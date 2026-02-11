Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα

Η μεγάλη στιγμή για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision φτάνει απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ. Πρόκειται για την πρώτη φάση του εθνικού τελικού, όπου οι 28 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, με την πρόκριση να καθορίζεται αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό.
Στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα προκύψει από τον συνδυασμό:
- 50% ψηφοφορία κοινού
- 25% ελληνική κριτική επιτροπή
- 25% διεθνής κριτική επιτροπή
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού. Το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει είτε μέσω SMS, είτε μέσω της online πλατφόρμας ψηφοφορίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν.
Τα φαβορί για τον τελικό
Σύμφωνα με τα στοιχήματα, ξεχωρίζουν οι μεγάλοι υποψήφιοι που φαίνεται ότι θα περάσουν στον τελικό με άνεση:
- Akylas – “Ferto”
- Marseaux – “Χάνομαι”
- Evangelia – “Paréa”
- Dinamiss – “Chaos”
- Desi G – “Aphrodite”
- Alexandra Sieti – “The Other Side”
- Spheyiaa – “Χίλια Κομμάτια”
Οι συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού
Απόψε στη σκηνή θα δούμε τα εξής τραγούδια και ερμηνευτές:
- “The Other Side” – Alexandra Sieti
- “Drop It” – THE Astrolabe
- “Aphrodite” – Desi G
- “Ferto” – Akylas
- “Paréa” – Evangelia
- “2nd Chance” – Παναγιώτης Τσακαλάκος
- “Slipping Away” – Niya
- “Χάνομαι” – Marseaux
- “Άλμα” – Rosanna Mailan
- “Europa” – STEFI
- “The Songwriter” – Revery
- “Chaos” – Dinamiss
- “YOU & I” – STYLIANOS
- “Χίλια Κομμάτια” – Spheyiaa
Πού να το παρακολουθήσετε
Το show, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, θα μεταδοθεί:
- Τηλεοπτικά: ΕΡΤ1 και ΕΡΤ World
- Streaming: ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας
- Ραδιοφωνικά: Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, Φωνή της Ελλάδας και ERT Echo
Στον αποψινό ημιτελικό, η Klavdia, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, θα ανεβάσει τη σκηνή με τη μοναδική φωνή της, βάζοντας το κοινό σε απόλυτους Eurovision ρυθμούς.
