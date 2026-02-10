Η Tom Ford Beauty αποκαλύπτει τη νέα, αισθησιακή συλλογή Figue Érotique

Η TOM FORD παρουσιάζει το Figue Érotique Collection, αρώματα και καλλυντικά που αιχμαλωτίζουν την αισθησιακή γοητεία ενός ώριμου σύκου

Η νέα δημιουργία του TOM FORD, Figue Érotique, ανοίγει ένα αισθησιακό κεφάλαιο στον κόσμο των Private Blend αρωμάτων και αποτελεί την έμπνευση για τη νέα limited edition Figue Érotique Collection, που παρουσιάζει signature δημιουργίες του οίκου TOM FORD BEAUTY σε συσκευασίες εμπνευσμένες από την ταυτότητα του αρώματος.

Το νέο Private Blend άρωμα, Figue Érotique

Εξερευνήστε την επιθυμία. Το TOM FORD Figue Érotique αποτυπώνει την εξέλιξη του σύκου, ξεκινώντας με μια αναζωογονητική, πράσινη φρεσκάδα και κορυφώνοντας στη μοναδική στιγμή πριν ο καρπός «σκάσει», πλημμυρίζοντας τις αισθήσεις με το ρητινώδες νέκταρ του αποκλειστικού Kadota Fig Accord.

«Αυτό το άρωμα αποτυπώνει την εξέλιξη του σύκου, από φρέσκο και πράσινο μέχρι πλούσιο και ώριμο, διαθέτει ένα έμφυτο εθισμό. Αρχικά με τράβηξε το σύκο Kadota, λόγω του μυστηρίου του χρώματός του. Αυτό το σύκο έχει μια ωριμότητα και ένα μαγνητισμό, αλλά ταυτόχρονα είναι εξευγενισμένο. Είναι floral και σαρκώδες. Και λατρεύω που τα σύκα βγαίνουν μόνο μία φορά τον χρόνο πρέπει να τα περιμένεις».

Shyamala Maisondieu, αρωματοποιός

Το άρωμα ανοίγει με εντυπωσιακές πράσινες νότες από fig leaf και citrus στοιχεία, που φωτίζονται από μανταρίνι και μια διακριτική πιπεράτη ένταση. Στην καρδιά, το σύκο αποκτά βάθος και μια «σκοτεινή» γλυκύτητα, ενώ η βάση γίνεται ζεστή και ξυλώδης, με ρητινώδες τελείωμα που μένει στην επιδερμίδα.

Το γυάλινο μπουκάλι και η μεταλλική πλακέτα του TOM FORD Figue Érotique αποτυπώνουν το σκοτεινό εσωτερικό και τον εκλεπτυσμένο πλούτο ενός ώριμου σύκου. Οι απαλές βιολετί λεπτομέρειες δημιουργούν έντονη αντίθεση με το βαθύ σαν κόσμημα εξωτερικό, εμπνευσμένο από το Muscovado accord που τυλίγει τον καρπό με μια αισθησιακή, σχεδόν ερωτική γλυκύτητα.

TOM FORD FIGUE ÉROTIQUE COLLECTION

Αυτή η limited edition συλλογή παρουσιάζει δημιοργίες TOM FORD BEAUTY σε συσκευασίες εμπνευσμένες από το νέο Private Blend άρωμα Figue Érotique.

LIP COLOR SATIN MATTE σε τρεις αποχρώσεις: 16 Scarlet Rouge, 50 Adored και 52 Naked Rose

Ζωηρές κόκκινες, brick και ροζ-γήινες αποχρώσεις, σε κρεμώδη σύνθεση που χαρίζει ανάλαφρο, σταθερό satin-matte αποτέλεσμα με μία μόνο κίνηση.

Εμπλουτισμένη με ένα πολύτιμο blend από εκχύλισμα σπόρων σόγιας, rose fruit oil και βούτυρο murumuru, η σύνθεση ενυδατώνει τα χείλη για πιο πλούσια όψη.

• 16 Scarlet Rouge, ένα ζεστό κόκκινο.

• 50 Adored, ένα apricot-red.

• 52 Naked Rose, ένα brick-red.

GILDED GLOSS

Το Gilded Gloss διαθέτει pearlescent, ultra-gilded υφή που αλλάζει απόχρωση κατά την εφαρμογή. Εφαρμόζεται αρχικά χρυσαφένιο και στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε μία απαλή και κολακευτική ροδακινί-ροζ λάμψη, που ιριδίζει με διακριτικούς ιριδισμούς.

EYE COLOR QUAD IN 20 DISCO DUST

Μια παλέτα από αιθέριες, multi-finish σκιές, ένα διαχρονικό TOM FORD classic, γεννημένο στα runway looks του οίκου.

Σχεδιασμένη με προηγμένες διεργασίες χρώματος, οι τέσσερις υφές, sheer sparkle, satin, shimmer και matte, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εντάσεων και αποδίδουν εξαιρετική πιστότητα απόχρωσης.

