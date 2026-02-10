Beauty 10.02.2026

Η Tom Ford Beauty αποκαλύπτει τη νέα, αισθησιακή συλλογή Figue Érotique

Η TOM FORD παρουσιάζει το Figue Érotique Collection, αρώματα και καλλυντικά που αιχμαλωτίζουν την αισθησιακή γοητεία ενός ώριμου σύκου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα δημιουργία του TOM FORD, Figue Érotique, ανοίγει ένα αισθησιακό κεφάλαιο στον κόσμο των Private Blend αρωμάτων και αποτελεί την έμπνευση για τη νέα limited edition Figue Érotique Collection, που παρουσιάζει signature δημιουργίες του οίκου TOM FORD BEAUTY σε συσκευασίες εμπνευσμένες από την ταυτότητα του αρώματος.

Διάβασε επίσης: Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Το νέο Private Blend άρωμα, Figue Érotique

Εξερευνήστε την επιθυμία. Το TOM FORD Figue Érotique αποτυπώνει την εξέλιξη του σύκου, ξεκινώντας με μια αναζωογονητική, πράσινη φρεσκάδα και κορυφώνοντας στη μοναδική στιγμή πριν ο καρπός «σκάσει», πλημμυρίζοντας τις αισθήσεις με το ρητινώδες νέκταρ του αποκλειστικού Kadota Fig Accord.

«Αυτό το άρωμα αποτυπώνει την εξέλιξη του σύκου, από φρέσκο και πράσινο μέχρι πλούσιο και ώριμο, διαθέτει ένα έμφυτο εθισμό. Αρχικά με τράβηξε το σύκο Kadota, λόγω του μυστηρίου του χρώματός του. Αυτό το σύκο έχει μια ωριμότητα και ένα μαγνητισμό, αλλά ταυτόχρονα είναι εξευγενισμένο. Είναι floral και σαρκώδες. Και λατρεύω που τα σύκα βγαίνουν μόνο μία φορά τον χρόνο πρέπει να τα περιμένεις».

Shyamala Maisondieu, αρωματοποιός

Το άρωμα ανοίγει με εντυπωσιακές πράσινες νότες από fig leaf και citrus στοιχεία, που φωτίζονται από μανταρίνι και μια διακριτική πιπεράτη ένταση. Στην καρδιά, το σύκο αποκτά βάθος και μια «σκοτεινή» γλυκύτητα, ενώ η βάση γίνεται ζεστή και ξυλώδης, με ρητινώδες τελείωμα που μένει στην επιδερμίδα.

Το γυάλινο μπουκάλι και η μεταλλική πλακέτα του TOM FORD Figue Érotique αποτυπώνουν το σκοτεινό εσωτερικό και τον εκλεπτυσμένο πλούτο ενός ώριμου σύκου. Οι απαλές βιολετί λεπτομέρειες δημιουργούν έντονη αντίθεση με το βαθύ σαν κόσμημα εξωτερικό, εμπνευσμένο από το Muscovado accord που τυλίγει τον καρπό με μια αισθησιακή, σχεδόν ερωτική γλυκύτητα.

TOM FORD FIGUE ÉROTIQUE COLLECTION

Αυτή η limited edition συλλογή παρουσιάζει δημιοργίες TOM FORD BEAUTY σε συσκευασίες εμπνευσμένες από το νέο Private Blend άρωμα Figue Érotique.
LIP COLOR SATIN MATTE σε τρεις αποχρώσεις: 16 Scarlet Rouge, 50 Adored και 52 Naked Rose

Ζωηρές κόκκινες, brick και ροζ-γήινες αποχρώσεις, σε κρεμώδη σύνθεση που χαρίζει ανάλαφρο, σταθερό satin-matte αποτέλεσμα με μία μόνο κίνηση.
Εμπλουτισμένη με ένα πολύτιμο blend από εκχύλισμα σπόρων σόγιας, rose fruit oil και βούτυρο murumuru, η σύνθεση ενυδατώνει τα χείλη για πιο πλούσια όψη.

• 16 Scarlet Rouge, ένα ζεστό κόκκινο.

• 50 Adored, ένα apricot-red.

• 52 Naked Rose, ένα brick-red.

GILDED GLOSS

Το Gilded Gloss διαθέτει pearlescent, ultra-gilded υφή που αλλάζει απόχρωση κατά την εφαρμογή. Εφαρμόζεται αρχικά χρυσαφένιο και στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε μία απαλή και κολακευτική ροδακινί-ροζ λάμψη, που ιριδίζει με διακριτικούς ιριδισμούς.

EYE COLOR QUAD IN 20 DISCO DUST

Μια παλέτα από αιθέριες, multi-finish σκιές, ένα διαχρονικό TOM FORD classic, γεννημένο στα runway looks του οίκου.
Σχεδιασμένη με προηγμένες διεργασίες χρώματος, οι τέσσερις υφές, sheer sparkle, satin, shimmer και matte,  προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εντάσεων και αποδίδουν εξαιρετική πιστότητα απόχρωσης.

Διάβασε επίσης: 4 ιδέες για να αναβαθμίσεις το γαλλικό μανικιούρ σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

beauty αρώματα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

10.02.2026

Δες επίσης

Δεν πρόλαβες να πάρεις δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε σώσουν
Life

Δεν πρόλαβες να πάρεις δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε σώσουν

10.02.2026
Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό
Life

Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό

10.02.2026
6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες
Beauty

6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες

10.02.2026
Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»
City Guide

Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»

10.02.2026
SS 26: Ο Marc Jacobs επιστρέφει στον μινιμαλισμό των 90’s, αφήνοντας πίσω τους όγκους
Fashion

SS 26: Ο Marc Jacobs επιστρέφει στον μινιμαλισμό των 90’s, αφήνοντας πίσω τους όγκους

10.02.2026
Αυτά είναι τα 3 χρώματα που θα κάνουν το animal print να φαίνεται πιο chic από ποτέ
Fashion

Αυτά είναι τα 3 χρώματα που θα κάνουν το animal print να φαίνεται πιο chic από ποτέ

10.02.2026
Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι
Food

Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι

10.02.2026
Πλημμύρες τέλος: 5 αποτελεσματικοί τρόποι να προστατέψεις το μπαλκόνι σου από τη βροχή
Life

Πλημμύρες τέλος: 5 αποτελεσματικοί τρόποι να προστατέψεις το μπαλκόνι σου από τη βροχή

10.02.2026
Θες πιο μακριά μαλλιά; Αυτοί είναι οι 4 κανόνες που πρέπει να ξέρεις
Beauty

Θες πιο μακριά μαλλιά; Αυτοί είναι οι 4 κανόνες που πρέπει να ξέρεις

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ