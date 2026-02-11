Μουσικά Νέα 11.02.2026

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού
Τα τραγούδια που διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μεγάλη στιγμή για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision φτάνει απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ. Πρόκειται για την πρώτη φάση του εθνικού τελικού, όπου οι 28 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, με την πρόκριση να καθορίζεται αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό.

Στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα προκύψει από τον συνδυασμό:

  • 50% ψηφοφορία κοινού
  • 25% ελληνική κριτική επιτροπή
  • 25% διεθνής κριτική επιτροπή

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού. Το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει είτε μέσω SMS, είτε μέσω της online πλατφόρμας ψηφοφορίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν.

Τα φαβορί για τον τελικό

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, ξεχωρίζουν οι μεγάλοι υποψήφιοι που φαίνεται ότι θα περάσουν στον τελικό με άνεση:

  • Akylas – “Ferto”
  • Marseaux – “Χάνομαι”
  • Evangelia – “Paréa”
  • Dinamiss – “Chaos”
  • Desi G – “Aphrodite”
  • Alexandra Sieti – “The Other Side”
  • Spheyiaa – “Χίλια Κομμάτια”


Οι συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού

Απόψε στη σκηνή θα δούμε τα εξής τραγούδια και ερμηνευτές:

  1. “The Other Side” – Alexandra Sieti
  2. “Drop It” – THE Astrolabe
  3. “Aphrodite” – Desi G
  4. “Ferto” – Akylas
  5. “Paréa” – Evangelia
  6. “2nd Chance” – Παναγιώτης Τσακαλάκος
  7. “Slipping Away” – Niya
  8. “Χάνομαι” – Marseaux
  9. “Άλμα” – Rosanna Mailan
  10. “Europa” – STEFI
  11. “The Songwriter” – Revery
  12. “Chaos” – Dinamiss
  13. “YOU & I” – STYLIANOS
  14. “Χίλια Κομμάτια” – Spheyiaa


Πού να το παρακολουθήσετε

Το show, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, θα μεταδοθεί:

  • Τηλεοπτικά: ΕΡΤ1 και ΕΡΤ World
  • Streaming: ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας
  • Ραδιοφωνικά: Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, Φωνή της Ελλάδας και ERT Echo
https://www.instagram.com/akylas__/?utm_source=ig_embed

Στον αποψινό ημιτελικό, η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, θα ανεβάσει τη σκηνή με τη μοναδική φωνή της, βάζοντας το κοινό σε απόλυτους Eurovision ρυθμούς.

Διάβασε επίσης: Eurovision Party Hits: 10+1 τραγούδια που έκαναν όλο τον κόσμο να χορεύει ασταμάτητα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι γαλαζοαίματες ντύνονται στο χακί – Και η βασίλισσα Máxima στον στρατό

Οι γαλαζοαίματες ντύνονται στο χακί – Και η βασίλισσα Máxima στον στρατό

11.02.2026
Επόμενο
Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

11.02.2026

Δες επίσης

Βritney Spears: Πουλάει τον πλήρη μουσικό της κατάλογο και αποχωρεί από τη μουσική
Μουσικά Νέα

Βritney Spears: Πουλάει τον πλήρη μουσικό της κατάλογο και αποχωρεί από τη μουσική

11.02.2026
Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

11.02.2026
Ελένη Φουρέιρα: Απαντά στα σχόλια για το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Απαντά στα σχόλια για το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της

11.02.2026
Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

11.02.2026
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision: Αντιδράσεις για την Κύπρο και το «Jalla» της Antigoni – Ζητούν την απόσυρσή του
Μουσικά Νέα

Eurovision: Αντιδράσεις για την Κύπρο και το «Jalla» της Antigoni – Ζητούν την απόσυρσή του

11.02.2026
Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης
Μουσικά Νέα

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

11.02.2026
Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer
Cinema

Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer

11.02.2026
O θρύλος Ross «The Boss» των Manowar διαγνώστηκε με ALS
Μουσικά Νέα

O θρύλος Ross «The Boss» των Manowar διαγνώστηκε με ALS

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)