική τους: «Μου άρεσε πολύ η κίνηση της ΕΡΤ φέτος, που έδωσε χώρο και τόπο σε νέα παιδιά να επικοινωνήσουν τη μουσική τους. Υπάρχουν τόσα ταλέντα και φρέσκιες ιδέες εκεί έξω που συνήθως δεν βρίσκουν τρόπο να ακουστούν. Μέσω της Eurovision τώρα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν».

Η συζήτηση στράφηκε σύντομα και στο μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού, τον Akyla με το «Ferto», ο οποίος κατάφερε να γίνει viral πριν καν κυκλοφορήσει ολόκληρο το τραγούδι. Η Ελευθερία σχολίασε: «Ο Akylas, που ακόμα και στην Ευρώπη τραβάει τα βλέμματα, είναι εντυπωσιακό πώς ξεκίνησε. Το καλό είναι ότι έχει ένα αρκετά digital και σύγχρονο κομμάτι. Είναι άξιο θαυμασμού το έργο που έχει κάνει».

Πέρα όμως από τις προβλέψεις για τη φετινή διοργάνωση, μοιράστηκε και την προσωπική της εμπειρία από την εκπροσώπηση της Ελλάδας το 2012, η οποία όπως παραδέχτηκε δεν ήταν εύκολη ή ανέμελη: «Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Η Ελλάδα είχε μόλις μπει στο δεύτερο μνημόνιο και τα οικονομικά ήταν ιδιαίτερα πιεστικά. Βρέθηκα να κρίνομαι από όλους γύρω μου, όλοι μου μιλούσαν σαν να ήμουν η Ελλάδα και όχι η Ελευθερία. Πολλά από όσα θέλαμε για το σκηνικό δεν έγιναν δυνατά λόγω περιορισμένων πόρων, και τότε δεν υπήρχε ούτε η τεχνολογία του ΑΙ». Μάλιστα, και στα press conferences του διαγωνισμού, οι δημοσιογράφοι την ρωτούσαν περισσότερο για την οικονομική κατάσταση της χώρας παρά για τη συμμετοχή της.

Eurovision δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει, και δεν είναι άλλο από το «Jalla» της Antigoni. Ωστόσο, το video clip του τραγουδιού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς γνωστές προσωπικότητες ζήτησαν την απόσυρση της συμμετοχής, υποστηρίζοντας ότι η παρουσίαση δεν τιμά τη χώρα, τις παραδόσεις και την αισθητική της.

Η ίδια, καταγόμενη από την Κύπρο, σχολίασε τις αντιδράσεις υπερασπιζόμενη το video: «Εμένα μου άρεσε τόσο πολύ αυτός ο συνδυασμός που έκαναν. Μου ξύπνησε τόσες πολλές αναμνήσεις. Έδειξε τα βουνά, είχε τις γιαγιούλες με τα μαντήλια τους και τα σπιτάκια. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο και να αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν κάτι που τους εκφράζει. Η Antigoni είναι ένα όμορφο κορίτσι και φέρνει κάτι από το εξωτερικό. Έπρεπε να έρθει ένα κορίτσι από το εξωτερικό για να δείξει την κυπριακή παράδοση; Αφήστε τα νέα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Ας δοκιμάσουμε και αν δεν πάει, δεν πήγε».

Πέρα από την Eurovision, μόλις χθες ήταν η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και προφανώς η συζήτηση πήγε προς τα εκεί. Και μιλώντας για ρομαντισμό, απάντησε στον πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά: «Νομίζω ότι αυτό το παθαίναμε σε πολύ πιο μικρή ηλικία. Όταν μεγαλώνουμε αλλάζει ο τρόπος που σκφτόμαστε. Τώρα πως να ερωτευτούμαι; Μέσω social media;». Και εφόσον αναφέρθηκαν και τα social media, το ερώτημα τώρα ήταν αν την φλερτάρουν κανονικά ή μέσω πλατφόρμων: «Δεν θα πω ναι ή όχι αλλά θα το πω μια ιστορία που θα καταλάβεις. Έτυχε να είμαι σε μια συζήτηση και μου λέει κάποιος ότι μου έχει δείξει το ενδιαφέρον του με το να μου κάνει like σε stories».

Παραμένοντας στο ίδιο ρομαντικό vibe, αποκάλυψε την μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει από έρωτα: «Ήμουν μικρή και είχα πάρει ό,τι οικονομίες είχα για να αγοράσω εκείνο το εισιτήριο και να πάω να τον δω».

Φυσικά, το lifestyle δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συζήτηση, με τη βραδινή ρουτίνα και τον ύπνο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Άλλωστε, η σωστή προετοιμασία μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειας το επόμενο πρωί. Μικρές, αλλά ουσιαστικές συνήθειες, όπως η έκφραση ευγνωμοσύνης, η απομάκρυνση από τις οθόνες και η καταγραφή σκέψεων, συμβάλλουν σε έναν πιο ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

Η Ελευθερία Ελευθερίου μίλησε για τη δική της βραδινή ρουτίνα, αποκαλύπτοντας τι κάνει λίγο πριν πέσει για ύπνο: «Έχω χάσει τον ύπνο μου γιατί κάνω αυτό που δεν πρέπει να κάνω. Φτιάχνω φωτογραφίες και video για να ανεβάσω. Αυτά θέλουν χρόνο και πολλές φορές πηγαίνει η ώρα τέσσερις το πρωί χωρίς να το καταλάβω. Προσπαθώ κάποιες φορές να βάζω το κινητό μου κάπου πιο μακριά».

Όντας και η ίδια μια γυναίκα που αγαπά τη μόδα και της αρέσει να πειραματίζεται, η κουβέντα δεν άργησε να στραφεί στα animal prints και, πιο συγκεκριμένα, στους χρωματικούς συνδυασμούς που τα κάνουν πιο σύγχρονα και ενδιαφέροντα από ποτέ: «Είμαι πιο πολύ του μινιμαλισμού. Αν όμως φορέσω το ζεβρέ μου, θα το βάλω για να το ευχαριστηθώ και θα προσθέσω κι ένα παπούτσι με χρώμα. Ο καθένας τα διαμορφώνει με τον δικό του τρόπο. Έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι, κάποιες φορές που με ντύνει στιλίστας, μπορεί να μη μου αρέσει τίποτα πάνω μου. Εγώ βάζω αρκετά τον χαρακτήρα μου στα looks μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσφατα, η Mariah Carey χάρισε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, που πραγματοποιήθηκε στο San Siro του Μιλάνο, ερμηνεύοντας το ιταλικό κλασικό «Volare» και το «Nothing Is Impossible». Αν και απαστράπτουσα και εντυπωσιακή, από ότι φάνηκε τράβηξε την προσοχή του κόσμου για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο, και αυτός ήταν το Auto Cue στο τραγούδι «Volare» όπου οι στίχοι ήταν γραμμένη σε φωνητική μορφή. Φυσικά το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στο TikTok.

Αυτήν την αστεία στιγμή σχολίασε και η Ελευθερία Ελευθερίου, η οποία έδωσε τη δική της οπτική πάνω στην κριτική που δέχθηκε η Mariah Carey: «Είναι πολύ φίλη μου. Είναι λογικό να κάνει κάτι τέτοιο, δεν τραγούδησε στη γλώσσα της. Καλά έκανε, και εγώ θα το έκανα. Εδώ στην Ελλάδα βάζουν τους στίχους στα ελληνικά και τα διαβάζουν. Έχει τύχει να θέλω να πω ένα τραγούδι στα Ισπανικά και έχω κάνει κάνει αντίστοιχο με τις σημειώσεις μου».

