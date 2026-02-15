Streaming News 15.02.2026

Spider Noir: Ο Nicolas Cage μεταμορφώνεται στον πιο σκοτεινό ήρωα

Ο Nicolas Cage πρωταγωνιστεί ως Ben Reilly δίπλα στους Lamorne Morris, Li Jun Li και Karen Rodriguez σε μια noir εκδοχή της Marvel που θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι πρώτες φωτογραφίες από τη νέα live action σειρά «Spider Noir» έδωσαν μια πιο καθαρή εικόνα για το ύφος και τους χαρακτήρες της πολυαναμενόμενης παραγωγής της Prime Video, με τον Nicolas Cage να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ben Reilly, γνωστού και ως «The Spider». Η σειρά σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη τηλεοπτική πρωταγωνιστική εμφάνιση του Nicolas Cage και φέρνει το σύμπαν της Marvel σε μια πιο σκοτεινή, κινηματογραφική εκδοχή εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1930.

Η ιστορία ακολουθεί τον Ben Reilly, έναν έμπειρο ιδιωτικό ντετέκτιβ που έχει χάσει την τύχη του και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του ύστερα από μια βαθιά προσωπική τραγωδία. Παρότι κάποτε υπήρξε ο μοναδικός υπερήρωας της Νέας Υόρκης με το όνομα «The Spider», έχει αποσυρθεί από τη δράση και ζει μακριά από τη μάσκα του μέχρι να εμφανιστεί μια υπόθεση που τον αναγκάζει να επιστρέψει.

Διάβασε επίσης: Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.

Δίπλα στον Nicolas Cage εμφανίζεται ο Lamorne Morris στον ρόλο του δημοσιογράφου Robbie Robertson, ενός φιλόδοξου επαγγελματία που προσπαθεί να επιβιώσει στον σκληρό κόσμο της δημοσιογραφίας της εποχής. Η Li Jun Li ενσαρκώνει την Cat Hardy, μια μυστηριώδη παρουσία της νυχτερινής ζωής της πόλης, ενώ η Karen Rodriguez υποδύεται την Janet Smart, τη δυναμική και πιστή γραμματέα του Ben Reilly που δεν διστάζει να εκφράζει τη γνώμη της.

Το καστ συμπληρώνουν οι Abraham Popoola, Jack Huston και Brendan Gleeson, ενώ σε guest εμφανίσεις συμμετέχουν οι Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson και Kai Caster. Η παραγωγή πραγματοποιείται από τη Sony Pictures Television για το MGM+ και την Prime Video, με τον βραβευμένο με Emmy σκηνοθέτη Harry Bradbeer να αναλαμβάνει τα 2 πρώτα επεισόδια. Το δημιουργικό δίδυμο Oren Uziel και Steve Lightfoot υπογράφει το σενάριο και την επιμέλεια της σειράς σε συνεργασία με τους Phil Lord, Christopher Miller και Amy Pascal, την ομάδα πίσω από το «Spider Man Into the Spider Verse».

Η αισθητική του «Spider Noir» επιχειρεί να συνδυάσει τη noir κινηματογραφική παράδοση με το υπερηρωικό στοιχείο, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο αστυνομικό δράμα και την περιπέτεια. Η σειρά αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την άνοιξη, με αρχική προβολή στο MGM+ και στη συνέχεια διάθεση μέσω της Prime Video σε περισσότερες από 240 χώρες, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια των δημιουργών να επεκτείνουν το σύμπαν της Marvel σε πιο ώριμες και σκοτεινές αφηγήσεις. Διάβασε επίσης: O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)

